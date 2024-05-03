Ничушкин грандиозно провел первый раунд. Продолжит так – реальны и кубок, и «Конн Смайт»

Валера – человек-гора.

В одном из интервью Павел Бучневич говорил, что – если забил после паса на пустые ворота – будь добр, первым делом поблагодари партнера.

Зак Хайман и Валера Ничушкин сопоставимо проводят плей-офф, но разница между ними бросается в глаза. Хайман не знаком с кодексом настоящего самурая.

Валера – чтит хоккейные традиции и всегда знает, кто и сколько вложил в эпизод. Все по Бучневичу.

Впрочем, в этом плей-офф Ничушкин не только раздает респекты.

Никакая не новость, что Валера удачно перезапустил карьеру в «Колорадо» и из дежурного шкафа для затыкания дыр в боттом-6 превратился в агрессивного форчекера для топ-6. Но теперь есть ощущение, что его прогресс на этом не остановился.

Казалось бы, позади непростое время: случай в гостинице, который выбил Ничушкина из плей-офф-2023, обращение в программу помощи хоккеистам (регулярка для Валеры снова получилась неполной, всего 54 матча). Контекст шепчет: «Валера, сохраниться бы на прежнем уровне, в прежнем амплуа».

Но Валера наподдает контексту поддых. Нет, его игра не изменилась радикально, но слегка сдвинулась в сторону созидания: это все тот же большой силовой форвард с корпусом из стали, но он еще увереннее играет клюшкой и принимает еще более меткие решения.

Получается такой силовой плеймейкер – конечно, далеко до Ландескуга, но что-то около того.

Чтобы было понятнее – два примера.

Первый матч с «Виннипегом». Валера подбирает шайбу в средней зоне в не самом выгодном положении, но вместо вброса идет в центр, ставит корпус сопернику, скидывает Лехконену под бросок, тормозит защитника, чтобы бросок дошел до ворот, и едет пожарить на чужой пятак.

Пятый матч с «Виннипегом». Ничушкин догоняет шайбу в чужой зоне, финтом уходит от Лаури, навязывает борьбу Моррисси и сохраняет шайбу под контролем, пока не приехал Маккиннон – и скидывает Маккиннону уже из борьбы с двумя (вернулся Лаури). У партнеров есть пространство и время, они доводят до броска – гол.

И в этом эпизоде Валере даже не засчитан пас, потому что его касание стало третьим лишним. То есть формально это не голевой пас, но разве это не голевое действие?

В эпизодах такого формата Ничушкин чрезвычайно хорош, и его текущая статистика это величие отражает не до конца. У Валеры 7 голов (первое место в плей-офф вместе с тем же Хайманом) и первое место в команде по индивидуальному xG, но очень полезен именно в подыгрыше, в организации игры.

И он помогает первому звену «Эвс» быть Тем Самым звеном – неостановимым. Валера докладывает туда не только работу корпусом, но и нужные, своевременные решения с шайбой (тычки, короткие пасы, проходы, скидки, полный комплект) – и добавляет тройке разнообразия. Он добавляет солидности.

Он заставляет забыть, что на его месте мог быть Ландескуг. С Ничушкиным первое звено становится мощным кулаком, который, возглавив приличный по силе круг смен «Колорадо», способен пробить путь к финалу Кубка Стэнли.

Серия с «Виннипегом» не показатель, но если Ничушкин продолжит в таком же духе, то трудно представить, насколько великим выйдет это путешествие.

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Фото: East News /AP Photo/Jeff Roberson, MATTHEW STOCKMAN/Getty AFP