90 комментариев

Тарасенко поможет «Рейнджерс», Василевский затащит серию, а Орлов будет в финале. Чего мы ждем от наших в Кубке Стэнли-2023
Старт плей-офф – уже этой ночью.
В этом сезоне НХЛ сыграли 62 русских хоккеиста – впервые за 19 лет. В Кубке Стэнли-2023 их тоже будет достаточно: в основе 16 клубов – 22 игрока из России (а если поднимут из АХЛ – например, Мироманова или Мальцева – будет еще больше).
Рассказываем, за кем из наших следить в каждой из команд и чего от них ждать.
Восточная конференция. «Бостон» – «Флорида»
Дмитрий Орлов, защитник, «Бостон»
Статус по итогам регулярки: возможно, лучший джокер сезона. После обмена из «Вашингтона» великолепно вписался в новую команду – в 23 играх за нее набрал всего на 2 очка меньше, чем в 43 играх за «Кэпиталс» (17 против 19).
Чего ждем в плей-офф: продолжения банкета. Игры в первой паре с Чарли Макэвоем и во второй бригаде большинства. И долгого-долгого пути – возможно, до самого финала Кубка Стэнли.
Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»
Статус по итогам регулярки: все сложно. Это был не самый лучший сезон и в карьере, и даже во «Флориде». Последние 8 матчей в воротах «пантер» стоял 30-летний парень из фарм-клуба, потому что у него здорово получалось, и потому что Бобровский болел.
Чего ждем в плей-офф: все еще сложнее. «Флорида» не очень похожа на команду, которая остановит такой «Бостон» – поэтому ждем, что Сергей просто будет играть, ведь парням из фарма куража обычно надолго не хватает.
«Каролина» – «Айлендерс»
Илья Сорокин, вратарь, «Айлендерс»
Статус по итогам регулярки: просто король. Лучший вратарь лиги по волшебному GSAE (разница между ожидаемыми голами и пропущенными). Один из лучших по всем базовым показателям. И это в команде, которая буквально заползла в плей-офф на флажке.
Чего ждем в плей-офф: чудес. Как показала регулярка, даже этого может не хватить «островитянам», чтобы пройти хотя бы первый раунд. Но Сорокин со своей стороны все для этого сделает.
Семен Варламов, вратарь, «Айлендерс»
Статус по итогам регулярки: соавтор одной из лучших вратарских бригад лиги. Семен уступает Илье Сорокину по всем показателям, но свою работу бэкапа выполнял качественно – команда не провисала, когда основному вратарю давали отдохнуть.
Чего ждем в плей-офф: что его помощь не понадобится. При всем уважении к Варламову, если он выйдет на лед – значит у Сорокина и/или команды проблемы. Не хотелось бы.
Александр Романов, защитник, «Айлендерс»
Статус по итогам регулярки: твердый защитник топ-4. Заметно прибавил по сравнению с «Монреалем», особенно когда получил в напарники Райана Пулока. Много играет в меньшинстве, совсем не выходит в большинстве.
Чего ждем в плей-офф: для начала – возвращения на лед. Он пропустил последние пять матчей регулярки и не сыграет в первом против «Каролины». Но поехал с командой на выезд – значит, скоро будет готов играть. Ну а дальше – жесткой и самоотверженной игры. Романов – первый защитник «Айлендерс» по хитам и второй по блокам. В плей-офф и то, и другое очень нужно.
Петр Кочетков, вратарь, «Каролина»
Статус по итогам регулярки: вратарь, на которого «ураганы» могут рассчитывать в будущем. Получил приличную практику. Стабильности не хватало, но выдал несколько ярких матчей и четыре раза сыграл на ноль (на один больше, чем, например, Шестеркин).
Чего ждем в плей-офф: шанса. Все-таки основная пара вратарей «Харрикейнс» не отличается крепким здоровьем.
Андрей Свечников, нападающий, «Каролина»
Статус по итогам регулярки: вторая-третья звезда «ураганов» в нападении. Может быть, это и совпадение, но, когда Свечников выбыл из-за травмы крестов, «Каролина» ощутимо просела – 9-9 в последних 18 играх. До этого было 43-21.
Чего ждем в плей-офф: к сожалению, ничего. Андрей в этом сезоне уже не сыграет. И за «Каролину» тревожно.
«Нью-Джерси» – «Рейнджерс»
Игорь Шестеркин, вратарь, «Рейнджерс»
Статус по итогам регулярки: у Игоря в этом сезоне новый личный рекорд по победам, но и матчей сыграно больше. Что бросается в глаза: он просел по статистике в сравнении с регуляркой-2021/22. С другой стороны – Шестеркин есть Шестеркин, и отдельные матчи команда выиграла только благодаря ему. Он пятый в лиге по разнице между ожидаемыми голами и фактически пропущенными – это о многом говорит.
Чего ждем в плей-офф: Игорь должен стать одним из ключевых игроков Нью-Йорка – другого ожидать от действующего обладателя «Везины» глупо, как бы ни сложилась для него регулярка. У Шестеркина это всего второй полноценный плей-офф, и мы хорошо помним прошлогодний – тогда он многовато пропустил в первом раунде, но два последующих провел на достойном уровне.
Артемий Панарин, нападающий, «Рейнджерс»
Статус по итогам регулярки: лучший бомбардир команды, второй среди русских по очкам после Кучерова. Конечно, все ждали, что Артемий выбьет впервые в карьере 100 очков за чемпионат – этого не случилось, но вряд ли сам хоккеист сильно расстроен.
Чего ждем в плей-офф: того же, чего ждут от любого лидера – важных голов и передач, помощи в реализации большинства. Такие игроки, как Панарин, должны помогать выигрывать. Он может стать идеальным диспетчером, но и навык забивать никуда не делся – в регулярке была почти тридцатка, вряд ли в плей-офф он захочет останавливаться.
Владимир Тарасенко, нападающий, «Рейнджерс»
Статус по итогам регулярки: Владимир внезапно получил шанс побороться за второй Кубок Стэнли в карьере и помочь выиграть первый своему другу Панарину. Самое интересное, что после обмена из «Блюз» его средняя результативность немного снизилась – с 0,76 до 0,68. Но даже без этих цифр пока только один вывод: появление Тарасенко на Бродвее никакого фурора не произвело.
Чего ждем в плей-офф: очевидно, что такие опытные хоккеисты, должны прибавлять в плей-офф и показывать свою лучшую игру в матчах на вылет. Хочется верить, что отличный бросок Тарасенко никуда не делся – и он все-таки поможет «Рейнджерс». К тому же у него есть победный опыт – он точно должен пригодиться.
«Торонто» – «Тампа-Бэй»
Андрей Василевский, вратарь, «Тампа-Бэй»
Статус по итогам регулярки: Василевский точно не заураганил регулярку-2022/23 – по ощущениям, заметно больше для своих команд сделали Сорокин и бригада «Бостона». При этом он точно не дал повода в себе усомниться. Лучший вратарь поколения, который даже в обычном сезоне удержался в топ-6 вратарей лиги по продвинутым показателям.
Чего ждем в плей-офф: кажется, весной-летом-2023 команда зависит от Василевского как никогда. Замены ушедшим Палату и Макдоне не нашли, ощутимого усиления на дедлайне не случилось, Перри, Марун и Бельмар стали еще на год старше и еще более очевидными мишенями для размена. Обычно от Василевского ждут нескольких выигранных матчей – теперь, видимо, нужна целая выигранная серия.
Михаил Сергачев, защитник, «Тампа»
Статус по итогам регулярки: перед сезоном подписал большой контракт с «Лайтнинг» – и он подчеркнул роль, на которой клуб видит игрока в ближайшем будущем. «Мы не будем искать нового Макдону, потому что он у нас уже есть и его зовут Сергачев», – вот примерно такой сигнал послал генменеджер «Тампы».
