Оставьте Бобровского в покое! Его плохая статистика – не источник проблем «Флориды», а их следствие

Петухов в режиме адвоката.

Недавний текст коллеги Михаила Пентегова по поводу неудач Бобровского во «Флориде» не дал четких ответов, но выполнил важную миссию – обозначил контуры проблемы.

Мы знаем, что Бобровский – топ-вратарь.

Мы видели, что «Флорида» – это команда-контендер, которой до максимально боевого состояния не хватало нескольких кусочков пазла.

Мы знаем, что самым важным из этих кусочков как раз и должен был стать Сергей Бобровский.

Мы все видим, что сумма не получилась такой большой, какой должна была. И нас всех от этого немного коротит.

Нас всех интересуют причины. Но найти причины не так просто, вратарская профессия остается не слишком доступной для анализа, поэтому включается автомат по наклеиванию ярлыков: «Бобровский не тот!», «Он не играет на 10 миллионов, которые ему платят!», «Флорида» допустила ошибку!». И так далее.

Мне показалось, что в рамках обсуждения:

1. Упущены несколько принципиально важных фактов. 2. И поэтому Сергею прилетает больше, чем он заслуживает

Небольшой разбор проблемы Бобровского-2023 – ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там есть посты и о других наших вратарях.

10 млн взялись не из воздуха – топ-вратари очень редко выходят на рынок

Для начала, думаю, на оценку игры Бобровского в последние несколько лет фактор его зарплаты влияет больше, чем сэйвы, отскоки, работа рук и что-то еще.

Понятно почему. 10 миллионов – это прежде всего ожидания. Надо играть как Василевский (зарплата которого (9,5): на пике быть не просто лучшим вратарем лиги, и не просто Х-фактором, а ХХХ-фактором, человеком, который берет для своей команды кубковые матчи и кубки.

При этом и на спаде надо оставаться очень высоко, в первой десятке вратарского топа НХЛ по всяким модным и не очень показателям. Только тогда к тебе не будет вопросов.

Это очень сложно, это получается только у Василевского, и Бобровский такого железобетона в статистике никогда не показывал — мы все его очень любим, но у него были разные сезоны и в зрелом возрасте.

Я думаю, в этом месте разговора одну большую тему нужно разделить на несколько тем помельче. «Он не играет на 10 миллионов» – это удачная риторическая фигура, но она мешает разглядеть суть проблемы.

10 миллионов – это проблема исключительно офиса «Флориды». Возможно, такая сумма была ошибкой. Но важно понимать, что контракты пересмотру не подлежат, а в момент подписания эти цифры взялись не из воздуха.

В 2019-м Сергей вышел на рынок свободных агентов. Топовый вратарь НХЛ, недавний обладатель «Везины», который помог «Коламбусу» разбомбить в первом раунде «Тампу» – сильнейшую команду регулярки того сезона.

Задним числом мы все невероятно умны, но посмотрите на рынок. Посчитайте вратарей, в которых летом-2019 можно быть уверенным. Шестеркин только собирал вещи в НХЛ. Сорокин еще даже не собирал. Василевский. Прайс. Хеллибак. Безусловно, Бобровский. Кто еще?

Когда безусловная суперзвезда своего амплуа выходит на рынок свободных агентов, она точно получает много – потому что так работает рынок. Вратарь такого уровня появляется на рынке с периодичностью кометы Галлея. Вратаря такого уровня в таком боевом возрасте в обычное время невозможно взять никак, кроме как через драфт и многолетнее развитие – ну или найти в Европе своего Шестеркина.

Вспомните лето-2023. На рынок свободных агентов вышел Дарси Кемпер. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эвеланш» – в видосе про «Колорадо» я рассказывал: в решающий момент финала Беднар просто выстроил вокруг Кемпера забор из людей, чтобы по нему не дай бог не бросили. Плей-офф Дарси закончил 29-м вратарем по GSAE (разница между ожидаемыми голами и пропущенными), по ходу пропустил несколько необязательных голов, и его команда сделала все, чтобы в третьем периоде 4-го матча финала по нему не бросили: броска в итоге было всего 4.

Четыре.

После окончания сезона Кемпера даже не подумали продлевать, а предпочли довериться Саше Георгиеву, с перспективами которого в «Рейнджерс» все стало очевидно после «Везины» Шестеркина. И Кемпера взяли «Кэпиталс». И взяли его на 5,25 млн в год. Вратаря, у которого в лучшем случае репутация среднего в НХЛ.

Витек Ванечек, глядя на которого в тех же «Кэпиталс», многие сомневались, что видят вратаря уровня НХЛ, тем же летом перешел в «Нью-Джерси» на 3,4 млн в год.

Во сколько раз Бобровский-2019 лучше Ванечека? В два? Кажется, этих раз побольше.

Не думаю, что у меня получилось снять напряжение по поводу 10 миллионов, но уверен, что полезнее смотреть на них не как на объективную стоимость игрока, а как на субъективное число, складываемое из нескольких переменных. В конечном итоге, это не сумма, которую хоккеист должен оправдывать каждым действием. Это цена, которую клуб платит за то, чтобы хоккеист стал его частью.

Тем же летом большой контракт получил приятель Бобровского Артемий Панарин – если на эти 11,6 смотреть как на обязательство каждый год брать «Мориса Ришара», то Артемий не справляется. Но если понимать, как эта сумма складывалась, то ситуация становится немного проще.

Другое дело, что она не становится проще для менеджмента «Флориды». У них есть повисшие под потолком 10 миллионов и вратарь, который играет наравне со своим сменщиком. Что делать? Интересный вопрос.

Представить обмен такого контракта – даже если часть выплат «пантеры» оставят на себе – невозможно. Всем командам НХЛ нужны вратари, но ни у кого нет для этого свободных 10 миллионов долларов.

Если расставаться, то через выкуп. Но по сути, это подарок какому-нибудь конкуренту в битве за кубок. За символические деньги Бобровского сметут за какие-то секунды – и он точно принесет пользу (как было с Флери и «Вегасом»). «Торонто» усилился Мюрреем и Самсоновым – и сейчас все стороны довольны (правда, не смотрите последний матч с «Оттавой»).

И тут мы подходим ко второй части проблемы.

Если Бобровский не тот, почему в прошлом сезоне лучше него были только Василевский, Шестеркин и Андерсен?

Более-менее общий вывод по поводу игры Сергея — с момента перехода во «Флориду» его карьера пошла на спад. Я вижу в этой версии большое желание упростить, навесить на живого человека пластиковый ярлык и поскорее вернуться к игре в приставку.

Да, у Сергея очень плохие цифры сейчас. Да, «Флорида» утонула в таблице (но об этом еще поговорим). Да, этот отрезок карьеры Сергея с нескольких ракурсов выглядит спорно.

Но есть вот такие факты.

Сезон-2021/22. Прошлая регулярка. Не 15 лет назад, не «Коламбус» Тортореллы. Не «Челси» эпохи Моуринью. А «Флорида» Джо Кенневилла слэш Эндрю Брюнетта (которого отпустили в «Девилс», где он стал одним из архитекторов новой мощнейшей команды).

Бобровский – первый в лиге по победам. Четвертый по GSAE: у него 23.4 и позиция вслед за Шестеркиным с его гениальным сезоном, вслед за Василевским, одним из лучших вратарей в истории, и вслед за Фредди Андерсеном, за которого играла система «Каролины» и ее монструозный защитный состав.

Сергей не во втором десятке, не в третьем. Он четвертый. И это не времена его новокузнецкой молодости, это прошлый сезон, самый разгар провального, как принято считать, отрезка карьеры Сергея.

Начинается плей-офф — в моей картине мира гораздо более показательная с точки зрения уровня игроков.

Первый раунд, «Вашингтон»: 6 матчей, в которых «Флорида» побеждает с общим счетом 20-19.

Второй раунд, «Тампа»: 4 матча, «пантеры» проигрывают 3-13. Три с лишним шайбы за матч, наверное, многовато, но внутри этой серии были второй и четвертый матч, в которых Бобровский пропускал всего по две. Что еще может сделать вратарь для победы над «Тампой» в отдельно взятом матче?

Лучшая атака регулярки забивает 3 гола за 4 матча – это действительно проблема вратаря?

Бобровский играет все 10 матчей плей-офф и играет так, что по итогам всего плей-офф остается четвертым вратарем по тому самому показателю GSAE. Четвертым после невероятного Шестеркина, после лучшего вратаря в истории Василевского и после Эттинджера, который выдал поэтически красивую серию против «Калгари».

Не во втором десятке, не в третьем, а четвертый. И это прошлый плей-офф, все еще разгар самого провального отрезка в карьере Бобровского.

Почему рухнула «Флорида»?

Не думаю, что кто-то сможет объективно, по точному количеству процентов, разложить внутри «Пантерс» за скверный результат в этой регулярке, но уверен, что проблема не столько в Бобровском.

В прошлом году мы видели шикарную команду, которой для более уверенного шага в плей-офф не хватает каких-то деталей (серия с «Тампой» была намного более близкой, чем кажется).

Летом менеджмент перелопатил ее топ-6 – минус Юбердо, плюс Мэттью Ткачак. Сейчас у Мэттью все неплохо, он в топ-10 бомбардиров, но связка Барков-Юбердо развалена, и Саша по результативности где-то во втором полтиннике.

Брюнетта, который ловко подхватил «пантер» после увольнения Кенневилла, отпустили в «Девилс» – с Полом Морисом команда не выглядит такой угрозой в атаке, какой была в прошлом году.

Эти детали можно разбирать долго и отдельно – и это уже не совсем про Бобровского; но это тоже вклад в результаты команды.

***

У Сергея точно есть проблемы. Но чтобы их идентифицировать, нужно брать квалифицированного тренера вратарей и по много часов просматривать матчи Бобровского – я думаю, он сам занимается этим уже который сезон.

И эти проблемы не имеют ничего общего со штампами, которые на Бобровского приклеивают медиа и социальные сети. Он остается одним из сильнейших вратарей лиги, у его огромной зарплаты вполне органическое происхождение, и его статистика в этом сезоне является не источником проблем «пантер», а скорее их следствием – у Спенсера Найта тот же GSAE еще хуже.

Когда «Флорида» билась за выход в финал конференции, Бобровский бился со всей командой и в этой битве не был слабым звеном. Он переживает тяжелый отрезок – но не он один; и выбираться из этой задницы нужно не ему одному, а всей команде.

Фото: globallookpress.com/Rich Graessle/Icon Sportswire. John Crouch/Icon Sportswire; REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports, Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports