Чемпион душит соперника в первом же матче.

После того как «Миннесота», «Питтсбург» и «Вашингтон» синхронно проиграли свои серии первого раунда и вылетели из плей-офф, «Тампа» осталась одной из трех близких русской душе команд – и ей теперь достается намного больше внимания.

Двукратные не подводят: если в первой игре первого раунда они выглядели помятыми и влетели 0:5, то второй раунд открыли гораздо более взвешенным, обдуманным и эффективным хоккеем. В матче против очень сильной «Флориды» не играл Брэйден Пойнт, мотор этого состава, но «молнии» все равно справились со всеми возможными вызовами и победили 4:1, даже с каким-то запасом.

Подробнее о том, чего этот матч требовал (и, соответственно, потребует серия) от «Тампы», что у нее получилось и чего ждать от следующих матчей – три широких пункта ниже. А пока подписывайтесь на мой телеграм, там склад допматериалов.

«Тампа» вышла не просто обороняться, а замедлять игру

Ну что, кончился этот развеселый хоккей первого раунда – и началась работа. Уже есть усталость, уже есть травмы, уже все вкатились в плей-офф и раздавать подарки никому не хочется. Упустишь один выигранный по содержанию матч – все, сезон закончится.

«Лайтнинг» очень не хотят, чтобы их сезон заканчивался, и поэтому начали серию с игры, в которой показали максимум желания (и умения) подстроиться под соперника.

«Что? Двукратный обладатель Кубка Стэнли под кого-то там подстраивается? Ладно «Вашингтон», он едет с ярмарки, но «Тампа»?».

Ха-ха. Во-первых, «Кэпс» никуда не едут.

Во-вторых, надо понимать, что сейчас из себя представляет «Флорида».

«Пантерс»-2022 – посмотрите на их состав – это атакующий самурай. Он скорее погибнет, чем откажется от своего главного оружия – мощного, скоростного, креативного нападения. Если в первой спецбригаде сбоит Аарон Экблад, они меняют его на Дюклера и играют в пять нападающих. Вот такая эта команда. Вот так она устроена. И в силу этого своего устройства не может как-то заметно поменяться. Давление, скорость, атаки с ходу, Сергей Бобровский.

И так как атака «Флориды» реально сильна (первые по заброшенным шайбам в регулярке) и в рамках открытого хоккея смертельно опасна (на это ушло много ресурсов – в том числе и на дедлайне), то соперникам просто здравый смысл подсказывает – надо подстраиваться.

У «Вашингтона» причем практически получилось – и теперь очередь «Тампы». Несовершенной, неидеальной, но очень опытной и по-спортивному матерой. В изнурительной и очень близкой серии с «Торонто» «Лайтнинг» собрались и теперь, похоже, настроены вообще не тратить времени зря.

На первый матч они вышли с похожей на замысел «Кэпс» идеей: не дать Баркову и компании пространства, не позволить им регулярно набирать скорость и максимально редко отдавать им шайбу.

«Тампа» вообще достигла какого-то дзена и еще в регулярке максимально замедляла развитие атаки (так соперник начинает психовать и кидаться) – вот сейчас этот навык пригодился. Защитники очень медленно начинали розыгрыш и никуда не спешили. Ну а зачем? Если «Флорида» не давит и не раскрывается для взлома, то зачем ей подыгрывать?

Стартовый отрезок – и это видно на гифке – «молнии» по броскам в сторону ворот выиграли со счетом 6:0. И в целом вот такой темп удалось растянуть почти на весь матч. Исключение – длинный отрезок где-то в середине игры, когда у «Флориды» получилось провести пару быстрых атак и запустить этот интересный для нее формат перестрелки.

Был еще и первый гол, забитый как раз после атаки с ходу – но на этом достижения «пантер» заканчиваются. Темп сегодня диктовала «Тампа».

Всего одна пропущенная шайба – это огромное достижение Василевского и защиты

Впрочем, задача не была решена в момент, когда Хедман не спеша раскатывался за своими воротами. «Вашингтон» был очень близок к победе над «Флоридой», но ему помешали голы, пропускаемые из позиционной обороны: тут проигранное единоборство, тут неправильно выбранная позиция – и все, соперник уходит вперед в счете.

«Тампа» столкнулась с необходимостью так же тщательно обороняться еще в серии с «Торонто» и в седьмой игре показала, наверное, идеальную в смысле устранения угроз в своей зоне работу – Мэттьюс и Марнер остались без заброшенной шайбы, хотя оба пылали. Первый матч с «Флоридой» стал будто бы продолжением седьмого из серии против ТМЛ.

«Лайтнинг» вообще одна из лучших команд в мире по игре в шайбу, в клюшку соперника, по включению игроков в важное единоборство – и всего этого добра было навалом. Сэйвы Василевского (они, конечно, входят в идеальный защитный набор команды), блоки бросков, отборы, подставления, толчки, поставленные плечи и корпуса – «Тампа» потеряла защитника Чернака после одного из опасных бросков, но в своей зоне зачистила практически все опасные моменты.

Это было тяжело, но команда умеет это делать.

Талант нападения «Лайтнинг» решил впереди

В стриме на финишной прямой первого раунда я говорил, что после того, как «Тампа» лишилась очень важного для себя звена Гурде, которое позволяло Куперу контролировать ритм игры, добавить обязана не вновь собранная третья тройка (Хэйгл / Пол / Колтон – пацаны, кстати, вообще справляются), а игроки, выходящие на лед в начале и в конце круга смен.

Не то чтобы к Кучерову, Перри и их партнерам есть какие-то претензии, но для третьего подряд кубкового захода, в условиях выросшей и довольно безумной конкуренции, качество игры команды все 60 минут должно бы не только не упасть, а еще немного вырасти по сравнению с прошлым сезоном. Ник Пол – красавчик, но таким ядром, каким было звено Гурде, его тройка себя не показывает.

Поэтому потяжелее должно стать в других местах. И действительно стало – и тут тоже важно понимать структурную особенность «Флориды». Она не очень здорово и не очень плотно обороняется. В принципе, уровень и плотность этой обороны неплохо иллюстрирует тот факт, что на дедлайне ее усиливали Чиаротом из «Монреаля».

Не то чтобы шайбы залетают сами – и в конце концов, есть Бобровский – но какое-то количество моментов нападение «Тампы» будет иметь всегда. Перри и особенно Кучеров пользовались индивидуальными и позиционными ошибками защиты «пантер» и за счет этого действительно дали более высокий уровень игры, чем было даже в серии с «Торонто».

Кучеров просто шел на Уигара и Экблада и обыгрывал их, и становилось дико опасно, и получались голы. По сути, именно это и сделало матч.

Сыграв на замедлении темпа, без Пойнта и потеряв Чернака, «Тампа» выиграла у «Флориды» 4:1 и обошла ее по ожидаемым голам 4,69 – 3,5. Это очень четкий сигнал даже не «Флориде», а другим претендентам на Кубок Стэнли. Тигр проснулся.

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports