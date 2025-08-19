«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
Кирилл Жуков перешел в «Ладу» из «Металлурга» на правах аренды.
Соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Жуков является магнитогорским воспитанником. В МХЛ за команду «Стальные Лисы» сыграл 159 матчей, набрал 45 (15+30) очков. В ВХЛ провел 80 матчей, заработал 20 (6+14) очков.
В сезоне-2022/23 в плей-офф дебютировал в КХЛ. Всего за «Металлург» провел 4 матча.
Добро пожаловать в Тольятти, Кирилл!» – говорится в заявлении «Лады».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Лады»
