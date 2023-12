Карьера такого великого говнюка, как Перри, просто не могла закончиться гладко

Петухов смотрит на плакат кумира.

«На льду он прям гнилой. На лицо смотришь – и думаешь: «Как бы дал леща!».

В 2021-м «Тампа» легко разделалась с «Монреалем» в финале Кубка Стэнли, а потом заполучила Кори Перри как свободного агента, и Миша Сергачев в подкасте у Миши Черкаса рассказал, что такое – играть против канадца.

И... в этом не было ничего нового. Все, кто достаточно плотно следили за НХЛ в 2010-х, знают, что Перри вот именно такой – я бы сказал, постоянно тестирующий грань допустимого в хоккее и регулярно эту грань пересекающий.

Да, среди его штучек есть и какие-то забавные – ну, например, то, как он забрал клюшку у Александра Семина.

Но такие шалости, как с Семиным – самая-самая вершина инструментальной пирамиды Кори Перри в моменты, когда он без шайбы. Чуть ниже в этой пирамиде – всякий по сути безобидный треш-ток, а в основе – самая настоящая грязь, самая настоящая боль, очень страшные силовые приемы и серьезные травмы.

И все это тесно переплетено с игровыми качествами. У него великолепное голевое чутье, он прекрасно понимает пасовую игру (их связка с Гецлафом в начале 2010-х выглядела просто монументально), и мне в целом кажется, что мы имеем дело с одним из самых умных игроков поколения.

Вот пример: играя за «Тампу», Перри как-то упустил клюшку. И вместо того, чтобы пассивно занять позицию, он решил, что будет играть в упор к сопернику – и просто выключил того из игры. Вместо ситуационного меньшинства его команда получила формат 4-на-4.

Перри всю карьеру вот такой: великолепный и кошмарный. Образцовый хоккей, храбрая работа на чужом пятаке, неожиданные решения с шайбой, приколы над Семиным, а потом жестокий хит / грязный удар исподтишка или что-то в таком духе – причем «что-то» вообще не случайное.

Я могу объяснить, как мы, фанаты Кори Перри, объясняем себе этот феномен. Дело в том, что Перри не очень одарен физически. У него всегда были тяжелые ноги (в детстве он боролся с плоскостопием и ходил со стяжками на ногах). Он всегда был медленным, тягучим и не очень резким.

Чтобы быть успешным на топ-уровне – на котором он играл и был успешен – ему нужно было подключать все возможные ресурсы. Он прекрасно разобрался с тем, как хоккей работает с точки зрения пространства; и это всегда было видно, он превосходный игрок.

Но и в психологии он разобрался не хуже. Он понял, как нужно ставить себя на площадке и какую огромную выгоду приносят моменты, когда соперник вышел из себя. И в силу того, что в хоккее по-прежнему существуют огромные слепые с точки зрения судейства зоны, он научился постоянно выходить за грань. Иногда – очень заметно, но в основном – будто бы под покровом ночи.

Вот такой хоккей был его способом выжить. И этот способ иногда выглядел ужасно, но он всегда был направлен на победу – и поэтому, когда смотришь за Перри достаточно долго, непременно начинаешь его уважать (так же, как, например, Маршанда).

За последние три года поводов для уважения Перри набросал просто немерено. Ну вы помните: он должен был тихонько закончить карьеру после выкупа из «Анахайма», а вместо этого стал капитаном Канада. И характер у него, и влияние в раздевалке, и голос. Три финала подряд и выходы в финал со всеми командами, за которые он играл.

Это было великолепное путешествие, у которого нашлось красивое продолжение. Переход в «Чикаго», роль наставника для самого заметного проспекта последних лет – чего еще можно пожелать для завершения карьеры?

В ноябре-2023 Перри впервые приехал в Тампу как игрок «Чикаго»: ему аплодировали трибуны, партнеры по «Лайтнинг» собирались вокруг него на тренировке. А Джон Купер сказал фразу, которая отлично звучит по-английски, которая будет отлично смотреться на футболке, но смысл которой трудно передать на русском:

«You’re not going to meet somebody more first class than Corey Perry» – «Вы не найдете никого первокласснее, чем Кори Перри».

Где-то в тот момент я окончательно забыл о том, что есть какая-то другая сторона. О том, что природа Перри – это не только топ-уровень, но и какие-то невообразимые кошмары.

Через пару недель он снова напомнил об этом.

Нет, я не думаю, что его поступок в «Блэкхокс», запустивший процесс расторжения и последующих заявлений от клуба, от агента, от самого игрока, был неизбежен. Я не думаю, что один какой бы то ни было кошмарный поступок непременно и навсегда характеризует человека.

Но я вижу небольшое несовпадение того образа Кори Перри, что сложился в последние годы, с реальностью. Это очень хороший, умный, тонкий хоккеист. Купер абсолютно прав, когда говорит, что игроков, так первоклассно понимающих природу победы в хоккее, немного.

Но, кроме этого, он всегда тестировал границу допустимого, его регулярно заносило на обочину – и он регулярно выглядел невероятным говнюком. И был именно им – и оговорка о том, что говнюком он был всегда для соперников, плохо работает, когда видишь вот такое.

Конец ноября – это время, когда и фанаты Перри почувствовали то, что обычно чувствовали его соперники. Это не было неизбежным, это не было обязательно, но так, мне кажется, намного ближе к какой-то правде жизни.

С человеком, как мы помним, случается не то, чего он заслуживает (а как хоккеист Перри заслуживает только уважения), а то, что на него похоже.

Глобально Кори ничего этого не заслужил, но это все очень на него похоже.

