Как «Тампа» оказалась на грани: провал в большинстве, травма ключевого защитника, одна обидно пропущенная атака

Разбор четвертой игры финала.

Фина-а-альные качели летят, летят, летят. Позавчера «Тампа» широким, уверенным шагом вернулась в серию, а сегодня ночью выдала вроде бы неплохой матч, но проиграла – и оказалась там, где не была уже много-много времени. В ситуации, когда нужно три подряд победы.

Мы посмотрели довольно удивительную игру, в которой, как казалось, у «молний» все было под контролем – и они с огромным процентом такие игры прежде забирали. Но помешали сразу несколько обстоятельств, и игра перешла в овертайм, где контроль ушел на противоположную сторону.

Точнее – его по делу забрали.

Разбираем четвертый матч в серии, который сейчас вполне ощущается как решающий и переломный. А пока подписывайтесь на мой телеграм, там и гифки подтянутся сегодня.

Это была равная игра, в которой «Колорадо» был чуть энергичнее

Хотите, можем начать с тепловой карты бросков, можем – с ожидаемых голов. Там примерно то же самое, что и позавчера: никакого преимущества «Лайтнинг», но и никакого поражения (за исключением нескольких акцентов, о которых ниже). Просто равный хоккей. У одной команды есть шансы, у другой команды есть шансы.

По ожидаемым голам при игре 5-на-5 у обеих команд по 2,6 с небольшой разницей в сотых долях. Заметное отличие с прошлым матчем – «Колорадо» каким-то образом сохранил активность до последних минут и даже вытащил ее в овертайм.

Если в третьей игре было тяжелое для «молний» начало и где-то в первом периоде случился перелом, после которого «Эвс» больше не доминировали, то в четвертом – у них не было такого ярко выраженного пика, но средний уровень давления они выдержали на дистанции всей игры. И выдержали на достаточно высоком уровне. Защитники «Лайтнинг» не были в таком аду, как во второй игре, но отделаться от давления совсем у них не получилось – и в итоге это сказалось на результате.

«Тампа» снова ничего не забила в большинстве

Бонус, который так верно тащил «молний» через самые серьезные преграды в прошлых раундах и прошлых плей-офф, куда-то запропастился. Общие цифры по Кубку Стэнли-2022 до сих пор держат команду на седьмом месте среди 16 участников турнира, но в финале за четыре игры заброшена только одна шайба в большинстве. Одна! Процент реализации стремиться к нулю.

В чем причина? Похоже, что «Эвеланш» знали, на кого выходят в финале, и очень тщательно работают над тем, чтобы действия Кучерова не были такими непредсказуемыми, какими обычно бывают. Четверка спецбригады будто бы играет на опережение и перекрывает самые опасные линии передач – а бросок Никиты оказывается слишком предсказуемым решением.

Плюс у «Колорадо» сохраняется небольшое преимущество в динамике – и в меньшинстве оно очень помогает: за счет активности игроки «Эвс» очень затрудняют для «Лайтнинг» вход в зону, часто перехватывают передачи и выбрасывают шайбу за ворота Василевского. Очень много времени в большинстве «Тампа» тратит на раскаты в своей и средней зонах.

Кучеров и компания снова столкнулись с ситуацией, когда большинство соперника работает эффективнее – с «Рейнджерс» так уже было.

Ключевой гол в третьем периоде: упустили Штурма на пятаке + обидный отскок

Несмотря ни на что, этот матч все равно ощущался одним из тех, которые «Тампа» в итоге забирает. На третий период команды вышли при счете 2:1 в пользу хозяев – и они были настроены дотащить счет до финальной сирены.

Но случился гол Штурма, который все испортил.

Не сказал бы, что это катастрофа, но «молнии» в сложных матчах по традиции действуют очень внимательно и успешно зачищают отскоки, прорывы и какие-то хитрые открывания. В этом эпизоде Штурм ушел за спину Николасу Полу и остался один на пятаке – да, случайность, да бывает, но в предыдущих раундах «Лайтнинг» все это перекрывали.

Гол – и счет стал равным, и матч направился в сторону овертайма.

В овертайме сказалась усталость и травмы

Сирелли получил по руке и в третьем периоде не выходил на точку. Чернак получил травму и в третьем периоде просто не выходил на лед. Купер играл в пять защитников, Сергачев за три периода сыграл 27 минут – и чем дальше в лес, тем больше преимущества получало активное нападение «Эвеланш».

Овертайм шел именно по этому сценарию: чем ближе к концу – тем больше времени шайба была в зоне Василевского, и тем опаснее были броски Ничушкина, Байрэма, Маккиннона и Макара.

Если решающий гол рассматривать в вакууме, то может показаться, что Сергачев ошибся в борьбе с Кадри. Но на самом деле уже несколько минут до этой шайбы «Колорадо» очень опасно атаковал и был максимально близок к голу. «Тампу» бы выручили несколько минут в чужой зоне, но ни одно из звеньев не смогло их предоставить за полтора круга смен – и как-то все накопилось. И динамичный, отдохнувший Кадри ушел от уставшего Сергачева.

3-1 в серии – это очень серьезно. С другой стороны – если «Тампа» хочет войти в историю, то это нужно сделать через парадный вход, выбравшись из самой сложной ситуации за три последних сезона.

Иначе зачем это все было?

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports