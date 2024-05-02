«Тампа» эпохи Стэмкоса – официально все. «Флориде» уступили без шансов, впереди – поиск нового ядра

Будет ли у Кучерова еще один финал?

«Мы возвращаемся домой потяжелевшими на 35 фунтов», – и потом стопка смеха, который не воспроизвести. Только показать.

Так Джон Купер провел чемпионскую пресс-конференцию осенью ковидного 2020-го. Три с половиной года назад.

Три с половиной года назад «Тампа» была сильнейшей командой планеты, и Купер пользовался исключительным правом на такие шутки.

Меньше чем через год исключительным правом на похожее поведение воспользовался Никита Кучеров – на льду он превращает обычные пасы в волшебные, а летом-2021 превратил пресс-конференцию в пивной стендап.

Все было как будто вчера – а сегодня примерно эта же «Тампа» получает 1-4 (и 1:6 в пятом матче) от «Флориды» и вылетает в первом раунде. Как и в прошлом году.

И сразу – два факта о поражении-2024:

1. Эти 1-4 не идентифицируют «Тампу» как аутсайдера. По моим прикидкам, «Лайтнинг» – пятая по силе команда нынешнего плей-офф и четвертая в восточной сетке. «Молнии» вполне могли бы претендовать на попадание в поздние раунды, если б в НХЛ вдохновились идеей перекрестного плей-офф. На Востоке условный максимум команды сейчас – второй раунд. Но только потому что в ее дивизионе играет «Флорида», сильнейший клуб лиги.

2. «Тампа» очевидно на сходе. Два года назад она была чуть лучше «пантер» и обходила тех за счет выверенных мелочей (игра в защите) - к 2024-му баланс изменился: «Флорида» заметно выросла, а «молнии» чуть сдали.

В этом сезоне был важен не только результат: менеджмент исследовал возможности ядра: есть ли у него еще один год? В регулярке очевидного ответа не было. Сейчас он появился.

Очевидно, еще одного сезона у этого ядра в этом виде (Стэмкос в первом звене, экстренный Дюклер – во втором) нет.

Нынешняя «Тампа» может выходить в плей-офф и даже проходить какие-то раунды. Но она не может гарантировать себе, что будет соревноваться с лучшими командами лиги и тем более их побеждать.

В теории можно рассчитывать на то, что менеджмент «Флориды» как-то криво переподпишет Райнхарта и похоронит золотое время Ткачака и компании, на то, что «Рейнджерс» быстро увянут, а «Торонто» так и не соберется, и что в следующем плей-офф у этих «молний» получится проскочить в финал на реализации большинства и Василевском.

Но это было бы ставкой не на собственное развитие, а на регресс прямых конкурентов: сама «Тампа» без тектонических изменений сильнее уже не станет.

Путь любого чемпиона включает созревание, взлет, время триумфа, а потом регресс и увядание. Последние 10 лет мы наблюдали путь великолепной «Тампы» – от взлета и первых удач до безусловного триумфа и двух кубков подряд.

Но полезно помнить, что сердце этой команды – не Кучеров, а Стивен Стэмкос. Стивену 34 года. Когда 34 было Евгению Малкину, «Питтсбург» уже перестал проходить первый раунд плей-офф. И в следующие сезоны перестал в этот плей-офф вообще выходить.

Серия с «Флоридой» подчеркнула: «Тампа» в той точке, на которой выход во второй раунд – это предел. И если ничего не менять, дальше будет хуже.

В серии с «Пантерс» у «Тампы» не было эффективных инструментов

Еще до старта плей-офф я публиковал расклад по силам в современной НХЛ: «Флорида» там в группе чемпионов, «Тампа» – уже просто контендер. Эту разницу сложно выразить в какой-то цифре, но она, по-моему, достаточно очевидна: посмотрите на лидерские ядра команд, возраст и состояние игроков в них (или перечитайте тот текст ).

В таких случаях шанс команды со ступени ниже в том, чтобы в каких-то форматах игры выдать идеальное качество хоккея.

«Тампа» во всех форматах была скорее хороша, но неидеальна – и поэтому повсюду немного протекало.

Идеальную серию выдал Василевский, но от его игры в принципе зависело не очень много. Было понятно, что голы у «Флориды» все равно будут – и главный вопрос в том, сколько и когда «Тампа» сможет создавать.

Основа любой серии – противостояние при 5-на-5. Было понятно, что в таком формате «Тампе» будет сложно, но в реальности при 5-на-5 ей было просто невыносимо. «Лайтнинг» не развалились, но даже равные отрезки выглядели их достижением. О доминировании и о создании преимущества речь вообще не шла.

«Тампа» ничего не контролировала при 5-на-5 – по-моему, это вообще первая такая серия с 2020-го, потому что даже в прошлом году с «Торонто» «молнии» в целом справлялись (и погорели на упущенных концовках).

При этом силовое нападение «Флориды» во главе с Ткачаком в равных и полных составах легко решало все свои проблемы: когда по счету было нужно, «пантеры» шли в чужую зону, выигрывали единоборства, изматывали не очень опытную защиту «Тампы» и доигрывали до броска в упор, против которых даже Вася не спасет.

При 5-на-5 «Тампа» могла рассчитывать только на то, чтобы не пропустить очень много – и держаться близко в счете.

Это получалось, но чтобы бороться за победу, нужно было выигрывать где-то еще. Дико иллюстративным получился четвертый матч серии: «Тампа» снова проиграла при 5-на-5, но забила при 4-на-4, забила в меньшинстве, забила в большинстве – и победила 6:3.

Понятно, что на голах в меньшинстве четыре матча не возьмешь, нужно было взлетать в большинстве – и вот тут снова получилось нормально, но не то, что нужно. Формально у «Лайтнинг» адекватные 20% реализации – но этого мало, когда ты постоянно проигрываешь в 5-на-5. Для победы, для контроля над ситуацией «Тампе» нужна была бьющая током реализация, граничащая с 50%.

Мы знаем, что Кучеров и компания на это способны – и шанс «Тампы» в данном смысле не был запредельным. Но в меньшинстве «Флорида» была активна, была подготовлена читать намерения Кучерова – и читала их.

Никите было трудно входить в зону, ему было трудно поднимать голову в своем офисе, и пасы на него постоянно перехватывали.

Этого хватило, чтобы большинство «молний» не стало Х-фактором.

В итоге: «Тампа» провела плотную серию, никто не выпал, все старались и почти у всех что-то получилось, Стэмкос забил 5 голов, Кучеров набрал 7 очков, но шанса на победу не было ни одного.

И снова: эта серия не о том, что «Тампа» – аутсайдер. А о том, что «Флорида» – будущий чемпион. И о том, что «Тампе» для удержания себя на топ-уровне и тем более для возвращения к чемпионскому статусу нужно меняться.

Вопрос Стэмкоса – не главный. Нужны новые имена

Уже после самой финальной сирены в серии много показывали Стивена Стэмкоса. Понятно почему: его контракт заканчивается, и будущее звезды выглядит самым большим вопросом лета-2024.

Но я не думаю, что этот вопрос так важен, как о нем говорят. Перед нами два возможных сценария.

● В первом Стэмкос говорит: «Я хочу зарплату звезды» – то есть приличный по сроку и по размеру контракт. И тогда, скорее всего, он поедет поднимать хоккей в Юте.

● Во втором Стивен соглашается на короткий (1-2 года) и небольшой (4 млн) контракт, чтобы остаться в своей команде до конца. Это позволит «Тампе» сохранить в арсенале его пушку – она регулярно стреляет в равных составах и по-прежнему неплохо смотрится в большинстве.

В обоих вариантах главный вопрос для «Тампы» - новые имена в топ-6. Кучеров, Пойнт, Сирелли и Хэйгл остаются и будут актуальными бойцами для контендера еще какое-то время. Стэмкос уже не тащит при 5-на-5, особенно в играх с топ-соперниками.

То есть: «Тампе» для возвращения на экстра-уровень нужен как минимум один элитный снайпер (а скорее снайпер + просто сильный нападающий формата Палата).

Где «молниям» его искать? Кто это будет? Верхаге к нам не вернется. Понятно, что Брисбуа будет исследовать рынок (или, скорее, исследует его уже сейчас), но за конкретными действиями мы будем наблюдать в течение ближайшего года.

Я бы отметил два момента:

1. Вопрос с новыми именами важнее, чем решение проблемы Стэмкоса.

2. Найти новых игроков нужно оперативно – чтобы успеть в прайм Кучерова. Когда закончится великолепие Никиты, состав нужно будет перепридумывать глобально (кажется, это называют перестройкой).

Еще есть вопрос с линией защиты – Хедман стареет, а за пределами большой тройки (Хедман плюс Чернак и Сергачев) мало кто по-настоящему впечатляет – но он не так важен, как вопрос с атакой.

Потому что кроме фактора Кучерова, есть фактор Василевского. Вратарь такого уровня – редчайшее явление в хоккее, и потратить его на то, чтобы биться за строчку уайлд-кард и слетать в первом раунде, как-то грустно.

«Тампа» все еще может вернуться, но это уже зависит не от игроков, а от менеджмента и возможностей рынка, которые этот менеджмент увидит.

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Фото: AP Photo /Chris O’Meara, Wilfredo Lee