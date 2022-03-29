Юный фан «Кельна» яростно накричал на игрока «Боруссии». Они познакомились – и подружились!

Великое примирение.

Главный герой матча между «Кельном» и «Боруссией» (1:1) – маленький болельщик хозяев. На 61-й минуте он сердито прорычал в сторону проходящего мимо Мариуса Вольфа из «Дортмунда». Несмотря на всю вложенную ярость – реакция получилась милой.

6-секундное видео завирусилось – заценил даже сам Вольф, написав в твиттере, что это то, за что нам нравится эта игра.

Горячего болельщика зовут Луис, ему пять лет. «Мариус Вольф расстроил Луиса, забив гол», – сказал отец мальчика.

Эмоции юного фаната понять можно. Помимо того, что Вольф открыл счет в матче, он еще и играл за «Кельн» (в аренде) в прошлом сезоне.

Но теперь между Луисом и Мариусом может зародиться дружба. Футболист уже встретился с мальчиком (ссылка на твиттер, если у вас он работает) – пригласил с приятелем на домашний стадион «Дортмунда».

Не сказать, что футболка соперника сильно осчастливила Луиса, зато он сделал такую же прическу, как у Вольфа.

Луис на бывшего игрока «Кельна» больше не злится.

При этом парень, конечно, остается фанатом «Кельна». А клуб верит, что это будущий капитан.

Фото: twitter.com/ESPNFC; twitter.com/BVB