Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в седьмой матч. Он был очень внимателен в своих воротах и создал гол в чужие

Герой Нью-Йорка.

Я уже рассказывал: Игорь Шестеркин всю серию слушает, как трибуны скандируют его имя. На домашней арене это поддержка, на арене «Питтсбурга» – троллинг. Фанаты «пингвинов» включаются после голов в ворота «Рейнджерс» и в моменты, когда их команде надо бы поатаковать.

Сегодня он дал весомый повод болельщикам заткнуться – и есть ощущение, что на какое-то время они просто растерялись. Но об этом чуть ниже.

Вообще я думаю, что Шестеркин заставил задуматься не только болельщиков «Питтсбурга». Мы все, глядя на эти бесконечные мешки пропущенных им шайб, на эти досрочные замены, задумались: а все ли в порядке? А так ли он хорош? Шестеркин, напоминаю, финалист гонки за Харт Трофи и Везина Трофи – призов самому ценному игроку и лучшему вратарю сезона; и вот как-то сам факт такого количества пропущенных шайб не вдохновлял.

Сегодня Игорь даже не то чтобы кому-то ответил. Он просто выдал матч, который развеял сомнения – да, мы видим одного из самых ценных игроков сезона и одного из лучших вратарей сезона.

И тут нужно небольшое пояснение. Когда мы произносим фразу «вратарь затащил матч», мы представляем себе примерно такой перфоманс: защита разбегается, на вратаря рушится град из шайб, он справляется со всеми бросками и приносит команде победу 1:0.

Реально ли это? Не совсем. Вратарская победа – это всегда часть победы командной; это мы знаем с бронзового матча ЧМ-2019, когда сборная России играла вяло, но забила-таки три шайбы, а Василевский пропустил всего две. Победа вратаря выглядит не так, как ее представляет стереотип – и поэтому важно понимать, из чего этот успех состоит.

Перфоманс Шестеркина в шестой игре на слои делится элементарно.

Первый – самый важный. Игорь провел матч, в котором не было Того Самого Спасения, но была куча мелких действий, которые помогали его защите не развалиться и сохраняли команду в игре. Тут грамотно выбранная позиция. Тут – надежный сэйв. Тут – вовремя выставленная клюшка и таким образом сбитая с ритма атака соперника.

Позиционного нападения у «Питтсбурга» сегодня было много, оно было очень сочным, и постоянная, тщательная работа по его обезвреживанию требовалась и от защитников «Рейнджерс», и от Шестеркина. Я бы сказал, что Игорь с этой работой справился получше.

Запомнился вот такой момент: Генцел накатил на ворота слева и мог бросить без помех – и вместо простого броска начал выцеливать в девятку – разумеется, промахнулся. Шестеркин убедил нападающих соперника, что просто так ему не залетит – и это очень важно.

Второй слой – это, конечно же, Та Самая Передача, которую вы уже видели. Шестеркин блистательно играет в пас на протяжении всей своей карьеры, и в «Рейнджерс» заиграл еще лучше – что-то такое в его исполнении было вопросом времени. Он постоянно подыгрывает партнерам, когда соперник поехал на смену, и сегодня из такого подыгрыша вырос один из ярчайших моментов первого раунда.

Третий слой – это противостояние с вратарем соперника. Луи Доминге Шестеркину, по большому счету, не соперник, но в личной встрече вратарей кроме всяких дополнительных и сложных показателей важно, кто избежит катастрофических ошибок.

Шестеркин много играет на выходе и отдает передачи – то есть действует довольно рискованно – но у него пока получается не проваливаться.

Луи сегодня не выдержал.

И получилась чистая победа Шестеркина. «Рейнджерс» в первом раунде вообще держится на таланте отдельных своих игроков (таланта там завались), и сегодня их в игре удержал вратарь. А что, скажете, Шестеркин не часть команды?

После игры про скандирование болельщиков он сказал так: «Когда они кричат «Игорь», я говорю – «окей». Похоже, весь шестой матч и был этим «окей».

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar