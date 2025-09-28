Хохлачев о дебюте за «Салават»: «Топ-команда, все супер, коллектив отличный. Жаль, что проиграли «Авангарду», хотелось проявить себя»

Александр Хохлачев доволен своим дебютом за «Салават Юлаев».

Ранее 32-летний форвард подписал пробный контракт с уфимским клубом. В субботу «Салават» дома проиграл «Авангарду » (2:5) в Fonbet КХЛ.

– У нас было много моментов. Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счет. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счет не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

– Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?

– Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

– Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?

– Все супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне все нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли, – сказал Александр Хохлачев .