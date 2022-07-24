Черданцев дал прогноз, что «Динамо» и «Торпедо» закончат 0:0. Через 14 секунд забил Смолов

«Начинаю себя бояться».

«Динамо» долго не могло распечатать ворота «Торпедо» – до 30-й минуты держался счет 0:0 (а гол Грулева в начале встречи отменили). Но тут в дело вступил дар предсказания от Георгия Черданцева.

«Ну и может быть мне придется включиться с предположением, что матч закончится 0:0. Но пока дадим возможность футболистам самим решить вопрос, что же будет», – пошутил комментатор.

И вы догадываетесь, что случилось через 14 секунд...

«Стоило Георгию Черданцеву сказать, что будет 0:0 – и через 15 секунд Федор Смолов в нижний угол между ног Егору Бабурину отправляет первый мяч в этой встрече!» – восхищался второй комментатор Сергей Дурасов.

«Знаешь, я даже начинаю себя бояться!» – посмеялся в ответ Черданцев.

Забавно, но «Динамо» даже перевыполнило предсказание – до перерыва забили еще два раза. Сначала Фомин с пенальти, потом – мегаудар Захаряна. Во втором тайме добавили еще и четвертый – Смолов с 11-метрового оформил дубль.

А после игры довольный Черданцев дал флэш-интервью журналисту Сергею Егорову:

«Я понимал, что надо вытаскивать этот матч, чтобы были голы. На самом деле смешно – 15 секунд прошло! Это была спланированная акция, но я не мог гарантировать, что так все сработает».

Заодно Георгий сделал прогноз на итоги РПЛ: «Спартак» не будет чемпионом. Клуб уже запланировал празднование в мае у гладиатора!

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press