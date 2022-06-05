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Шестеркин обыгрывает Василевского, а Маккиннон — Макдэвида. Это все, что ли?

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Прямой эфир перед матчем «Тампы».

Странные времена настали в Кубке Стэнли-2022. Финалы обещали многое – очень многое – а по факту обе серии могут закончиться послезавтра.

«Колорадо» обуздал скорость «Эдмонтона», берет матч за матчем и ведет в своем финале уже 3-0.

«Рейнджерс» вышли на какой-то космический уровень – «Тампа» против них выглядит просто недееспособной. 

На этом все? Остался только финал? Или это всего лишь завязка двух великих историй?

Обсуждаем в прямом эфире на ютубе – подписывайтесь на канал, там постоянно выходит что-то простое и понятное про хоккей.

Старт – в 19-00 по Москве.

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