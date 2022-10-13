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В Эдмонтоне – суперматч: Кузьменко забил в первой же игре и помог «Ванкуверу» повести 3:0, но Макдэвид ответил хет-триком

Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Ванкувер Ванкувер
НХЛ НХЛ
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Эдмонтон Эдмонтон
Хоккей Хоккей

Зарубились две канадские команды.

Андрей Кузьменко поймал волну! Еще на предсезонке он стабильно набирал очки – а теперь забил и в официальном матче, сразу почувствовав, что такое лучшая лига мира. В Эдмонтоне, одной из столиц мирового хоккея, это удается лучше всего.

«Ванкувер» повел 3:0, а шайба самого Андрея получилась просто элитной – сделал широкий перевод в большинстве, спрятался в толпе игроков и вынырнул на чужом пятаке для элементарного, но очень четкого подставления в пустые ворота. Ура!

Но 3:0 против «Эдмонтона» не значат более-менее ничего, особенно когда в порядке Макдэвид (а он в основном в порядке).

Сначала отличная комбинация в большинстве, с шикарным пасом Хаймана, потом еще один шикарный проникающий пас Зака – и Макдэвид протыкает с добивания, ну и трогательный жест Эвандера Кейна, который шел на пустые ворота, но сделал оставление на Коннора – видимо чтобы весной у того запас перед конкурентами за «Харт Трофи» был побольше. Хет-трик!

В итоге Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ за 488 матчей – быстрее были только Уэйн Гретцки (317), Марио Лемье (363), Петер Штястны (457), Майк Босси (469) и Яри Курри (483).

«Эдмонтон» в своем стиле вырвал победу со счета 0:3, а Андрей Кузьменко получил ценный урок – в НХЛ очень сложно выигрывать матчи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Эдмонтон – Ванкувер 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)
Дата проведения
13 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Петтерссон ()
0:2 – 3 Миллер (Хьюз, Босер)
0:3 – 22 Кузьменко (Хорват, Миллер)
1:3 – 25 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид)
2:3 – 35 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль)
3:3 – 40 Нерс (Драйзайтль)
4:3 – 56 Макдэвид (Хайман)
5:3 – 60 Макдэвид (Нерс, Кэйн)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 33/36 – Демко 20/24.

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Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports

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