Наверное, регулярный чемпионат мог бы пройти для Сергачева успешнее. С другой стороны – он показал, что с ролью справится. От ошибок никуда не уйти, но важны не ошибки, а реакция на них. С ней у Миши все в порядке.
Чего ждем в плей-офф: у «Тампы» интересная ситуация с защитниками. Скорее всего, три лидера (Хедман, Сергачев, Чернак) будут распределены по трем парам, и Мише нужно будет тащить в связке с менее статусным партнером. Это вызов.
Никита Кучеров, нападающий, «Тампа»
Статус по итогам регулярки: на самом деле ведутся споры. Артист? Или все-таки художник? Пастрняк провел сумасшедший сезон, Маккиннон провел мощнейший сезон, Ткачак провел выдающийся сезон, а Кучеров сыграл более-менее как обычно – и очков набрал поровну с чехом, и больше, чем все остальные (кроме Макдэвида и Драйзайтля, естественно).
Чего ждем в плей-офф: волшебства. Ложных замахов и точных пасов. И все это в самые нужные команде решающие моменты.
Илья Самсонов, вратарь, «Торонто»
Статус по итогам регулярки: основной вратарь «Торонто». Конечно, сказались травмы его конкурента Мэтта Мюррея, но Самсонов очень уверенно провел регулярку. В Торонто много говорили о том, что от Ильи не требуется суперуровня, нужно просто брать свое. И вот есть ощущение, что эти ожидания Самсонов немного превзошел.
Чего ждем в плей-офф: не развалиться бы. Не допустить бы странных шайб после выхода из ворот. Сохранить бы тот уровень, который было видно в регулярке. Самсонов произвел хорошее впечатление и не хочется, чтобы его снова испортил спорный перфоманс в плей-офф.
Западная конференция. «Вегас» – «Виннипег»
Павел Дорофеев, нападающий, «Вегас»
Статус по итогам регулярки: внезапно – игрок основы. По ходу регулярки Павел выбрался из фарма и зафеерил в НХЛ – 7 голов в 18 играх. «Даже не хочу быть рядом, а то ожог второй степени получу», – сказал его партнер Колесар.
Чего ждем в плей-офф: как минимум – появления на льду. Как максимум – какого-нибудь эффектного эпизода. Может быть и не одного, а нескольких; которые позволят штабу «Вегаса» убедиться в том, что перед ними серьезный игрок для серьезных задач.
Иван Барбашев, нападающий, «Вегас»
Статус по итогам регулярки: в рамках распродажи, которую на дедлайне устроили «Блюз», оказался одним из самых востребованных товаров на рынке. И по итогам этой кампании попал в одну из сильнейших команд конференции, где сразу показал себя очень полезным игроком.
Чего ждем в плей-офф: «Вегас» изменил направление игры, но не расстался с кубковыми амбициями – от Барбашева эти амбиции требуют его привычной надежности и успешной битвы на чужом пятаке.
Владислав Наместников, нападающий, «Виннипег»
Статус по итогам регулярки: на дедлайне родная «Тампа» обменяла Влада на Майкла Эйссимонта (не спрашивайте, кто это), но он остался в зоне плей-офф – его новая команда зацепилась за вторую строчку уайлд-кард Запада.
Чего ждем в плей-офф: успешной игры где-то поближе к топ-6 – в прошлом году Наместников в плей-офф играл за «Даллас» и смотрелся на своем месте.
«Колорадо» – «Сиэтл»
Александр Георгиев, вратарь, «Колорадо»
Статус по итогам регулярки: открытие сезона. Александр откровенно загрустил в «Рейнджерс» от конкуренции с Шестеркиным (а кто бы не?) и в свой шанс в «Колорадо» вцепился зубами. Доказал, что ничем не хуже Кюмпера.
Чего ждем в плей-офф: чтобы и там доказал, что ничем не хуже Кюмпера. Это будет куда сложнее, потому что «лавины» в этом сезоне все-таки чуть слабее, а соперники – наоборот.
Валерий Ничушкин, нападающий, «Колорадо»
Статус по итогам регулярки: третья звезда «Эвеланш» в нападении – по крайней мере, в отсутствие Ландескуга. Ничушкин многовато пропустил – было две травмы, но во второй половине чемпионата играл много и результативно.
Чего ждем в плей-офф: примерно того же, что и год назад. Большинство, меньшинство, много борьбы и важных голов.
«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»
Клим Костин, нападающий, «Эдмонтон»
Статус по итогам регулярки: перед стартом сезона Клима выставили на драфт отказов. Он уже собирался ехать в «Авангард», но вдруг на горизонте появился «Эдмонтон». Костин зацепился за возможность остаться в НХЛ и провел лучший сезон в карьере.
Чего ждем в плей-офф: форварды подобного плана дают хорошую энергию и дополнительную глубину, что очень актуально для «Эдмонтона». Клим точно не будет на первых ролях, но свой вклад в продвижение «нефтяников» по кубковой сетке должен внести.
Владислав Гавриков, защитник, «Лос-Анджелес»
Статус по итогам регулярки: Владислав смог выбраться из терпящего бедствие «Коламбуса», где откровенно приуныл вместе с командой. Но в составе «королей» ожил – у него 9 (3+6) очков в 20 матчах после обмена, средний айстайм на уровне 21 минуты и роль одного из лидеров обороны. Пожалуй, там круче только Дрю Даути.
Чего ждем в плей-офф: Гавриков с ходу показал свои сильные стороны, но в кубковых матчах от него ждут хорошего баланса между игрой в атаке и обороне. Его умение играть в обороне должно принести пользу «Кингс» в важных играх, но при этом все уже знают, как хорош он может быть при атакующих действиях.
«Даллас» – «Миннесота»
Евгений Дадонов, нападающий, «Даллас»
Статус по итогам регулярки: один из тех игроков, кто выжал максимум пользы от обмена. Первую часть сезона в «Монреале» лучше забыть, но потом в «Далласе» Евгений пришел в себя и значительно улучшил статистику: 3+12 в 23 матчах за «Старс» (при 4+14 в 50 играх за «Канадиенс»).
Чего ждем в плей-офф: Дадонов здорово влился в команду и вполне может стать одним из джокеров «Далласа». В любом случае, кубковые матчи для него важны в смысле будущего в лиге, и, вероятно, станут определяющими.
Кирилл Капризов, нападающий, «Миннесота»
Статус по итогам регулярки: главная звезда клуба. Кирилл и в топ-10 снайперов лиги должен был уверенно заходить, но с этим ему помешала травма, из-за которой он пропустил 15 матчей. В любом случае, у него 40 голов – это очень приличный показатель.
Чего ждем в плей-офф: соответственно статусу – должен тащить за собой «Миннесоту». Объективно говоря, бороться за кубок «Уайлд» не будут, но именно от Кирилла все ждут проявления лидерских качеств в самых важных играх сезона.
В этом сезоне НХЛ сыграли 62 хоккеиста из России – лучший показатель за 19 лет. Назовете всех?
Все важное о Кубке Стэнли-2022/23: календарь, результаты, кто из русских играет, где смотреть трансляции
Главная проблема «Питтсбурга» не внутри, а снаружи. Соперники резко рванули вперед – и ветеранам их уже не догнать
Фото: AP Photo/Frank Franklin II, Mark J. Terrill, Tony Gutierrez, David Zalubowski, David Zalubowski, Mary Altaffer, Marcio Jose Sanchez, Charles Krupa, Chris O’Meara
Хотя кому я это пишу... Петухову, который за островами даже не следит. Последний раз он упомянул Айлендерс, когда Кучерова травмировали 2 года назад в финале конференции. Тогда Петухов выдвинул идею, чтоб правила поменяли, чтоб Кучерова не травмировали больше, забыв что Колман с Сергачевым тоже самое исполняли, что и Мейфилд на Кучерове
Петухову, конечно спасибо, но это настолько узко, что касается только 2-3 команд, где роль россиян действительно велика и их много.
Про Запад вообще мало что понятно по итогу
Интерес к ненашим есть у очень малочисленной аудитории. Достаточно посмотреть на комменты. Их мало и одни и те же лица.
Ко всем бедам еще и Овечкин пролетел мимо ПО.🤣
эта статья для ура-обывателей, а фанатам не угодить, проверено комментариями множества статей-попыток
В плей-офф встречались один раз 0-1
1996 1-ый раунд 1-4 (3:6, 2:6, 2:4, 6:2, 3:4)
В регулярке 2022-2023 четыре матча 5:3, 2:5, 7:3, 3:4ОТ
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Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс
В плей-офф встречались один раз 1-0
2019 2-ой раунд 4-0 (1:0ОТ, 2:1, 5:2, 5:2)
В регулярке 2022-2023 четыре матча 2:6, 3:0, 5:2, 2:1
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Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг
В плей-офф встречались один раз 0-1
2022 1-ый раунд 3-4 (5:0, 3:5, 5:2, 3:7, 4:3, 3:4ОТ, 1:2)
В регулярке 2022-2023 три матча 3:4ОТ, 4:1, 4:3
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Нью-Джерси Девилз - Нью-Йорк Рейнджерс
В плей-офф встречались шесть раз 2-4
1992 1-ый раунд 3-4 (1:2, 7:3, 3:1, 0:3, 5:8, 5:3, 4:8)
1994 полуфинал 3-4 (4:3ОТ, 0:4, 2:3ОТ, 3:1, 4:1, 2:4, 1:2ОТ)
1997 2-ой раунд 1-4 (2:0, 0:2, 2:3, 0:3, 1:2ОТ)
2006 1-ый раунд 4-0 (6:1, 4:1, 3:0, 4:2)
2008 1-ый раунд 1-4 (1:4, 1:2, 4:3ОТ, 3:5, 3:5)
2012 полуфинал 4-2 (0:3, 3:2, 0:3, 4:1, 5:3, 3:2ОТ)
В регулярке 2022-2023 четыре матча 5:3, 3:4ОТ, 4:3ОТ, 2:1
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Вегас Голден Найтс- Виннипег Джетс
В плей-офф встречались один раз 1-0
2018 полуфинал 4-1 (2:4, 3:1, 4:2, 3:2, 2:1)
В регулярке 2022-2023 три матча 5:2, 2:1ОТ, 6:5
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Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен
В плей-офф не встречались
В регулярке 2022-2023 три матча 2:3, 2:1Б, 2:3ОТ
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Даллас Старз - Миннесота Уайлд
В плей-офф встречались один раз 1-0
2016 1-ый раунд 4-2 (4:0, 2:1, 3:5, 3:2, 4:5ОТ, 5:4)
В регулярке 2022-2023 четыре матча 5:6Б, 4:1, 4:1, 1:2Б
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Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз
В плей-офф встречались восемь раз 6-2
1982 1-ый раунд 2-3 (8-10, 3:2ОТ, 5:6ОТ, 3:2, 4:7)
1985 1-ый раунд 3-0 (3:2ОТ, 4:2, 4:3ОТ)
1987 1-ый раунд 4-1 (2:5, 13:3, 6:5, 6:3, 5:4)
1989 1-ый раунд 3-4 (4:3, 2:5, 4:0, 4:3, 2:4, 1:4, 3:6)
1990 2-ой раунд 4-0 (7:0, 6:1, 5:4, 6:5ОТ)
1991 2-ой раунд 4-2 (3:4ОТ, 4:3ОТ, 4:3ОТ, 4:2, 2:5, 4:3ОТ)
1992 1-ый раунд 4-2 (3:1, 5:8, 4:3, 3:4, 5:2, 3:0)
2022 1-ый раунд 4-3 (3:4, 6:0, 8:2, 0:4, 4:5ОТ, 4:2, 2:0)
В регулярке 2022-2023 четыре матча 1:3, 3:6, 2:0, 3:1