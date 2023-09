11 комментариев

Сегодня ночью матчем «Канзас-Сити Чифс» – «Детройт Лайонс» стартовал новый сезон Национальной футбольной лиги.

Каждую осень американский футбол дегустируют тысячи людей, живущих далеко за пределами США – кто-то подсаживается уже навсегда, кому-то сразу не заходит, а есть те, кому мешают оценить происходящее непонятные правила.

Я помню, как сам впервые смотрел американский футбол в 2010 году. Ничего не понятно, какие-то мужики в шлемах и лосинах, толкотня и постоянные паузы. Рядом сидел более опытный товарищ, который подробно разъяснял, что происходит в каждом эпизоде – это наилучший способ въехать в процесс. Но если такого друга рядом нет, будем действовать дистанционно.

На самом деле, ничего сложного в американском футболе нет. Если вы слышали фразу о том, будто правила этого вида спорта внесены в книгу рекордов Гиннеса как самые сложные – это миф. Да, отдельные нюансы можно узнавать десятилетиями, но суть процесса улавливаешь очень быстро.

Поехали.

Для начала забудьте все ассоциации с футболом или регби. Это другая игра

Когда мы встречаемся с чем-то новым, наш мозг сразу начинает искать знакомые аналоги. Это упрощает адаптацию в целом, но в данном случае происходит подмена ожиданий.

У американского футбола с регби и обычным футболом общий предок, но игровой процесс отличается кардинально. Куда больше общего у американского футбола с шахматами. Только если бы в шахматах игроки делали ход одновременно, несколькими фигурами сразу и при этом оставляли за ними право импровизировать.

Главное, что выбивает из колеи многих новичков – это ритм игры. В обычном футболе, регби, хоккее и большинстве привычных для нас игровых видов спорта действие постоянно. Тренер может как-то повлиять на игру во время тайм-аутов, перерывов на водопой или между таймами/периодами. В американском футболе действие дискретно, здесь тренеры влияют на игру постоянно. Разница как между пошаговыми стратегиями и стратегиями в реальном времени. Это не баг, это фича.

Неопытных зрителей в ужас приводит тот факт, что за трехчасовой матч НФЛ игровой экшн в общей сложности длится 11 минут. В обычном футболе соотношение куда более человеческое – мяч в игре 57 реальных минут за двухчасовую трансляцию. Но, опять же, это сравнение теплого с мягким.

Формально перепас двух центральных защитников в районе своей штрафной – это экшн. Увлекателен ли он? Возможно, для Вадима Лукомского, который в этот момент может оценить расстановку футболистов без мяча, пассивность прессинга и так далее. Но для американского футбола момент предэкшнового анализа еще более важен.

Раз мы привели аналогию с шахматами – можно ли сказать, что в шахматах экшн происходит только в момент, когда фигуры движутся по доске? Каждое выстраивание команд на поле перед розыгрышем – это не пауза, это уже массив информации, которая позволяет тебе предугадать, что будет дальше.

В наш век короткого окна концентрации американский футбол постоянно переключает внимание зрителя – посмотрел розыгрыш, обсудил его с друзьями/в чате, посмотрел розыгрыш, посмотрел в статистику в телефоне, посмотрел розыгрыш, заказал еще одно пиво. Это иной ритм, чем когда 45 минут подряд на экране что-то происходит, и паузы не регламентированы. К нему надо привыкнуть.

В чем основной смысл? Нападение и защита грызутся за ярды

Идеологический смысл игры – захват вражеской территории, продвижение от своей зачетной зоны по направлению к зачетной зоне соперника.

На протяжении большей части матча вы наблюдаете противостояние нападения одной команды с защитой другой. В обычном футболе один игрок нападает, когда его команда с мячом, а после потери мяча обороняется (если упрощенно). Здесь же есть четкое разделение: у тебя 11 человек на поле для нападения, а когда нужно защищаться, выходят совершенно другие 11 человек. Оттого общий состав команды НФЛ во время регулярного сезона насчитывает 53 игрока.

Все поле поделено на ярды, отчего напоминает решетку для барбекю. У команды нападения есть задача-максимум – дойти до зачетной зоны, занести тачдаун и тем самым набрать 6 очков; и есть сиюминутная задача-минимум – пройти 10 ярдов за 4 попытки. То есть, протащить мяч до определенной отметки, и в случае успеха получить новый набор попыток на прохождение следующего 10-ярдового отрезка поля. Если же протащить мяч за отведенные попытки не получается, то надо так или иначе отдавать его сопернику.

Соответственно, у защиты задача – не дать нападению этого сделать и привести к смене владения мячом.

Когда я впервые смотрел американский футбол, то интересным показалось именно это разнообразие локальных задач. В обычном футболе атака завершается либо голом, либо промахом/потерей мяча/отбитым ударом. Нет промежуточного результата. В американском футболе нападение может за первую попытку пройти 3 ярда из необходимых 10. В такой ситуации болельщики обеих команд могут испытать положительные эмоции: «ура, мы сразу же прошли 3 ярда» (нападение) и «ура, они прошли всего 3 ярда» (защита).

Как действует нападение? Пас, вынос и блок

Мяч можно продвигать вперед тремя способами: либо квотербек бросает его по воздуху на одного из убежавшего вперед одноклубника, либо он после начала розыгрыша вручает мяч стоящему позади одноклубнику, и тот стартует с места, либо сохраняет мяч у себя и бежит с ним сам.

Первый вариант – это пасовая игра, зрелищная и чуть более рискованная.

Второй и третий – выносная игра, не такая зрелищная, зато более безопасная с точки зрения сохранения владения.

Когда мы смотрим американский футбол, то, как правило, следим за тем, кто в данный момент владеет мячом. Но успех комбинации во многом зависит от пятерки здоровенных мужиков, которые мяч не трогают примерно никогда. Они ставят блоки.

Чтобы игрок с мячом мог побежать вперед, ему нужно создать свободный коридор, отодвинув защитников в сторону. Чтобы у квотербека было время бросить пас, надо не дать защитникам до него добежать. Эти самые мужики – игроки линии нападения – серые кардиналы успешного нападения.

Слева – команда защиты «Цинциннати Бенгалс». Справа – команда нападения «Канзас-Сити Чифс»

На этом скриншоте линейные нападения – игроки под номерами от 1-го до 5-го. Первый номер – центр, он владеет мячом перед началом каждого розыгрыша. В подавляющем большинстве случаев розыгрыш начинается с того, что центр отдает/отбрасывает мяч назад на квотербека (№11).

Номера 7-8-9 – это ресиверы. Основная их задача – побежать в поле по определенному маршруту и поймать передачу. №6 – это тайт-энд, нечто среднее между линейным и ресивером. Как правило, эти габаритные парни должны уметь исполнять обе функции: блокировать и ловить.

№10 – раннинбек. Он, как правило, получает вкладку мяча от квотербека, после чего бежит в свободные коридоры. Да, он может и блокировать, и мяч ловить, но основное предназначение – выносить мяч вперед самостоятельно.

Вот так это же построение выглядит из-за спины квотербека. Один ресивер здесь находится в движении, перебегает из одной точки в другую до начала розыгрыша.

Розыгрыш начался. Центр откинул мяч назад на квотербека и вместе с другими линейными принялся блокировать защитников, которые пытаются прорваться вперед к квотербеку. Ресиверы побежали вперед исполнять маршруты. Обратите внимание: раннинбек подбежал к квотербеку, а тот протягивает ему мяч…

… но это был лишь обман, чтобы набрать классы. Квотербек оставил мяч у себя и стал ждать, пока откроются ресиверы. Увы, защитники справились с блокирующими, и один из них практически повис у квотербека на плечах, ему пришлось быстро принимать решение, на кого бросить. Спойлер: пас не был принят.

Что делает защита? Она тоже может набирать очки

Защита, прежде всего, отвечает за рукоприкладство.

Если человек с мячом бежит вперед, его нужно захватывать и останавливать, пока он не набрал много ярдов. Еще лучше стараться при этом мяч выбить на землю, потому что если он вывалится – накрывай, и будет переход владения.

Если мяч летит по воздуху в направлении ресивера, то этот мяч нужно ловить (и тогда будет переход владения) или хотя бы сбивать.

Наконец, если квотербек стоит с мячом в руках и высматривает цель, то он – мишень. Его надо припечатать к газону как можно скорее.

Напротив линии нападения стоят четыре линейных защиты (одного почти не видно). Их задача – прорываться к квотербеку и/или быстро вылавливать раннинбека с мячом, если тот побежит через центр.

На флангах стоят корнербеки, они играют против принимающих – либо персонально (куда ты, туда и я), либо распределяют между собой зоны действия.

В центре защиты располагаются лайнбекеры – у них самый широкий спектр действий. В основном, работают против выноса, но могут и на квотербека побежать, и, наоборот, назад оттянуться, чтобы прикрыть пас.

И есть сейфти, один из них даже в кадр не попал, он находится в глубине поля и страхует одноклубников, если они кого-то пропустят, а также мешает квотербеку безбоязненно бросать передачи далеко вперед.

Учимся читать графику на поле. Она всегда быстро вам объяснит, что происходит

Что это за разноцветные линии нарисованы на поле? Да еще куча разных цифр. Все очень просто и наглядно.

Начинаем с игрового поля. Синяя линия – это линия розыгрыша. Здесь установлен мяч перед началом розыгрыша. Если квотербек бросит пас, и его никто не поймает, то следующую попытку команда нападения будет вновь играть с этой же точки.

Оранжевая линия – это линия цели. Чтобы набрать новый набор попыток, футболисту с мячом надо ее преодолеть.

Заклинание «2nd & 10» в графике поверх поля, а также в игровом табло внизу – это номер попытки (вторая из четырех) и количество ярдов, которое еще осталось пройти. То есть, мы понимаем, что в предыдущем розыгрыше команда нападения потратила первую попытку и заработала 0 ярдов. Если в этом розыгрыше нападение наберет 3 ярда, то что будет написано в графике? Правильно, 3rd & 7.

С логотипами и аббревиатурами клубов, а также со счетом все, наверное, понятно: 7–0 в пользу хозяев поля (американцы пишут их после гостей) «Канзас-Сити Чифс». Горизонтальными линиями под логотипами указано число оставшихся таймаутов – «Чифс» использовали один из трех.

1st – это показатель того, что идет первая четверть. До конца первой четверти осталось 2 минуты 54 секунды. А 18 секунд у команды «Цинциннати Бенгалс» осталось на то, чтобы ввести мяч в игру.

Чем завершаются серии попыток? Когда в американском футболе наконец начинают пинать мяч

Итак, мы разобрались, как нападение пытается доставить мяч вперед и как защита пытается в этом помешать. Но что происходит после того, как нападение добивается цели? Или, наоборот, если защита справляется?

Серия попыток, за которые нападение наступает вперед, называется драйвом. Чем может закончиться драйв:

1. Тачдаун. Игрок нападения забежал с мячом в руках в зачетку или прямо в ней поймал пас. Ура, это 6 очков. После этого команда нападения может дополнительно заработать либо 1 очко (пробив по воротам), либо 2 очка (разыграть еще одну комбинацию с близкого расстояния).

2. Филд-гол. Допустим, до зачетной зоны осталось 20 ярдов, но вы израсходовали 3 попытки из 4, а пройти еще нужно 10 ярдов. Если сыграть еще одну комбинацию, и она не пройдет, тогда все, мяч достается сопернику, а вы весь драйв провели зря. Филд-гол – это утешительный приз. На 4-й попытке выходит кикер, бьет по воротам и в случае попадания зарабатывает 3 очка. Жить можно.

После каждого набора очков на поле выходит кикер и пробивает начальный удар.

3. Пант. А если до зачетной зоны соперника еще ярдов 60, а попытки уже заканчиваются? Отдавать мяч сопернику в такой близи от собственной зачетной зоны опасно, поэтому есть опция вместо розыгрыша 4-й попытки просто пнуть мяч подальше. Пускай оттуда начинает.

4. Потеря владения. Если разыграть четвертую попытку и не добиться успеха, то с точки остановки игрока с мячом (или с линии розыгрыша в случае неточного паса) начнет нападение соперника после смены команд. Также смена владения происходит, если брошенный пас ловит не игрок нападения, а защитник, или если выроненный мяч накрывает защитник.

