Квотербеки проваливают сезон НФЛ. Может ли MVP впервые за 10 лет стать игрок другой позиции?

Неожиданность в амфуте.

До окончания регулярного сезона НФЛ остается три игровых недели, а ясности в гонке за титул MVP нет.

Месяц назад фаворитами считались Ламар Джексон («Балтимор») и Туа Танговаилоа («Майами»). В прошлую субботу лидерами букмекерских линий были Дак Прескотт («Даллас») и Брок Парди («Сан-Франциско»). После неудачной игры Прескотт отвалился, но нет ощущения, что ситуация обрела хоть какую-то ясность.

Брок Парди, Кристиан Маккэффри и Тайрик Хилл

Все вышеперечисленные игроки – квотербеки. Со времен пасовой революции в американском футболе награда самому ценному игроку сезона превратилась в соревнование квотербеков. С 2001 года лишь три раннинбека ненадолго прерывали гегемонию разыгрывающих.

Может быть, именно в таком непонятном сезоне стоит ждать неожиданной развязки? Сегодня мы, вооружившись цифрами и табличками, оценим шансы раннинбека «Сан-Франциско» Кристиана Маккэффри и ресивера «Майами» Тайрика Хилла бросить вызов обыденности. Или даже познакомить вас с ними, если вы плохо представляете, что это вообще за люди.

Что случилось с предсезонными фаворитами?

Большая пятерка квотербеков, которым пророчили борьбу за титул MVP в сезоне–2023: Патрик Махоумс («Канзас-Сити»), Джош Аллен («Баффало»), Джейлен Хертс («Филадельфия»), Джо Бурроу («Цинциннати») и с оговорками Аарон Роджерс («Грин-Бэй»).

Роджерс выигрывал награду в 2020-м и 2021-м, поэтому, несмотря на возраст, вполне мог претендовать на сильный сезон после переезда из Висконсина в Нью-Йорк. В итоге самый старший после ухода Тома Брэди квотербек в НФЛ порвал ахилл в первом же матче.

Травмы испортили сезон и Бурроу. Он начинал год с повреждением голеностопа, играл очень плохо, а когда наконец начал прогрессировать, то выбыл из строя окончательно.

Действующий MVP Махоумс страдает от отсутствия качественных ресиверов.

Трэвис Келси отвлекается на амурные дела с Человеком года, а остальные соревнуются в дропах. Ругается и психует Патрик в этом сезоне куда больше, чем кайфует.

Джейлен Хертс деградировал вместе с остальным нападением «Филадельфии». Сейчас кажется, что основная причина – потеря координатора нападения Шейна Стайкена, который после прошлого сезона возглавил «Индианаполис».

Все вместе это образовало вакуум, который попытались заполнить другие квотербеки, ранее остававшиеся в тени или же просто недооцененные.

Кто претендует на награду MVP из квотербеков по версии букмекеров?

Ламар Джексон («Балтимор») уже выигрывал награду в сезоне-2019, но последние 3 сезона были неубедительными и омрачены травмами, поэтому какого-то резкого прогресса никто не ждал. Осторожный оптимизм был связан со сменой координатора нападения – в клуб пришел работать Тодд Монкен, выигравший два чемпионских титула подряд с командой университета Джорджии. Джексон как будто стал больше бросать и реже целенаправленно набирать ярды ногами, явно с прицелом на сохранение здоровья до стадии плей-офф.

У Туа Танговаилоа («Майами») шикарный подбор помощников в нападении – неудивительно, что именно он лидирует по набранным ярдам, имея в своем распоряжении Тайрика Хилла и Джейлена Уоддла, двух самых скоростных ресиверов лиги. После пешеходного дебютного сезона Туа показал, на что способен с таким окружением.

Дак Прескотт («Даллас») еще в прошлом году считался квотербеком второго ряда. Его главная ценность для «Ковбоев» в свое время заключалась в идеальном соотношении «цена/качество». Будучи выбранным в 4-м раунде драфта, Дак на контракте новичка стоил «Далласу» копейки, а играл на добротном уровне. После подписания крупного контракта стало очевидно, что до элиты он не дотягивает. В этом году Прескотту удалось сократить число потерь мяча и оказаться наверху за счет неудачной игры конкурентов.

Джош Аллен («Баффало») любит тянуть одеяло на себя, и в этом году он чаще обычного вредил команде, о чем говорит число перехватов. «Биллс» в середине сезона изрядно шатало, и несмотря на то, что сейчас ситуация выправляется, вряд ли даже 3 идеальных матчей Аллену хватит для того, чтобы изменить мнение о своем сезоне.

В отношении Джексона и Аллена нужно учитывать ярды и тачдауны, которые они набрали ногами, поскольку игра квотербеков оценивается целиком, а не по воздуху. У Ламара еще 741 ярд и 5 тачдаунов на выносе, у Аллена – 398 ярдов и 11 тачдаунов на выносе. Это существенный бонус к пасовым показателям. Остальные претенденты куда менее мобильны.

Наконец, одна из главных сенсаций – это статус Брока Парди из «Сан-Франциско» как фаворита на награду прямо сейчас. Парди был выбран под самым последним выбором на драфте-2022. Он хорошо провел дебютные полсезона, но в финале конференции получил сложную травму локтя. Восстановившись после нее, Парди не просто успел к сезону вернуться в стартовый состав, но продолжил прогрессировать. Эксперты и болельщики спорят относительно вклада квотербека в игру – кажется, что жизнь Броку серьезно облегчают жизнь гениальные схемы тренеры Кайла Шенахена, а также фантастический подбор помощников.

Что приводит нас к основному вопросу:

По каким критериям выбирают MVP сезона?

По щучьему велению, по моему хотению. 50 журналистов отдают свои голоса за какого-либо претендента по абсолютно произвольным параметрам. Причем с прошлого года система голосования видоизменилась, и теперь каждый отмечает трех кандидатов в порядке убывания. Махоумс в прошлом году получил 98% голосов и 48 первых мест.

Тем журналистам, что во главу угла ставят внутреннее чувство прекрасного, в голову не залезешь, но можно отметить измеряемые показатели, которые обычно учитываются:

результат команды по сезону. Несмотря на то, что награда индивидуальная, нереально стать MVP не выйдя в плей-офф.

Несмотря на то, что награда индивидуальная, нереально стать MVP не выйдя в плей-офф. статистика по набранным ярдам. Как профильная (пасовая для квотербеков, выносная для бегущих), так и суммарная (бегущие могут не только выносить, но и ловить передачи).

Как профильная (пасовая для квотербеков, выносная для бегущих), так и суммарная (бегущие могут не только выносить, но и ловить передачи). статистика по занесенным тачдаунам. Чем больше, тем лучше.

Чем больше, тем лучше. соотношение тачдаунов к перехватам (у квотербеков).

Помогают завоеванные по ходу сезона рекорды, чтоб работал фактор «такого еще никто никогда не делал!», а также яркие визуальные моменты, которые западают в память голосующим.

Сама трактовка термина MVP довольно спорная. Кто-то воспринимает просто: лучший игрок лучшей команды. Кто-то оценивает в духе «убери этого игрока из команды, и она развалится». Это, на самом деле, разные подходы к оценке игроков.

На всякий случай напомню, что MVP определяется только по результатам регулярного сезона. Плей-офф в зачет не идет.

Как выглядит статистика квотербеков, которые выигрывали MVP в XXI веке?

Ура, наконец-то таблички! Вот они, слева-направо:

Стандарт последних 12 лет – это 4000+ пасовых ярдов, 32+ пасовых тачдауна и не больше 10 перехватов. Исключение – бегающие квотербеки, добиравшие свое по земле (Джексон-2019, Ньютон-2015).

Дотягивают ли до этого стандарта квотербеки в нынешнем сезоне? Давайте попытаемся представить, как будет выглядеть их итоговая статистика, если в оставшихся трех матчах они наберут средние для себя показатели:

Показатели Парди и Прескотта при таких раскладах вполне сравнимы с показателями Тома Брэди по итогам сезона-2017. В том году конкуренцию Брэди (80% голосов) составили раннинбек Тодд Герли (16%) и квотербек Карсон Венц (4%, не доиграл регулярку из-за травмы).

По статистике ни за Парди, ни за Прескотта в случае инерционного прибавления цифр как за MVP краснеть не придется. Но может ли им составить конкуренцию кто-то на другой позиции?

Кристиан Маккэффри – универсальное оружие в нападении

Раннинбек Кристиан Маккэффри был обменян из «Каролины» в «Сан-Франциско» по ходу прошлого сезона. Его появление сразу же вывело уровень игры «Фотинайнерс» в нападении на новую высоту. Что не менее важно, Маккэффри удается оставаться в строю, хотя в предыдущей команде он довольно много пропускал из-за травм.

По ярдам на выносе Кристиан – лидер сезона, по тачдаунам на выносе занимает третье место. Давайте зафиксируем его сиюминутные показатели + посмотрим, как он должен закончить при сохранении среднего темпа набора показателей.

Полторы тысячи ярдов – много, но не заоблачно много. В прошлом сезоне столько набирали сразу три бегущих (Джош Джейкобс, Деррик Хенри, Ник Чабб). В позапрошлом Джонатан Тейлор набрал 1,811 ярдов, а в 2020-м Хенри и вовсе пробил две тысячи. Никто из них всерьез даже не претендовал на MVP. Кто же из раннинбеков и за что получал эту награду в XXI веке?

Перед нами рекордные показатели. Когда в 2005 году Шон Александр занес 27 выносных тачдаунов, то тем самым повторил рекорд двухлетней давности от Приста Холмса из «Чифс», но Холмс набрал на 460 ярдов меньше. Через год Томлинсон установил рекорд, который держится до сих пор.

Питерсон по тачдаунам так не отличился, но зато по ярдам пробил второй результат в истории. Рекорд принадлежит Эрику Дикерсону (2,105 ярдов) и был установлен в 1984 году, в совершенно другую футбольную эпоху. Ну, и 6 ярдов за попытку на дистанции целого сезона для бегущего – это за гранью.

В этом отношении Маккэффри не сравнится с легендами прошлого. Но дело в том, что его пользу нельзя считывать только в выносных ярдах и тачдаунах. Кристиан очень продуктивно работает и на приеме мяча. Давайте прибавим этот показатель.

Уже теплее! Но теперь, конечно, будет справедливо сравнивать с суммарными ярдами и тачдаунами бывших MVP.

По своему профилю Маккэффри ближе всего к Томлинсону – тот тоже был настоящим универсалом и отличался даже пасовыми тачдаунами. В этом сезоне Маккэффри мяч не бросал, но были в его карьере и такие эпизоды. Возможно, тренеру Кайлу Шенахену стоит назначить пару раннинбек-пасов до окончания регулярки, чтобы увеличить вау-эффект от игры Маккэффри.

И все равно даже по суммарным ярдам раннинбек «Сан-Франциско» уступает Томлинсону и Питерсону, а по суммарным тачдаунам – Александру и Томлинсону. Если только он не проведет последние три игры регулярки еще более продуктивно.

Чтобы еще более расширить картину представления о том, насколько сильный сезон проводит Маккэффри, я собрал вместе не только тех раннинбеков, что признавались самыми ценными игроками сезона, но и тех, кто завоевывал награду лучшему игроку в нападении. Ее еще называют утешительным призом для тех, кто не играет квотербеком.

Но это мы рассматривали раннинбеков в вакууме. Нас же интересует конкуренция между лучшими квотербеками и претендентами на других позициях. Может быть, Александр, Томлинсон и Питерсон выиграли только потому, что квотербеки провалили соответствующие сезоны?

В 2005-м и 2006-м по два квотербека получили хоть какие-то голоса в гонке за MVP. В 2012-м конкуренцию Питерсону составил только Пейтон Мэннинг.

В целом, это сопоставимые величины с теми, что мы «дорисовали» Парди и Прескотту по итогам нынешнего сезона. Не стоит забывать, что сейчас в регулярке на один матч больше, чем было раньше, но вряд ли голосующие журналисты будут делать на это скидку.

Если Мэннинг-2012 не выиграл награду MVP, то и наши нынешние лучшие претенденты уступили бы ее Питерсону-2012. Все дело в том, чтобы сезон Маккэффри воспринимался на одном уровне с сезоном Питерсона.

Тайрик Хилл гнался за 2 тысячами ярдов на приеме, но, похоже, помешает травма

Ресивер «Майами» Тайрик Хилл по прозвищу Гепард – самый быстрый игрок в НФЛ. Злые языки утверждали, что после ухода из чемпионского «Канзас-Сити» на большой контракт он сдаст, но Хилл только прибавил. Перед этим сезоном он поставил себе амбициозную цель – стать первым, кто наберет две тысячи ярдов на приеме. До сих пор рекорд принадлежит Кэлвину «Мегатрону» Джонсону – 1964 ярда.

Две тысячи ярдов – это по 117.6 ярда за игру на протяжении 17 игровых недель. Хилл стартовал с 215 ярдов в игре с «Майами» и с тех пор держал темп вплоть до начала декабря (123,4 ярда за игру). В игре с «Теннесси» принимающий получил травму и пропустил следующий матч. Сейчас он выбился из графика и находится не в оптимальном состоянии. Для установления рекорда за 3 оставшихся матча нужно набрать 422 ярда, для достижения обозначенной цели – 458.

Собственно, перспективы Хилла в отношении индивидуальных наград во многом зависят от преодоления этой психологической отметки. Цифра цифрами, но фраза «еще никто никогда этого не делал» магическим образом влияет на журналистов.

Проблема в том, что сохранения среднего темпа будет недостаточно:

Даже если Хилл наберет по минимуму в оставшихся матчах, его сезон войдет в число лучших на позиции. Но, конечно, всем хотелось большего:

Сколько должны набрать Маккэффри и Хилл в последних матчах, чтобы претендовать на MVP, и насколько это реально

Маккэффри сейчас гораздо ближе к титулу MVP, чем Хилл. Во-первых, он здоров. Во-вторых, «Сан-Франциско» предстоит сыграть против «Балтимора» (10-я защита против выноса в лиге), «Вашингтона» (21-я) и «Рэмс» (17-я), тогда как у «Майами» соперники серьезнее – «Даллас» (4-я защита против паса), «Балтимора» (7-я) и «Баффало» (8-я). В-третьих, «Фотинайнерс» уже сейчас опережают «Майами» по результату, и этот отрыв может увеличиться, а на командные показатели журналисты тоже обращают внимание.

Я бы сказал, что если бы Маккэффри набрал за три матча 600 суммарных ярдов и 10 суммарных тачдаунов, то тогда приз MVP точно в его руках. Таким образом он побьет рекорд Томлинсона по числу суммарных ярдов за сезон и обгонит Александра по числу выносных тачдаунов. Это уже исторические цифры, против которых трудно спорить.

Теоретически это возможно, но маловероятно. Проблема еще ведь в том, что Маккэффри играет в одной команде с Парди, и те же ярды и тачдауны на приеме будут идти в зачет и квотербеку. Куда логичнее просто верить, что Брок совершит несколько ошибок в последних играх и испортит себе статистику, тем самым автоматически подняв престиж своего раннинбека.

У Хилла психологически значимые цифры – 2000 ярдов на приеме и 16-17 тачдаунов. Обогнать Рэнди Мосса и Джерри Райса (23 и 22 соответственно) нереально, но хотя бы замкнуть историческую пятерку по этому показателю.

Наиболее вероятный прогноз: если в числе 50 голосующих журналистов не будет много пуристов, радикально отстаивающих тезис «Парди — системный квотербек и ничего без тренера не стоит», то награда уйдет квотербеку «Сан-Франциско». Если он вдруг начнет ошибаться, как было на отрезке трех матчей в октябре, или, не дай бог, получит травму, тогда нас ждет хаос. А хаос, как известно, это лестница.

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus; East News/AP Photo/Mark Schiefelbein, ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP