90 комментариев

Старт плей-офф – уже этой ночью.

В этом сезоне НХЛ сыграли 62 русских хоккеиста – впервые за 19 лет. В Кубке Стэнли-2023 их тоже будет достаточно: в основе 16 клубов – 22 игрока из России (а если поднимут из АХЛ – например, Мироманова или Мальцева – будет еще больше).

Рассказываем, за кем из наших следить в каждой из команд и чего от них ждать.

Статус по итогам регулярки: возможно, лучший джокер сезона. После обмена из «Вашингтона» великолепно вписался в новую команду – в 23 играх за нее набрал всего на 2 очка меньше, чем в 43 играх за «Кэпиталс» (17 против 19).

Чего ждем в плей-офф: продолжения банкета. Игры в первой паре с Чарли Макэвоем и во второй бригаде большинства. И долгого-долгого пути – возможно, до самого финала Кубка Стэнли.

Статус по итогам регулярки: все сложно. Это был не самый лучший сезон и в карьере, и даже во «Флориде». Последние 8 матчей в воротах «пантер» стоял 30-летний парень из фарм-клуба, потому что у него здорово получалось, и потому что Бобровский болел.

Чего ждем в плей-офф: все еще сложнее. «Флорида» не очень похожа на команду, которая остановит такой «Бостон» – поэтому ждем, что Сергей просто будет играть, ведь парням из фарма куража обычно надолго не хватает.

Статус по итогам регулярки: просто король. Лучший вратарь лиги по волшебному GSAE (разница между ожидаемыми голами и пропущенными). Один из лучших по всем базовым показателям. И это в команде, которая буквально заползла в плей-офф на флажке.

Чего ждем в плей-офф: чудес. Как показала регулярка, даже этого может не хватить «островитянам», чтобы пройти хотя бы первый раунд. Но Сорокин со своей стороны все для этого сделает.

Статус по итогам регулярки: соавтор одной из лучших вратарских бригад лиги. Семен уступает Илье Сорокину по всем показателям, но свою работу бэкапа выполнял качественно – команда не провисала, когда основному вратарю давали отдохнуть.

Чего ждем в плей-офф: что его помощь не понадобится. При всем уважении к Варламову, если он выйдет на лед – значит у Сорокина и/или команды проблемы. Не хотелось бы.

Статус по итогам регулярки: твердый защитник топ-4. Заметно прибавил по сравнению с «Монреалем», особенно когда получил в напарники Райана Пулока. Много играет в меньшинстве, совсем не выходит в большинстве.

Чего ждем в плей-офф: для начала – возвращения на лед. Он пропустил последние пять матчей регулярки и не сыграет в первом против «Каролины». Но поехал с командой на выезд – значит, скоро будет готов играть. Ну а дальше – жесткой и самоотверженной игры. Романов – первый защитник «Айлендерс» по хитам и второй по блокам. В плей-офф и то, и другое очень нужно.

Статус по итогам регулярки: вратарь, на которого «ураганы» могут рассчитывать в будущем. Получил приличную практику. Стабильности не хватало, но выдал несколько ярких матчей и четыре раза сыграл на ноль (на один больше, чем, например, Шестеркин).

Чего ждем в плей-офф: шанса. Все-таки основная пара вратарей «Харрикейнс» не отличается крепким здоровьем.

Статус по итогам регулярки: вторая-третья звезда «ураганов» в нападении. Может быть, это и совпадение, но, когда Свечников выбыл из-за травмы крестов, «Каролина» ощутимо просела – 9-9 в последних 18 играх. До этого было 43-21.

Чего ждем в плей-офф: к сожалению, ничего. Андрей в этом сезоне уже не сыграет. И за «Каролину» тревожно.

Статус по итогам регулярки: у Игоря в этом сезоне новый личный рекорд по победам, но и матчей сыграно больше. Что бросается в глаза: он просел по статистике в сравнении с регуляркой-2021/22. С другой стороны – Шестеркин есть Шестеркин, и отдельные матчи команда выиграла только благодаря ему. Он пятый в лиге по разнице между ожидаемыми голами и фактически пропущенными – это о многом говорит.

Чего ждем в плей-офф: Игорь должен стать одним из ключевых игроков Нью-Йорка – другого ожидать от действующего обладателя «Везины» глупо, как бы ни сложилась для него регулярка. У Шестеркина это всего второй полноценный плей-офф, и мы хорошо помним прошлогодний – тогда он многовато пропустил в первом раунде, но два последующих провел на достойном уровне.

Статус по итогам регулярки: лучший бомбардир команды, второй среди русских по очкам после Кучерова. Конечно, все ждали, что Артемий выбьет впервые в карьере 100 очков за чемпионат – этого не случилось, но вряд ли сам хоккеист сильно расстроен.

Чего ждем в плей-офф: того же, чего ждут от любого лидера – важных голов и передач, помощи в реализации большинства. Такие игроки, как Панарин, должны помогать выигрывать. Он может стать идеальным диспетчером, но и навык забивать никуда не делся – в регулярке была почти тридцатка, вряд ли в плей-офф он захочет останавливаться.

Статус по итогам регулярки: Владимир внезапно получил шанс побороться за второй Кубок Стэнли в карьере и помочь выиграть первый своему другу Панарину. Самое интересное, что после обмена из «Блюз» его средняя результативность немного снизилась – с 0,76 до 0,68. Но даже без этих цифр пока только один вывод: появление Тарасенко на Бродвее никакого фурора не произвело.

Чего ждем в плей-офф: очевидно, что такие опытные хоккеисты, должны прибавлять в плей-офф и показывать свою лучшую игру в матчах на вылет. Хочется верить, что отличный бросок Тарасенко никуда не делся – и он все-таки поможет «Рейнджерс». К тому же у него есть победный опыт – он точно должен пригодиться.

Статус по итогам регулярки: Василевский точно не заураганил регулярку-2022/23 – по ощущениям, заметно больше для своих команд сделали Сорокин и бригада «Бостона». При этом он точно не дал повода в себе усомниться. Лучший вратарь поколения, который даже в обычном сезоне удержался в топ-6 вратарей лиги по продвинутым показателям.

Чего ждем в плей-офф: кажется, весной-летом-2023 команда зависит от Василевского как никогда. Замены ушедшим Палату и Макдоне не нашли, ощутимого усиления на дедлайне не случилось, Перри, Марун и Бельмар стали еще на год старше и еще более очевидными мишенями для размена. Обычно от Василевского ждут нескольких выигранных матчей – теперь, видимо, нужна целая выигранная серия.

Статус по итогам регулярки: перед сезоном подписал большой контракт с «Лайтнинг» – и он подчеркнул роль, на которой клуб видит игрока в ближайшем будущем. «Мы не будем искать нового Макдону, потому что он у нас уже есть и его зовут Сергачев», – вот примерно такой сигнал послал генменеджер «Тампы».

Наверное, регулярный чемпионат мог бы пройти для Сергачева успешнее. С другой стороны – он показал, что с ролью справится. От ошибок никуда не уйти, но важны не ошибки, а реакция на них. С ней у Миши все в порядке.

Чего ждем в плей-офф: у «Тампы» интересная ситуация с защитниками. Скорее всего, три лидера (Хедман, Сергачев, Чернак) будут распределены по трем парам, и Мише нужно будет тащить в связке с менее статусным партнером. Это вызов.

Статус по итогам регулярки: на самом деле ведутся споры. Артист? Или все-таки художник? Пастрняк провел сумасшедший сезон, Маккиннон провел мощнейший сезон, Ткачак провел выдающийся сезон, а Кучеров сыграл более-менее как обычно – и очков набрал поровну с чехом, и больше, чем все остальные (кроме Макдэвида и Драйзайтля, естественно).

Чего ждем в плей-офф: волшебства. Ложных замахов и точных пасов. И все это в самые нужные команде решающие моменты.

Статус по итогам регулярки: основной вратарь «Торонто». Конечно, сказались травмы его конкурента Мэтта Мюррея, но Самсонов очень уверенно провел регулярку. В Торонто много говорили о том, что от Ильи не требуется суперуровня, нужно просто брать свое. И вот есть ощущение, что эти ожидания Самсонов немного превзошел.

Чего ждем в плей-офф: не развалиться бы. Не допустить бы странных шайб после выхода из ворот. Сохранить бы тот уровень, который было видно в регулярке. Самсонов произвел хорошее впечатление и не хочется, чтобы его снова испортил спорный перфоманс в плей-офф.

Статус по итогам регулярки: внезапно – игрок основы. По ходу регулярки Павел выбрался из фарма и зафеерил в НХЛ – 7 голов в 18 играх. «Даже не хочу быть рядом, а то ожог второй степени получу», – сказал его партнер Колесар.

Чего ждем в плей-офф: как минимум – появления на льду. Как максимум – какого-нибудь эффектного эпизода. Может быть и не одного, а нескольких; которые позволят штабу «Вегаса» убедиться в том, что перед ними серьезный игрок для серьезных задач.

Статус по итогам регулярки: в рамках распродажи, которую на дедлайне устроили «Блюз», оказался одним из самых востребованных товаров на рынке. И по итогам этой кампании попал в одну из сильнейших команд конференции, где сразу показал себя очень полезным игроком.

Чего ждем в плей-офф: «Вегас» изменил направление игры, но не расстался с кубковыми амбициями – от Барбашева эти амбиции требуют его привычной надежности и успешной битвы на чужом пятаке.

Статус по итогам регулярки: на дедлайне родная «Тампа» обменяла Влада на Майкла Эйссимонта (не спрашивайте, кто это), но он остался в зоне плей-офф – его новая команда зацепилась за вторую строчку уайлд-кард Запада.

Чего ждем в плей-офф: успешной игры где-то поближе к топ-6 – в прошлом году Наместников в плей-офф играл за «Даллас» и смотрелся на своем месте.

Статус по итогам регулярки: открытие сезона. Александр откровенно загрустил в «Рейнджерс» от конкуренции с Шестеркиным (а кто бы не?) и в свой шанс в «Колорадо» вцепился зубами. Доказал, что ничем не хуже Кюмпера.

Чего ждем в плей-офф: чтобы и там доказал, что ничем не хуже Кюмпера. Это будет куда сложнее, потому что «лавины» в этом сезоне все-таки чуть слабее, а соперники – наоборот.

Статус по итогам регулярки: третья звезда «Эвеланш» в нападении – по крайней мере, в отсутствие Ландескуга. Ничушкин многовато пропустил – было две травмы, но во второй половине чемпионата играл много и результативно.

Чего ждем в плей-офф: примерно того же, что и год назад. Большинство, меньшинство, много борьбы и важных голов.

Статус по итогам регулярки: перед стартом сезона Клима выставили на драфт отказов. Он уже собирался ехать в «Авангард», но вдруг на горизонте появился «Эдмонтон». Костин зацепился за возможность остаться в НХЛ и провел лучший сезон в карьере.

Чего ждем в плей-офф: форварды подобного плана дают хорошую энергию и дополнительную глубину, что очень актуально для «Эдмонтона». Клим точно не будет на первых ролях, но свой вклад в продвижение «нефтяников» по кубковой сетке должен внести.

Статус по итогам регулярки: Владислав смог выбраться из терпящего бедствие «Коламбуса», где откровенно приуныл вместе с командой. Но в составе «королей» ожил – у него 9 (3+6) очков в 20 матчах после обмена, средний айстайм на уровне 21 минуты и роль одного из лидеров обороны. Пожалуй, там круче только Дрю Даути.

Чего ждем в плей-офф: Гавриков с ходу показал свои сильные стороны, но в кубковых матчах от него ждут хорошего баланса между игрой в атаке и обороне. Его умение играть в обороне должно принести пользу «Кингс» в важных играх, но при этом все уже знают, как хорош он может быть при атакующих действиях.

Статус по итогам регулярки: один из тех игроков, кто выжал максимум пользы от обмена. Первую часть сезона в «Монреале» лучше забыть, но потом в «Далласе» Евгений пришел в себя и значительно улучшил статистику: 3+12 в 23 матчах за «Старс» (при 4+14 в 50 играх за «Канадиенс»).

Чего ждем в плей-офф: Дадонов здорово влился в команду и вполне может стать одним из джокеров «Далласа». В любом случае, кубковые матчи для него важны в смысле будущего в лиге, и, вероятно, станут определяющими.

Статус по итогам регулярки: главная звезда клуба. Кирилл и в топ-10 снайперов лиги должен был уверенно заходить, но с этим ему помешала травма, из-за которой он пропустил 15 матчей. В любом случае, у него 40 голов – это очень приличный показатель.

Чего ждем в плей-офф: соответственно статусу – должен тащить за собой «Миннесоту». Объективно говоря, бороться за кубок «Уайлд» не будут, но именно от Кирилла все ждут проявления лидерских качеств в самых важных играх сезона.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II, Mark J. Terrill, Tony Gutierrez, David Zalubowski, David Zalubowski, Mary Altaffer, Marcio Jose Sanchez, Charles Krupa, Chris O’Meara