Заключение. Не надо бояться задавать вопросы

В этом гайде мы затронули далеко не все аспекты игры, но изначально и стояла задача не перегружать информацией, а дать вводные, которые позволят понимать общие процессы в игре и получать от них удовольствие.

Каждый любит в американском футболе что-то свое: красоту пасового нападения, жесткие удары защитников, тактическую дуэль. Для того, чтобы это оценить, не нужно штудировать толстенные тома футбольных правил или проводить несколько месяцев за внимательным просмотром игр.

Поскольку американский футбол в наших краях – нишевый вид спорта, то у него небольшое, но очень лояльное к новичкам коммьюнити. Никто не будет попрекать тебя незнанием правил, если ты задаешь вопросы. На них отвечают не только такие же любители игры, но даже комментаторы во время футбольных стримов. В американском футболе чего-то не знать – это нормально.

Бонус для любознательных. Американский футбол можно не только смотреть, но и читать

Поскольку американский футбол – игра пошаговая, в которой все измеряется и все фиксируется, то матчи можно не только смотреть, но и натурально читать.

Вот на примере одного результативного наступления команды «Филадельфия Иглс» в предсезонной игре с «Индианаполис Колтс». Копирую play by play и перевожу со схематического на русский:

(15:00 – 1st) L.Havrisik kicks 65 yards from IND 35 to PHI 0. D.Allen to IND 27 for 73 yards (N.Cross; E.Speed).

Начинается первая четверть. Хаврисик пробивает начальный удар с 35-ярдовой линии на своей половине поля, мяч летит 65 ярдов прямо в зачетную зону «Филадельфии». Действующий на возврате игрок Аллен ловит мяч и бежит с ним аж на 73 ярда (это очень много). После этого нападению «Иглс» останется пройти до зачетки соперника всего 27 ярдов.

1st & 10 at IND 27

(14:44 – 1st) (Shotgun) T.Sermon left guard to IND 26 for 1 yard (K.Moore; D.Buckner).

Первая попытка «Иглс» из построения «шотган». Раннинбек Сермон выносит мяч на 1 ярд в левую сторону, его захватили Мур и Бакнер.

2nd & 9 at IND 26

(14:11 – 1st) (Shotgun) M.Mariota pass incomplete deep right to D.Arnold.

Вторая попытка. Квотербек Мариота бросает пас вглубь поля на правую сторону на Арнольда, но мяч не принят.

3rd & 9 at IND 26

(14:05 – 1st) (Shotgun) M.Mariota pass deep left to D.Cain to IND 5 for 21 yards (D.Flowers).

Третья попытка, надо пройти 9 ярдов. Мариота из построения «шотган» бросает пас на левую сторону, мяч принимает Кейн, набирает 21 ярд и остановлен на 5-ярдовой линии защитником Флауэрсом.

1st & Goal at IND 5

(13:37 – 1st) (No Huddle, Shotgun) T.Sermon up the middle to IND 6 for -1 yards (E.Speed).

Поскольку до зачетной зоны остается меньше 10 ярдов, то положение называется «1st & Goal», мол, мы у цели. Не собираясь в круг для обсуждения комбинации, игроки «Иглс» сразу проводят розыгрыш, но раннинбека Сермона захватывают еще до того, как он успевает убежать вперед, поэтому «Иглс» теряют один ярд.

2nd & Goal at IND 6

(13:00 – 1st) (Shotgun) T.Sermon left guard to IND 1 for 5 yards (D.Flowers, J.Blackmon).

Еще один вынос, на этот раз успешно – на 5 ярдов. Остается всего ярд до зачетной зоны.

3rd & Goal at IND 1

(12:17 – 1st) (Shotgun) T.Sermon left guard for 1 yard, TOUCHDOWN.J.Elliott extra point is GOOD, Center-R.Lovato, Holder-A.Siposs.

Раннинбек Сермон заканчивает драйв набором 1 ярда и тачдауном. После этого кикер Эллиотт набирает дополнительное очко точным ударом в ворота.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Berl, Mike Hewitt, Silas Walker