11 комментариев

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Орлов в «Бостоне» – гений простоты и лаконичности. Играет так, будто нашел свою команду

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Намечается лучший отрезок в карьере.

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира».

Такими были первые слова Дмитрия Орлова после обмена в «Бостон» из «Вашингтона» в конце февраля.

В моменте этот переход вызывал ощущение надлома, грусти и ностальгии – казалось не до конца правильным, что «Кэпиталс» отпускают игрока, который, может быть, не был лицом франшизы, но отдал команде многое и многое с ней пережил; и аудиторией НХЛ в России воспринимался частью нашего кулака «Вашингтона».

Через два месяца эти ощущения вспоминаются с ухмылкой. Орлов начал в «Бостоне» с голевых передач в регулярке и продолжает делать ровно то же самое в плей-офф – серия с «Флоридой» насчитывает всего 4 матча, а очков у Димы уже пять. До лучшего результата в карьере остается три очка – восемь Орлов набирал в чемпионском сезоне «Кэпиталс».

Другие цифры подтверждают важность защитника для команды. Он не затерялся в мощной бригаде «Брюинс» и стал там одним из трех лидеров синей линии: в серии с «Флоридой» он в сумме сыграл лишь на минуту меньше Линдхольма – 85 минут 57 секунд.

Он делит второе-третье место в команде по голам, забитым в его смены – у него и Тэйлора Холла по 7.

В четвертой игре у него второе игровое время и чаще всего он выходил с лидерами – Чарли Макэвоем, Брэдом Маршандом, Давидом Пастрняком и Чарли Койлом (первый центр команды в отсутствие Бержерона и Крейчи).

Как у него это получается? Хороший вопрос.

Вообще, Орлов в «Бостоне» – это пример того, как в НХЛ помогает лаконичность и простота в действиях. Он не разбалтывает соперников в скоростном дриблинге (хотя мог бы попробовать) и не шпарит туда-сюда по синей линии.

Орлов на удивление экономичен.

Вот пример из третьего матча с «Флоридой» – две передачи через всю (1) и почти через всю (2) площадку, на ход партнерам – Маршанду и Пастрняку.

В четвертой игре он показал другую грань таланта – умение включаться в атаку и создавать в ней дополнительное измерение. Получил шайбу от Тэйлора Холла, разглядел на пятаке Джейка Дебраска и вырезал тому идеальную передачу прямо в крюк.

«Бостон» повел в серии 3-1 и, скорее всего, задержится в плей-офф надолго – и ему точно понадобится скилл Орлова, который после первых недель в форме «Брюинс» удивлялся тому, как много узнал за это короткое время. Сейчас видно, что стартовые удачи – это не случайность и что Орлов полноценно вписался в систему команды. Теперь он часть бостонского кулака.

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Фото: AP/Graham Hughes, Charles Krupa

11 комментариев

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Сергей Кот
сначала не понял чей текст, но потом прочитал про "дополнительное измерение в атаке" и кааак понял
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Rio de Janeiro
Ответ Andy93
На самом деле из-за того, что Орлов русский, он будто недооценен даже (и русскими тоже). Последние лет 20 "русский защитник" звучит почему то с иронией, со всеми этими "вот у нас крайки и вратари топ, а центры и защи конечно проблема". Был бы канадцем считался бы игроком уровня Бернса или Летанга, т.е. не прям супертоп (Кит, Даути), но крутой защ с перекосом в атаку и нормальным уровнем в обороне, которых на лигу человек 10-15.
Почему недооценён? Околотоповый статус Орлова–адекватная оценка, а вот сравнение с лауреатами Норриса–Китом и Даути–явная переоценка.С другой стороны, мы не знаем, какое наследие было бы у Дмитрия отыграй он всю карьеру в настолько своей команде как нынешний Бостон.Возможно бы стабильно набирал 50+очков за сезон и был в коллективном восприятии российских любителей хоккея где-то рядом с Гончаром.Но в той же сборной как 2-сторонний защитник он выглядел не сильнее даже Зайцева с Проворовым
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+3
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dosatuy
Диме повезло выбраться из этого тухлого болота.
+3
-2
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Febanacci-88
Орлов в Бостоне, как влитой
Жаль на него у команды тупо нет денег в платежке
С учетом того как он играет, он на рынке 5,5-6 на 5 лет будет просить скорее всего.
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Andy93
На самом деле из-за того, что Орлов русский, он будто недооценен даже (и русскими тоже). Последние лет 20 "русский защитник" звучит почему то с иронией, со всеми этими "вот у нас крайки и вратари топ, а центры и защи конечно проблема". Был бы канадцем считался бы игроком уровня Бернса или Летанга, т.е. не прям супертоп (Кит, Даути), но крутой защ с перекосом в атаку и нормальным уровнем в обороне, которых на лигу человек 10-15.
+1
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0
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кракадил
у него ж контракт до конца этого сезона. щас с бостоном кубок возьмет и обратно в вашик.
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Сергей Кот
Ответ Febanacci-88
Орлов в Бостоне, как влитой Жаль на него у команды тупо нет денег в платежке С учетом того как он играет, он на рынке 5,5-6 на 5 лет будет просить скорее всего.
по мне так самый недооцененный наш защитник с очень хорошими атакующими навыками.
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ABarca777
Ответ Febanacci-88
Орлов в Бостоне, как влитой Жаль на него у команды тупо нет денег в платежке С учетом того как он играет, он на рынке 5,5-6 на 5 лет будет просить скорее всего.
Он явно стоит дороже! На 5 лет, можно просить 7-7-6,5-6-5,5
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Макс Смирнов
Ответ Rio de Janeiro
Почему недооценён? Околотоповый статус Орлова–адекватная оценка, а вот сравнение с лауреатами Норриса–Китом и Даути–явная переоценка.С другой стороны, мы не знаем, какое наследие было бы у Дмитрия отыграй он всю карьеру в настолько своей команде как нынешний Бостон.Возможно бы стабильно набирал 50+очков за сезон и был в коллективном восприятии российских любителей хоккея где-то рядом с Гончаром.Но в той же сборной как 2-сторонний защитник он выглядел не сильнее даже Зайцева с Проворовым
Потому что в сборной бица бороца и попроще требуют , со временем Быкова никакой мысли и свободы действий не видно
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Сергей Кот
Ответ Rio de Janeiro
Почему недооценён? Околотоповый статус Орлова–адекватная оценка, а вот сравнение с лауреатами Норриса–Китом и Даути–явная переоценка.С другой стороны, мы не знаем, какое наследие было бы у Дмитрия отыграй он всю карьеру в настолько своей команде как нынешний Бостон.Возможно бы стабильно набирал 50+очков за сезон и был в коллективном восприятии российских любителей хоккея где-то рядом с Гончаром.Но в той же сборной как 2-сторонний защитник он выглядел не сильнее даже Зайцева с Проворовым
я извиняюсь, но там прям в тексте "не супертоп (Кит, Даути)", у вас же сравнение с Китом и Даути и указание на его некорректность.
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Сергей Кот
Ответ Макс Смирнов
Потому что в сборной бица бороца и попроще требуют , со временем Быкова никакой мысли и свободы действий не видно
помню как Быкова здесь же поливали омном..)) мдаа, вот что значит давно читать и иметь и иметь хорошую память)
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