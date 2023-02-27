10 комментариев

Фредерик Реннов хорош.

«Унион» ехал в гости к «Баварии» как вторая команда Бундеслиги – и мечтал навязать конкуренцию в борьбе за первое место.

Но сенсации не получилось. «Бавария» смяла выскочек еще в первом тайме: на 31-минуте включился Шупо-Мотинг, через девять минут Коман добавил еще, а под конец тайма 20-летие отметил Мусиала с передачи Мюллера.

Так и закончили – 3:0. «Бавария» сделала результат, но «Унион» не сдавался – особенно голкипер Фредерик Реннов. У датчанина 6 эпичных сэйвов, один из которых... головой.

Да-да, мы не ошиблись – сознательный сэйв головой. Мюллер, который наносил удар, тоже немного в шоке.

«Удар по голове? Этому парню все нипочем», – иронизировал «Унион» в соцсетях.

Как там обстановка в Бундеслиге?

«Унион» отжигает, но про чемпионство думать не стоит: «Бавария» с каждым матчем становится все мощнее, а «Дортмунд» в 2023-м еще ни разу не проиграл и находится в отличной форме.

Зато заветная зона ЛЧ шикарному «Униону» вполне по силам: тут «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – оба в хороших кондициях, а еще продолжают сражаться в Кубке Германии и еврокубках. «Унион» тоже там и тоже хорош – поражение от «Баварии» стало первым за два месяца.

Так что вся гонка еще впереди.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin