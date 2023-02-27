10 комментариев

Сознательный сэйв головой от вратаря «Униона»! Удивительная красота
Фредерик Реннов хорош.
«Унион» ехал в гости к «Баварии» как вторая команда Бундеслиги – и мечтал навязать конкуренцию в борьбе за первое место.
Но сенсации не получилось. «Бавария» смяла выскочек еще в первом тайме: на 31-минуте включился Шупо-Мотинг, через девять минут Коман добавил еще, а под конец тайма 20-летие отметил Мусиала с передачи Мюллера.
Так и закончили – 3:0. «Бавария» сделала результат, но «Унион» не сдавался – особенно голкипер Фредерик Реннов. У датчанина 6 эпичных сэйвов, один из которых... головой.
Да-да, мы не ошиблись – сознательный сэйв головой. Мюллер, который наносил удар, тоже немного в шоке.
«Удар по голове? Этому парню все нипочем», – иронизировал «Унион» в соцсетях.
Как там обстановка в Бундеслиге?
«Унион» отжигает, но про чемпионство думать не стоит: «Бавария» с каждым матчем становится все мощнее, а «Дортмунд» в 2023-м еще ни разу не проиграл и находится в отличной форме.
Зато заветная зона ЛЧ шикарному «Униону» вполне по силам: тут «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – оба в хороших кондициях, а еще продолжают сражаться в Кубке Германии и еврокубках. «Унион» тоже там и тоже хорош – поражение от «Баварии» стало первым за два месяца.
Так что вся гонка еще впереди.
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 31 Шупо-Мотинг, 2:0 – 40 Коман, 3:0 – 45 Мусиала.
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Бавария –
Зоммер, Станишич (Жоау Канселу, 78), Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих (Сане, 78), Дэвис, Шупо-Мотинг (Гнабри, 65), Мюллер (Тель, 87), Коман (Мане, 65), Мусиала.
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Унион –
Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 66), Хедира (Хаберер, 78), Торсбю (Зегуин, 63), Лаидуни, Беккер (Левелинг, 63), Сьебатшо (Беренс, 63).
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Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin
Что за крестьянский, религиозный жаргон? Епта...
Отсюда вывод: если вратарь не получил его сразу после попадания мяча, то он этим действием не "зарабатывал сотрясение мозга".
Или вообще в духе"современного" спортса: "ЭТА команда в огне! Обыгран главный преследователь! В Бундеслиге назван новый фаворит!!!"
Более уместна формулировка: " Бавария(Мюнхен) в честной борьбе победила команду Унион(Берлин) смявшую намедни амстердамский Аякс"