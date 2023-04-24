11 комментариев

Намечается лучший отрезок в карьере.

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира».

Такими были первые слова Дмитрия Орлова после обмена в «Бостон» из «Вашингтона» в конце февраля.

В моменте этот переход вызывал ощущение надлома, грусти и ностальгии – казалось не до конца правильным, что «Кэпиталс» отпускают игрока, который, может быть, не был лицом франшизы, но отдал команде многое и многое с ней пережил; и аудиторией НХЛ в России воспринимался частью нашего кулака «Вашингтона».

Через два месяца эти ощущения вспоминаются с ухмылкой. Орлов начал в «Бостоне» с голевых передач в регулярке и продолжает делать ровно то же самое в плей-офф – серия с «Флоридой» насчитывает всего 4 матча, а очков у Димы уже пять. До лучшего результата в карьере остается три очка – восемь Орлов набирал в чемпионском сезоне «Кэпиталс».

Другие цифры подтверждают важность защитника для команды. Он не затерялся в мощной бригаде «Брюинс» и стал там одним из трех лидеров синей линии: в серии с «Флоридой» он в сумме сыграл лишь на минуту меньше Линдхольма – 85 минут 57 секунд.

Он делит второе-третье место в команде по голам, забитым в его смены – у него и Тэйлора Холла по 7.

В четвертой игре у него второе игровое время и чаще всего он выходил с лидерами – Чарли Макэвоем, Брэдом Маршандом, Давидом Пастрняком и Чарли Койлом (первый центр команды в отсутствие Бержерона и Крейчи).

Как у него это получается? Хороший вопрос.

Вообще, Орлов в «Бостоне» – это пример того, как в НХЛ помогает лаконичность и простота в действиях. Он не разбалтывает соперников в скоростном дриблинге (хотя мог бы попробовать) и не шпарит туда-сюда по синей линии.

Орлов на удивление экономичен.

Вот пример из третьего матча с «Флоридой» – две передачи через всю (1) и почти через всю (2) площадку, на ход партнерам – Маршанду и Пастрняку.

В четвертой игре он показал другую грань таланта – умение включаться в атаку и создавать в ней дополнительное измерение. Получил шайбу от Тэйлора Холла, разглядел на пятаке Джейка Дебраска и вырезал тому идеальную передачу прямо в крюк.

«Бостон» повел в серии 3-1 и, скорее всего, задержится в плей-офф надолго – и ему точно понадобится скилл Орлова, который после первых недель в форме «Брюинс» удивлялся тому, как много узнал за это короткое время. Сейчас видно, что стартовые удачи – это не случайность и что Орлов полноценно вписался в систему команды. Теперь он часть бостонского кулака.

Фото: AP/Graham Hughes, Charles Krupa