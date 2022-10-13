В Эдмонтоне – суперматч: Кузьменко забил в первой же игре и помог «Ванкуверу» повести 3:0, но Макдэвид ответил хет-триком
Зарубились две канадские команды.
Андрей Кузьменко поймал волну! Еще на предсезонке он стабильно набирал очки – а теперь забил и в официальном матче, сразу почувствовав, что такое лучшая лига мира. В Эдмонтоне, одной из столиц мирового хоккея, это удается лучше всего.
«Ванкувер» повел 3:0, а шайба самого Андрея получилась просто элитной – сделал широкий перевод в большинстве, спрятался в толпе игроков и вынырнул на чужом пятаке для элементарного, но очень четкого подставления в пустые ворота. Ура!
Но 3:0 против «Эдмонтона» не значат более-менее ничего, особенно когда в порядке Макдэвид (а он в основном в порядке).
Сначала отличная комбинация в большинстве, с шикарным пасом Хаймана, потом еще один шикарный проникающий пас Зака – и Макдэвид протыкает с добивания, ну и трогательный жест Эвандера Кейна, который шел на пустые ворота, но сделал оставление на Коннора – видимо чтобы весной у того запас перед конкурентами за «Харт Трофи» был побольше. Хет-трик!
В итоге Макдэвид набрал 700-е очко в НХЛ за 488 матчей – быстрее были только Уэйн Гретцки (317), Марио Лемье (363), Петер Штястны (457), Майк Босси (469) и Яри Курри (483).
«Эдмонтон» в своем стиле вырвал победу со счета 0:3, а Андрей Кузьменко получил ценный урок – в НХЛ очень сложно выигрывать матчи.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 05.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 2 Петтерссон ()
- 0:2 – 3 Миллер (Хьюз, Босер)
- 0:3 – 22 Кузьменко (Хорват, Миллер)
- 1:3 – 25 Драйзайтль (Бэрри, Макдэвид)
- 2:3 – 35 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль)
- 3:3 – 40 Нерс (Драйзайтль)
- 4:3 – 56 Макдэвид (Хайман)
- 5:3 – 60 Макдэвид (Нерс, Кэйн)
- Вратари: Дж.Кэмпбелл 33/36 – Демко 20/24.
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Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports
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