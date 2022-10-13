В Эдмонтоне – суперматч: Кузьменко забил в первой же игре и помог «Ванкуверу» повести 3:0, но Макдэвид ответил хет-триком

Зарубились две канадские команды.

Андрей Кузьменко поймал волну! Еще на предсезонке он стабильно набирал очки – а теперь забил и в официальном матче, сразу почувствовав, что такое лучшая лига мира. В Эдмонтоне, одной из столиц мирового хоккея, это удается лучше всего.

«Ванкувер» повел 3:0, а шайба самого Андрея получилась просто элитной – сделал широкий перевод в большинстве, спрятался в толпе игроков и вынырнул на чужом пятаке для элементарного, но очень четкого подставления в пустые ворота. Ура!

Но 3:0 против «Эдмонтона» не значат более-менее ничего, особенно когда в порядке Макдэвид (а он в основном в порядке).

Сначала отличная комбинация в большинстве, с шикарным пасом Хаймана, потом еще один шикарный проникающий пас Зака – и Макдэвид протыкает с добивания, ну и трогательный жест Эвандера Кейна, который шел на пустые ворота, но сделал оставление на Коннора – видимо чтобы весной у того запас перед конкурентами за «Харт Трофи» был побольше. Хет-трик!

В итоге Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ за 488 матчей – быстрее были только Уэйн Гретцки (317), Марио Лемье (363), Петер Штястны (457), Майк Босси (469) и Яри Курри (483).

«Эдмонтон» в своем стиле вырвал победу со счета 0:3, а Андрей Кузьменко получил ценный урок – в НХЛ очень сложно выигрывать матчи.

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Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports