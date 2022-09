Новый состав «Миннесоты»: аномалии и эффект чирлидерш

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором видят «Миннесоту» на вершине НБА. Не жалейте плюсов – и все получится.

Необходимое предисловие: эффект чирлидерш — это феномен, описанный в седьмом эпизоде четвертого сезона сериала «Как я встретил вашу маму» (How I Met Your Mother). Сомнительная теория заключалась в том, что не очень привлекательные люди, объединяясь в группы, начинают казаться постороннему человеку невероятно красивыми. Например, группа девушек в ярких костюмах и с одинаковым макияжем, выступающая на публике, кажется зрителю очень интересной. Участницы этой группы выглядят невероятно привлекательно и практически идеально. Но если внимательно присмотреться к каждой девушке по отдельности, можно заметить недостатки, несовершенства и необычные черты лица.

Когда эмоции после обмена Гобера утихли, то первый вопрос который я себе задал был следующим: какие есть исторические параллели в новейшей истории НБА, когда успешные команды строились вокруг преимущества в росте?

Первыми на ум приходят чемпионы НБА 2020/21 «Милуоки», игравшие просто огромным составом Лопес-Яннис-Миддлтон-Дивинченцо-Холлидэй. Слагаемые успеха в защите были простые: массивный, длиннорукий большой, который мешает броскам в краске, и дисциплинированный защитник на мяче, которые мешает броску из так называемой «слепой зоны» со спины. Далее идут нюансы: Лопес отдает приоритет защите «краски», поэтому не выходит агрессивно на периметр против растягивающих больших, способных забить открытую трешку. Если большой соперника забивает несколько бросков подряд, то на него переключается Яннис. Таким образом « Бакс» посчитали что разумно дать большим соперника бросать из-за дуги, взамен перекрыв краску и трехочковые из угла . Учитывая то, что центровые бросают как правило медленнее и хуже, чем игроки периметра, то этот риск оправдан. Защитники «Бакс» всячески старались не дать сопернику сыграть DHO (об этом я говорил в прошлых текстах), так как в защитной схеме DROP передача из рук в руки ставит в невыгодное положение большого в DROP. Лопес прекрасно знал, кто из центровых соперника бросает, а кто нет, поэтому против небросающих он садился низко в защите, активно подстраховывая в краске. Другие игроки «Бакс» также предпочитали подстраховывать за счет тех игроков соперников, которые не попадают стабильно из-за дуги.

Еще один пример – это «Кливленд» прошлого сезона с передней линией Аллен-Мобли-Маркканен. В прошлом сезоне им сильно помешали травмы, но на 12 февраля 2022 года у них была вторая по эффективности защита в лиге. «Кливленд» отлично играют зонную защиту, DROP, high-wall, x-out. Благодаря мобильности Аллена и Мобли они часто идут в размены, оставляя большого на периметре, активно сдваиваются на игроке с мячом, при этом на подстраховку выходят как большие, так и игроки периметра.

Меня очень заинтересовала их зонная защита 1-2-2. Основные элементы: треугольник больших как начальное построение, Мобли защищается на вершине дуги, оставшиеся два больших отвечают за защиту лицевой и коммуникацию в защите, так как видят все поле. Игроки периметра стараются выдавить игрока соперника с мячом на одного из своих больших. За счет подвижности Мобли построение 1-2-2 может трансформироваться в 2-1-2, что полностью закрывает краску. Если соперник стягивает защиту в «краску», а потом делает скидку на периметр, то защитники выполняют X-out подстраховку. Игроки «Кливленда», также как и игроки в «Милуоки» предпочитают подстраховывать за счет тех игроков соперников, которые не попадают стабильно из-за дуги, а также умышленно дают бросать игрокам сопернику из тех точек, где они наименее эффективны.

Еще одна команда, о которой хотелось бы сказать, – это «Мемфис», они заняли второе место на Западе, при этом показали топ-6 защиту в регулярке (одинаковый защитный рейтинг как у «Кливленда» 108.9). Они тоже отлично играют DROP, используя массивного Адамса и подвижного Джексона, они очень агрессивно защищаются против игрока с мячом.

Итак, к каким же выводам я пришел рассмотрев эти два примера.

Первое, DROP схема жива , она выпала из словаря модных слов, и есть мнение, что эта схема не работает в плей-офф, но и чемпионы «Торонто» в 2019 году, и «Лейкерс» в 2020, и «Милуоки» в 2021 использовали DROP в играх на вылет. Характерной особенностью всех команд использующих DROP является агрессивная защита против игрока с мячом (PoA защита, rearview mirror contest), а также подстраховка (drop load). DROP не может быть единственной схемой в плей-офф, где в каждом раунде команда должна защищаться и нападать против определенной команды.

Второе, команды с топовой защитой понимают, что невозможно одинаково хорошо защищаться по всей площадке, против всех игроков соперника, поэтому идут на осознанный риск, подстраховывая за счет менее опасных игроков . Команды пытаются максимально закрыть краску, даже в ущерб защите на периметре. Так называемый коллективный разум, командная защита, «выдавливает» игроков с мячом в точки, где они наименее эффективны, заставляет бросать игрока с худшим броском.

Третье, нападение всячески старается создать пространство для броска (stretching the floor), либо создать возможность для броска, размениваясь на более уязвимого в обороне игрока (mismatch hunting, switch, Luka ball). В свою очередь защита пытается играть «поуже», «съедая» пространство для броска (shrink the floor, load gap help, load the nail), а против неравноценных разменов борется с помощью предварительных разменов (pre-switch) или заступов (hedge). Что такое заступ в исполнении больших игроков, я видел не раз, но я каждый раз восхищаюсь креативности тренерского штаба ГСВ, когда вижу заступ в исполнении маленьких игроков.

Чтобы понять, как «Миннесота» может стать топовой командой лиги в защите, нужно вспомнить, что представляла из себя молодая команда в прошлом сезоне. Ниже, пожалуй, лучший из обзоров «Миннесоты», который я видел, а я кратко перечислю основные фишки команды в прошлом сезоне:

агрессивная защита против игрока с мячом, мы почти не использовали DROP. Топ-3 защита по количеству потерь у соперника и совершенным блокшотам

Таунс в роли мобильного «большого», выходящего на периметр, активная подстраховка за счет атлетизма и скорости молодых игроков

креативное нападение, множество комбинаций под Таунса, Эдвардса и Бизли, хороший контроль темпа игры, первое место по количеству забитых трехочковых

Первое, что хочется отметить – это решение Финча дать Таунсу играть больше против игрока с мячом, на периметре . Я не могу дать точное предсказание, как Гобер будет играть в «Миннесоте», но можно с уверенностью сказать, что Таунс весь прошлый сезон бегал в активной защите и, самое главное, приносил огромную пользу своей команде. Он единственный игрок в лиге, у которого больше 70 перехватов, 80 блоков, 700 подборов за сезон и при этом больше 40% забитых трешек. Больше похоже на статистику тяжелого форварда, роль которого и будет исполнять Карл в следующем сезоне, и, я думаю, Карл к этому более чем готов.

Второе, у команды достаточно габаритов и глубины на всех позициях, чтобы играть добротную защиту . Начнем с Кайла Андерсона, которого ошибочно ставят на позицию легкого форварда, в то время как в Мемфисе он 2/3 времени играл на позиции тяжелого форварда. Если отсортировать по защитному рейтингу все пятерки «Мемфиса» (минимум 10 игр вместе) в прошлом сезоне, то Кайл будет в четырех лучших пятерках. Андерсон в защите может все: он защищается против больших, он выходит на подстраховку, играет DROP против маленьких, он сдваивается в краске.

Второй игрок, прогресс которого в защите остался незамеченным – это Эдвардс, уникальное сочетание скорости и физической силы позволяет ему защищаться против лучших игроков НБА с мячом, например, против Дончича и Моранта. Также Энтони заметно прибавил в подстраховке.

Еще один игрок, чья роль в защите будет одним из слагаемых успеха – это Макдэниельс, про которого я уже много написал. Цепкий, быстрый и длиннорукий, он одинаково хорош в защите на мяче и в подстраховке.

Таким образом, у «Миннесоты» достаточно исполнителей для построения элитной защиты : я смотрю на Эдвардса и думаю о PoA защите, я думаю о Макдэниельсе и Андерсоне и вижу их во главе 1-2-2 зоны, как у «Кливленда», я вижу их сдваивания в краске и блокшоты из мертвой зоны (rearview mirror contest), я думаю о Таунсе и вижу его, выходящего на периметр, вижу, как Гобер и МакДэниельс сдваиваются на игроке с мячом, вижу, как Гобер, Таунс и Макдэниельс подстраховывают друг друга как Мобли и Аллен, я думаю о Расселле и вижу, как он делает заступ (hedge) против Лилларда, я вижу, как Гобер подсказывает Макдэниельсу разменяться игроками с Таунсом (pre-switch), чтобы Дончич не получил неравноценный размен.

И тут впервые я задумался об эффекте чирлидерш: нужно, чтобы несовершенные и разноплановые исполнители двигались внутри определенного замысла, одной схемы, и тогда со стороны это будет казаться одним цельным и прекрасным . На мой взгляд, именно внутрикомандное взаимодействие, химия будет решающим фактором, потому что фундамент для защиты есть, есть хорошие исполнители и тренерский штаб.

Пару слов о нападении. Здесь я второй раз вспомнил про эффект чирлидерш. Речь идет о том, что « Миннесота» в прошлом сезоне была лидером среди всех команд лиге по количеству забитых трехочковых . Во многом это была заслуга Бизли, который по частоте трехочковых бросков был на уровне Карри. Я ожидаю, что для максимальной эффективности Гобера нам нужно остаться в новом сезоне на том же уровне, на это намекает тот факт, что в прошлом сезоне второй командой лиги по количеству забитых трехочковых была... «Юта»! Как мы заменим Бизли? Мой ответ – коллективными усилиями, надежду на это дает динамика развития наших молодых игроков. Начнем с Эдвардса, который улучшает и процент реализации и количество бросков, одновременно повышая их сложность:

Далее идет Макдэниельс, динамику развития броска которого я подробно разбирал в тг-канале: процент реализации Макдэниельса трехочковых за прошлый сезон 31,7% и ставит под сомнение способность Джейдена играть на уровне стартового игрока в нападении. Откуда взялась цифра в 31,7%? Если взять старт прошлого сезона, то Джейден его провалил: 6,2 очка за игру, 4,5 подбора, один перехват и 0,6 блока, с линейкой 41,5% с игры, 26,4% из-за дуги, 64% с линии за 25 минут. Далее идут 36 игр в середине сезона, когда он набирал 10,4 очка, 4,2 подбора, 1,4 передачи, один перехват и один блок за 27 минут, с линейкой 45,6% с игры, 31% из-за дуги, 85,6% с линии. Ну и завершал Макдэниельс регулярку после МВЗ, набирая 11 очков, 3 подбора, одну передачу и один блок за 25 минут, с линейкой 52% с игры, 40% из-за дуги и 85% с линии. Далее статистика в плей-офф: 9,3 очка, 3 подбора, передача и 2(!!!) блока за 20 минут, с линейкой 53% с игры, 50%(!!!) из-за дуги, 83% с линии . Ниже его нарезка из его лучшей, шестой игры в плей-офф, в которой он забил пять трехочковых.

Еще один кандидат на большую роль в нападении – Науэлл, который в течение трех сезонов прибавлял в реализации трехочковых, в прошлом сезоне он попадал 39,4% бросков из-за дуги. Если Бизли «кормился на чистых мячах», Джейлен это универсальный скорер, у него отличный бросок со средней, он хорошо завершает возле кольца, умеет играть пик-н-ролл, не теряет мяч. Тренер Финч несколько раз говорил этим летом, что Науэлл показал серьезный прогресс и ему дадут больше игрового времени. И, на мой взгляд, Науэлл имеет все шансы выиграть звание лучшего шестого игрока НБА .

Я уверен, что новое нападение заработает и вот почему: в нынешней лиге аномалии возведены в абсолют , Йокич разыгрывает мяч, а Стеф Карри ставит заслоны. Карри поставил больше 5600 заслонов игроку без мяча, начиная с первого сезона Керра в качестве тренера ГСВ (2014-15), таким образом он на 40-м месте среди ВСЕХ игроков лиги за это время, в этом рейтинге все 39 игроков перед ним – большие. В топ-100 только он и Кайл Лаури (3519, 98-ое место) играют на позиции разыгрывающего. Защита соперника сконцентрирована на Карри, на него бросают лучших персональщиков, но когда сам Карри ставит кому-то заслон, то оппоненты оказываются в еще более затруднительном положении, небольшая заминка и вот уже защита пропускает либо открытый трехочковый, либо легкие два очка в краске.

Подобные аномалии будут все больше культивированы, взращены с помощью тренерских штабов и командных взаимодействий . Будет все больше обратных пик-н-роллов, когда большим будут ставить заслоны (ведь кто остановит Янниса или Таунса, набравшего скорость), Лука будет методично «раскачивать» защиты. Ниже статистика заслонов (которые ставят игроки задней линии), которая красноречиво говорит о том, что игроки с мячом получают все больше заслонов, а значит, тактика поиска целенаправленного поиска неравноценных разменов будет только процветать .

Например, Йокич умеет не только пасовать, вот он играет обратный пик-н-ролл, а вот проваливается под кольцо, как заправский защитник.

А вот уже заготовочка от Финча и Расселла, когда за неимением рим-раннера роль большого выполняет... самый маленький игрок в составе. Маклафлин делает вид, что это просто забегание, Расселл делает слепую передачу на ход, и все работает.

Здесь мы наблюдаем побочный эффект подобных аномалий: гравитация возведенных в абсолют аномалий, вызывает цепную реакцию в виде появлений других аномалий на командной уровне . То есть это полностью меняет то, как команда играет. Например, Карри – лучший снайпер за всю историю НБА и он же лучший скринер НБА среди разыгрывающих, как следствие, мы видим Грина разыгрывающего мяч, мы видим маленькие пятерки.

Моя проблема с восприятием этих аномалий заключается в том, чтобы вовремя заметить то, что является отклонением, понять гениальность игрока, командной игры и тренера, иначе говоря, я начинаю воспринимать Чудо как данность . Например, в прошлом сезоне Гобер установил сразу два рекорда НБА: по true shooting percentage (73.2%), плюс он стал первым в истории НБА игроком, который набирал больше 15 очков за игру в течение сезона, попадая больше 70% бросков с игры. Помню, что я не придал особого значения этой новости, а ведь Гобер на фоне модных тенденций к игре маленькими пятерками сам стал аномалией : огромным, подвижным центровым без броска, выжившим в «бей-беги» баскетболе. Впрочем, отсутствие у Гобера броска вписывается в тренд выбора бросков согласно аналитическому подходу к баскетболу, когда игроки атакуют из наиболее эффективных для набора очков точек, предпочитая броски из углов площадки и из-под кольца.

Глядя на карту распределения бросков, стоит упомянуть Таунса, в свои 26 лет он уже лидер среди всех центровых по забитым трехочковым, Таунс – это такая же аномалия, как Карри и Гобер, еще ни один центровой не бросал из-за дуги так точно и так много . Посмотрите на карту бросков ниже, где Таунс – король на вершине дуги, и проведите мысленно ось между Таунсом, попадающим 41% трехочковых за карьеру, и Гобером, заносящим в кольцо семь мячей из десяти. Длина этой оси, плюс рост и размах рук этих игроков, так называемый vertical spacing (ведь нужно не просто добежать до них, нужно еще помешать броску!) – это пример возведенных в абсолют двух аномалий. Это только вопрос времени, когда Гобер поставит первый заслон Таунсу с мячом, и мы увидим тот самый обратный пик-н-ролл, когда пойдет первая передача верхом в краску. Когда я смотрел матчи «Кливленда», то отметил для себя, как их высоченная передняя линия устраивала «волейбол в краске», когда за первой передачей верхом на большого следовала вторая передача верхом или подбор в нападении и добивание.

Далее идет Эдвардс, который каждый сезон переписывает рекорды НБА. Например, он самый молодой игрок в истории, забивший десять трехочковых бросков за матч. Он на четвертом месте по количеству набранных очков в возрасте до 21 лет, впереди только Леброн, Дюрэнт и Кармело. Он второй по количеству игр, в которых он набрал 40 и более очков в возрасте до 21 лет, у него 5 таких игр, впереди только Леброн (8 игр), следующие в списке Дончич и Дюрэнт (по 4 игры). Большую часть прошлого сезона Эдвардс мучили травмы, но, несмотря на это, даже самым отбитым хейтерам стало понятно, что перед нами уникальное баскетбольное явление, ставшее повседневной реальностью.

«Миннесота» – это команда, у которой есть шанс сделать аномалии своей идентичностью, материала, таланта достаточно. Надо лишь быть креативными, гнуть свою линию. Мне понравилось, как тренер Финч сказал после обмена Гобера: «Мы будем играть большой пятеркой, несмотря ни на что!»

В качестве заключения хочу сказать, немного почитав про Гобера, я мысленно сложил количество хейтеров француза с уже понятным мне зашкаливающим количеством хейтеров Таунса, Расселла, Эдвардса и понял, что этот состав будет производить максимальное количество медиа-шума. И тут я в последний раз подумал про эффект чирлидерш: успех этой команды лежит через слаженную командную работу на всех уровнях, так, чтобы болельщики видели перед собой единый механизм, машину и перестали обсуждать каждого игрока в отдельности . Нечто подобное случилось с Уиггинсом, восприятие которого публикой изменилось, когда он стал часть системы под названием ГСВ.

На этом пока все, впереди сборы, командный тренировочный лагерь и предсезонка. Как всегда, мне хочется сказать гораздо больше, чем вмещает текст, но, я надеюсь, что у меня хватит сил и времени чтобы продолжать рассказывать вам об этой команде. Очень жду сезона. За сим прощаюсь, всем Вембаньяма!

