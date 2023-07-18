7 комментариев

Петухов о главных переходах лета.

Подводить итоги сезона в 2023-м СКА пришлось как обычно на стадии финала конференции – и после очередного поражения от ЦСКА на этой стадии Роман Ротенберг высказал интересную мысль:

«В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед». «Чемпионское окно» – это понятие из НХЛ, которое связано с длительным процессом строительством команды. В двух словах: набираешь молодых гениев на драфтах, сбиваешь их в ядро, дожидаешься пока ядро заматереет и потащит команду наверх — и вот пока эти твои лидеры в оптимальном возрасте, открыто твое чемпионское окно.

Когда игроки ядра стареют и заканчивают карьеры, окно закрывается; этот путь на наших глазах проходят «Вашингтон» и «Питтсбург» с Овечкиным и Кросби/Малкиным соответственно. Понятно к чему апеллировал Роман: ЦСКА набрал свою основу и в определенном смысле распахнул чемпионское окно гигантской закупкой-2017 (в которой среди прочих фигурировал и Капризов), а потом корректировал состав точечно, но мощно – вроде случаев с вернувшимися Григоренко и Нестеровым; и вроде как с тех пор прошло много лет и ресурсы той закупки должны иссякнуть.

Но не все так просто. Ядро ЦСКА-2023 я бы примерно обрисовал так – Григоренко (1994 года рождения), Нестеров (1993), Окулов (1995), Слепышев (1994) и Каменев (1996). Понятно, что у ЦСКА в порядке и глубина, но если говорить про окно и ядро, то этот список игроков вполне подходит.

Это все игроки, которым еще не исполнилось и 30 (Мозякин и Зарипов брали второй кубок за «Магнитку» в 35), и они не старше тех, что играли против них в составе СКА. Да, в СКА был Никишин 2001 года рождения, но там же были Гусев (1992), Жафяров (1994), Яшкин (1993) и Ожиганов (1992). За сезон до того среди лидеров СКА были Бурдасов, Кемппаиннен и Лео Комаров – игроки 1991, 1988 и 1987 годов рождения. И Мэтт Робинсон, 1986 года. Две отметки: 1) Перебирая эти фамилии, сложно обнаружить стратегическое преимущество СКА в молодости. 2) Так же сложно понять, на кого Роман ссылается, говоря про открывающееся чемпионское окно – тех же Гусева, Жафярова и Ожиганова, формально – лидеров команды, на пиковом моменте прошлого плей-офф уводили в запас; а летом от них и примкнувшего к ним Яшкина просто отказались. О ком мы должны думать, говоря про чемпионское окно СКА?

Глотов, Воробьев, Хайруллин, Хуснутдинов? Это неплохие игроки, но разве они показали, что готовы тащить СКА на себе? Разве Санкт-Петербург делает ставку на них, как на лидерское ядро?

Строго говоря, есть ощущение, что закрылось как раз окно команды из Питера, потому что это она за несколько последних лет отказалась от возрастных лидеров (Гусев, Бурдасов, Яшкин и Ожиганов, а Кузьменко еще до того уехал в НХЛ).

Глобально этот процесс я вижу так.

Последняя чемпионская версия СКА была собрана вокруг Шипачева, Дацюка и Ковальчука – еще там были Дадонов, Гусев, Антон Белов, Николай Прохоркин и прочие супергерои нашего хоккея середины 2010-х.

Следующие несколько лет СКА провел по-прежнему глядя в чемпионское окно, на остатках от того ядра. Уходил и возвращался Шипачев, уехали Дадонов и Ковальчук, постарел Дацюк, потом уехал Никита Гусев – и в СКА пытались эти потери компенсировать Ткачевым, Кузьменко, тем же Бурдасовым и легионерами уровня Кемппаинена.

И чем дальше от 2017-го двигался СКА, чем больше перемен происходило с его составом, тем меньше следов оставалось от той его структуры – и тем меньше была понятна логика новых переходов.

Не то чтобы неочевидность достигла пика в текущий момент – просто СКА провел в этом состоянии уже несколько лет и можно провести итоги.

Они очень простые: магистральной линии нет. СКА декларирует самоочевидные ценности – «мы выбираем молодых», «у нас лучшая школа страны», но по сути идет гигантский такой перебор талантливых игроков лиги, включая легионеров.

Из последнего: из «Авангарда» в СКА вытащили Толчинского и Грицюка, из «Металлурга» – будущего лидера команды «Россия-25» Брендана Лайпсика. Из «Салавата» – Александра Кадейкина. Если вы забыли, Александр уже играл за СКА и провел полный сезон-2015/16.

При этом СКА отказался от Яшкина – лучшего бомбардира регулярки, которую команда выиграла.

Я не очень понимаю, в чем тут стратегия. Сложно представить, чтобы команда КХЛ сама отказывалась от Яшкина – очевидно сильнейшего и эффективнейшего силового форварда Европы.

Зато я понимаю, в чем причина такого легкого хаоса.

Суперсилу СКА набрал, когда с составом работал Вячеслав Быков. Он, конечно, пользовался теми же гигантскими ресурсами, что есть и сейчас, но эти ресурсы складывались в авторский рисунок. Быков, например, пригласил из «Эдмонтона» Антона Белова – и он на долгие годы стал одним из основных защитников команды.

Быков вместе с Захаркиным по ходу сезона сложили в тройку Панарина – Шипачева – Дадонова. Этого звена не было до сезона-2014/15, но оно появилось и озарило весь наш хоккей своим светом.

Как Роман работает с игроками, как к ним относится, какие качества считает ключевыми и просто в чем его план, рассчитать практически невозможно. Мы все знаем радикальные примеры с Ковальчуком (отправляли в запас), Дацюком (забирали капитанскую нашивку) и Гусевым (отправляли в запас), но и менее радикальные тоже вполне иллюстративны: СКА подписывает Яшкина, он становится лучшим бомбардиром КХЛ – и его отпускают, заменяя пятым бомбардиром сезона Толчинским.

В 2021-м СКА создает свою айдентити-лайн Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, выставляет ее в сборную (где та смотрится неплохо). Но Каменев еще до конца года уходит из СКА, и о тройке больше никто не вспоминает.

Ситуацию очевидно усложняют еще два фактора:

1. Игроки СКА периодически уезжают в НХЛ (Марченко, Подколзин, Кузьменко). 2. Особенности рынка: нет никаких сомнений в том, что «Красная машина» с каждым годом работает все мощнее, но надежных топовых игроков с каждым годом все меньше, а центров нет совсем.

Но эти проблемы и должна решить стратегия менеджера – из неидеального и недостаточно разнообразного набора игроков набрать подходящих себе можно, только если понимаешь, какие качества нужны тебе во всех линиях. Если не ставишь задачу собрать ядро чемпионской команды за сезон, а двигаешься в том числе по нарастающей, находя нужные связки, сохраняя их и приращивая к уже имеющимся новые.

СКА на наших глазах, декларируя красоту про ставку на молодежь, пересобирает ядро – отказываясь от одних зрелых игроков в пользу других. Это ни что иное как продолжение клубной линии конца 2000-х, когда клуб довольно цинично (в хорошем смысле этого слова) перебирал достойных игроков на всех возможных позициях – в какой-то момент, может быть, вы помните, в СКА оказалась легенда «Спартака» Максим Рыбин.

И то, что менеджмент легко отказывается от игроков, не видит особенной ценности в таланте, делает перебор все более агрессивным. Вот так летом-2023 в составе СКА собралось под 50 человек.

Я думаю, что команда будет оставаться высоко в регулярке за счет в целом хорошего среднего уровня своих игроков. Но насчет чемпионского окна и преимущества даже перед ЦСКА вопрос по-прежнему открыт.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Игорь Руссак, Александр Гальперин, Алексей Даничев, Владимир Федоренко