«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев

Кирилл Жуков перешел в «Ладу» из «Металлурга» на правах аренды.

Соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Жуков является магнитогорским воспитанником. В МХЛ за команду «Стальные Лисы» сыграл 159 матчей, набрал 45 (15+30) очков. В ВХЛ провел 80 матчей, заработал 20 (6+14) очков.

В сезоне-2022/23 в плей-офф дебютировал в КХЛ . Всего за «Металлург » провел 4 матча.

Добро пожаловать в Тольятти, Кирилл!» – говорится в заявлении «Лады».