Фаны чемпиона Колумбии взбесились из-за результатов: 1400 человек атаковали игроков и тренера

Не были готовы к падению команды на дно.

Матч аутсайдеров чемпионата Колумбии завершился массовыми беспорядками. «Кортулуа» спокойно обыгрывал дома «Депортиво Кали» 2:0, что позволяло им обойти прямого конкурента в таблице и подвинуть его на последнюю строчку.

Фаны «Депортиво» такого не вынесли – на 81-й минуте 1400 человек рванули из гостевого сектора на поле, чтобы выместить всю злость на своей команде и тренере. Часть футболистов убежала в безопасное место, но главного тренера Майера Кандело и экс-форварда сборной Колумбии Теофило Гутьерреса безумные болельщики успели окружить и атаковать.

У властей уже есть данные всех, кто бежал с трибуны

После 13 туров «Депортиво» замыкает таблицу с 8 очками (только одна победа). Еще в этом сезоне клуб не вышел из группы Кубка Либертадорес (пропустил вперед «Бока Хуниорс» и «Коринтианс»), а затем вылетел из плей-офф Южноамериканского кубка от соперника из Перу.

Это контрастирует с результатами, к которым привыкли болельщики. «Депортиво Кали» – 10-кратный чемпион Колумбии, клуб взял титул и в прошлом сезоне. Это первая колумбийская команда, которая еще в 1978 году вышла в финал Кубка Либертадорес. А еще это единственный клуб в стране, которым владеют болельщики.

Воздействовать на команду они решили специфическими методами.

Конечно, плохие результаты никак не оправдывают насилие. Клуб уже попросил помощи правительства.

«Депортиво Кали» категорически отвергает агрессию и насилие, которым подверглась наша команда. Мы осуждаем любые акты насилия в отношении наших игроков или персонала. Призываем правительство и спортивные власти вмешаться, чтобы предотвратить трагедию в будущем».

Определить нарушителей будет не очень сложно. На стадионе «Кортулуа» есть система идентификации – власти уже получили данные о 1441 болельщике с гостевой трибуны.

Однажды фанат чуть не застрелил игрока «Депортиво»

Фанатизм у «Депортиво Кали» порой принимает самые радикальные формы. В 2018-м воспитанник клуба Хуан Себастьян Кинтеро рассказал, что его пытался убить фанат. Футболист проживал в городе Хамунди (24 км к югу от Кали). Он ехал домой, но его автомобиль остановил неизвестный мужчина. Дальше – со слов самого Кинтеро:

«Я доезжал до квартиры и услышал, что кто-то стучится в окно машины. Человек с пистолетом был готов застрелить меня. Мне потребовалось две или три секунды, чтобы среагировать, и я нажал на газ. Он просто постучал в окно, наставил на меня пистолет и сказал: «Я убью тебя, сукин сын».

Нападавший успел выстрелить в уезжавшее авто и оставил дырку в двери Audi Кинтеро.

Игрок считает, что на него напал фанат «Депортиво Кали». «Единственное, что я увидел, – это спортивный костюм «Депортиво». Мой брат и я остались целыми и невредимыми. Такие вещи не должны происходить в футболе», – добавил Кинтеро.

Хотелось бы, чтобы такие вещи не происходили нигде.

Фото: eastnews.ru/Courtulua’s Press Office