10 комментариев

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Сознательный сэйв головой от вратаря «Униона»! Удивительная красота

Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Унион Берлин Унион Берлин
Фредерик Реннов Фредерик Реннов
Томас Мюллер Томас Мюллер
Футбол Футбол

Фредерик Реннов хорош.

«Унион» ехал в гости к «Баварии» как вторая команда Бундеслиги – и мечтал навязать конкуренцию в борьбе за первое место.

Но сенсации не получилось. «Бавария» смяла выскочек еще в первом тайме: на 31-минуте включился Шупо-Мотинг, через девять минут Коман добавил еще, а под конец тайма 20-летие отметил Мусиала с передачи Мюллера.

Так и закончили – 3:0. «Бавария» сделала результат, но «Унион» не сдавался – особенно голкипер Фредерик Реннов. У датчанина 6 эпичных сэйвов, один из которых... головой.

Да-да, мы не ошиблись – сознательный сэйв головой. Мюллер, который наносил удар, тоже немного в шоке.

«Удар по голове? Этому парню все нипочем», – иронизировал «Унион» в соцсетях.

Как там обстановка в Бундеслиге?

«Унион» отжигает, но про чемпионство думать не стоит: «Бавария» с каждым матчем становится все мощнее, а «Дортмунд» в 2023-м еще ни разу не проиграл и находится в отличной форме.

Зато заветная зона ЛЧ шикарному «Униону» вполне по силам: тут «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – оба в хороших кондициях, а еще продолжают сражаться в Кубке Германии и еврокубках. «Унион» тоже там и тоже хорош – поражение от «Баварии» стало первым за два месяца.

Так что вся гонка еще впереди.

Бавария – Унион 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Шупо-Мотинг, 2:0 – 40 Коман, 3:0 – 45 Мусиала.
БаварияЗоммер, Станишич (Жоау Канселу, 78), Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих (Сане, 78), Дэвис, Шупо-Мотинг (Гнабри, 65), Мюллер (Тель, 87), Коман (Мане, 65), Мусиала.
УнионРеннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 66), Хедира (Хаберер, 78), Торсбю (Зегуин, 63), Лаидуни, Беккер (Левелинг, 63), Сьебатшо (Беренс, 63).
Предупреждения:
Торсбю (33), Павар (83).

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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin

10 комментариев

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Fas
Ну автор отжег, конечно! После нового года Бавария в 7 играх набрала 12 очков из 21 возможных, но Униону, отстающему на три очка (три, Карл!), "...про чемпионство думать не стоит". Смешно.
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James Voron
Ну и где видео на странице?
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CherenkovF
Ответ Max Kirievsky
«Смяла выскочек?» Что за пролетарский жаргон, спортс, ей богу
"Ей богу"?
Что за крестьянский, религиозный жаргон? Епта...
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Полуэктов Пётр
Ответ BeastI666I
удивительная красота видеть как человек зарабатывает сотрясение мозга )))
Сотрясение мозга не может иметь "накопительный эффект". Если вы получите 1000 ударов надувным шариком по голове, то у вас не будет сотрясения мозга.
Отсюда вывод: если вратарь не получил его сразу после попадания мяча, то он этим действием не "зарабатывал сотрясение мозга".
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BeastI666I
удивительная красота видеть как человек зарабатывает сотрясение мозга )))
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Саид Тартуров
Ответ Bayern2004
Согласен. Более уместна формулировка: " Бавария(Мюнхен) в честной борьбе победила команду Унион(Берлин) смявшую намедни амстердамский Аякс"
Неправильно. Начало хорошее, а концовка должна быть "смявшую недавно выскочек из города красных фонарей".

Или вообще в духе"современного" спортса: "ЭТА команда в огне! Обыгран главный преследователь! В Бундеслиге назван новый фаворит!!!"
+2
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+2
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Edgardinho
Ответ Max Kirievsky
«Смяла выскочек?» Что за пролетарский жаргон, спортс, ей богу
Хорошо, что не написали "отфретюрила" выскочек и на этом спасибо..
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Bayern2004
Ответ Max Kirievsky
«Смяла выскочек?» Что за пролетарский жаргон, спортс, ей богу
Согласен.
Более уместна формулировка: " Бавария(Мюнхен) в честной борьбе победила команду Унион(Берлин) смявшую намедни амстердамский Аякс"
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freeman_oleg
Скотт Стерлинг!!
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Max Kirievsky
«Смяла выскочек?» Что за пролетарский жаргон, спортс, ей богу
+32
-6
+26
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