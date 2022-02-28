Серия против ЦСКА – шанс для Никитина доказать: профессия тренера существует, без знаний на лавке нереально

Момент Х.

Прошлой весной зубастый «Локомотив» Скабелки добрался до своего главного соперника – та-да-дам, ЦСКА. Тогда считалось, что в этой паре играет будущий финалист, а возможно и обладатель Кубка Гагарина (позже оказалось, что только финалист): армейцы оставались на пике, которого достигли в 2019-м, Скабелка в отличной форме подошел к первому плей-офф с топ-клубом.

В огнеупорном столкновении стилей ЦСКА победил 4-3 в серии, пробрался в финал и уже там уступил «Авангарду». Со всех возможных ракурсов – приличный результат. СКА и «Локомотив» пройдены. С «Авангардом» не хватило чуть-чуть. Команда оставалась достаточно молодой и мощной – можно было слегка подпилить, добавить разнообразия в атаку и идти за кубком через год.

Но летом включился самодеятельный хоккейный менеджмент. В середине июля, за полтора месяца до старта сезона наблюдательный совет ХК ЦСКА уволил главного тренера Игоря Никитина и назначил Сергея Федорова, не работавшего главным тренером до того ни секунды.

Позже у Игоря Есмантовича спросили, мог ли он оставить Никитина на посту.

«У меня таких полномочий нет, – ответил президент (!) клуба. – Я не член наблюдательного совета».

В сентябре Игоря Никитина – ох уж этот профессиональный хоккей в России – ждал еще более анекдотичный поворот. Боссы «Локомотива» уволили Андрея Скабелку после 9 матчей чемпионата («Локо» победил всего в двух) – и вместо него назначили свободного Никитина.

В январе сезон КХЛ остановили, чтобы как следует растренировать сборную перед Олимпиадой – кстати, получилось вполне неплохо, сборную было не узнать – таблицу пересортировали по проценту набранных очков, ЦСКА оказался третьим, «Локомотив» – пятым. Круг замкнулся.

Карьера Никитина – образцовая, насколько это вообще возможно, карьера тренера в России. Экстренный выход на скамейку в «Авангарде»-2008, обширный промежуток в роли помощника (там же в Омске и потом в ЦСКА), органичный переход на позицию главного: в 2017-м армейцы и Дмитрий Квартальнов немного устали друг от друга, нужно было освежить курс – и это было сделано Никитиным.

При всем своеобразии его творческих, кхм, методов, путь Никитина невозможно не уважать. Он не гарантирует победы над любым соперником, но ему точно не надо объяснять, почему он оказался на скамейке и чем планирует там заниматься.

Сергей Федоров – пришелец из другого мира. Это легенда, которая не нашла себя в хоккее. Заход на позицию генменеджера в ЦСКА получился таким, что о нем принято не вспоминать. После – чисто номинальная должность в клубе и какая-то свадебно-генеральная функция в «Роснефти»; по всем внешним признакам – почетная пенсия, наступившая раньше времени.

Катапультирование Федорова из этого запаса на скамейку – довольно дерзкое преступление перед нашим хоккеем вообще. Сергей, который был и остается одним из самых уважаемых мной игроков планеты, сам признавался, что не думал о работе тренером еще за несколько дней до назначения. Это назначение до сих пор выглядит чьей-то барской выходкой – ну вроде чего этот Никитин, надоел, у нас вон Серега без дела сидит, толковый парень; с какого ракурса не посмотри, появление Федорова на скамейке топ-клуба означает, что боссы ЦСКА просто вычеркнули профессию тренера из списка хоккейных компетенций. В хоккее тренером можно быть просто если ты – хороший парень.

Разумеется, это не так.

Разумеется, у Никитина нет такого большого преимущества, которое мерещится, когда сравниваешь его тренерский профайл и биографию Федорова. ЦСКА по-прежнему мощный клуб. У ЦСКА мощный состав. Кроме Федорова в штабе ЦСКА есть и настоящие тренеры – кто-то из них подсказал Сергею, что можно снимать вратаря в овертайме, и это теперь считается федоровской фишкой, ее применяли даже в сборной.

Но исход серии плей-офф часто решается в кризисные моменты, где нужны изобретательные и мгновенные тренерские приемы; у Федорова-игрока их полно, у Федорова-тренера – их просто не может быть много; Никитин-тренер их собрал уже целый сундук.

Воспользоваться ими вовремя – отдельный вызов для тренера «Локомотива», но лучше бы ему это сделать: победа ЦСКА и Федорова среди прочего будет означать, что профессии тренера не существует, что рулить может кто угодно и кто захочет, и на каком угодно уровне, и мы двинемся в сторону дна еще быстрее и без всякой помощи извне.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; VK/hclokomotiv_official, hccska