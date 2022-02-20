После полуфинала со шведами кто-то из наших ветеранов, кажется, Вячеслав Фетисов, сказал – были на грани позора.
Ерунда все это. Поражение в полуфинале не было бы позором – как и не является позором вот это поражение в финале (достойное – мы привыкаем к этому слову и в хоккее). Россия в Пекине не была по умолчанию сильнее ни одного из своих соперников. Фаворитом нас делали наши имперские амбиции и какая-то древняя-древняя инерция. Фаворитами нас делали мы сами – в медиа, в разговорах, в стримах и в телеэфирах.
По факту самой сильной командой турнира была Финляндия, которая пилит свой стиль уже далеко не первый год. Этим стилем Финляндия брала золото ЧМ-2019, где за нас играл Кучеров. Финны лучше нас пользуются нашей же инфраструктурой – ну например, у них есть крутое звено, наигранное в КХЛ. А у нас нет. Они были явно сильнее, цельнее, интереснее – не только нас, сильнее всех.
Все остальные команды были в группе преследования. И то, что мы в этой группе первые – это наше несомненное достижения.
Невозможно предъявить вопросы ни к одному игроку – и вопросов нет к части тренеров нашего штаба. У России впервые за много лет на большом турнире была абсолютно лучшая оборона (если считать и полевых, и вратаря). Наш план без шайбы был чуть ли не лучшим на турнире (хорош он был и у финнов, но от шведов они пропустили три). Наши защитники играли активно по всей площадке, бетонировали район пятака – и потом активно играли с шайбой. Войнов – отличный турнир. Никишин – блистательный турнир, «Каролина» ждет.
Короче, нет вообще ничего страшного: это рабочее поражение на посредственном по уровню турнире – почти эта же сборная России в декабре проиграла почти этим же финнам месяц назад, и никто не умер. Наоборот, поражение всегда открывает возможности для роста – разобрав этот турнир, мы можем стать сильнее; победу нам, с нашими амбициями, было бы разбирать намного труднее. Помните Пхенчхан? Много мы из него извлекли?
Вот и я о том же.
Так что – никакого позора, совершенно рабочая ситуация. Совершенно рабочее поражение – в целом, будет ли оно полезным, зависит только от нас.
И только одна оговорка. Мы много лет слышим, что победа на Олимпиаде – это ключевая цель существования всего нашего хоккея. В последние полтора месяца эта риторика вышла на запредельный уровень. В последние полторы недели она буквально сводит с ума.
Тренер сборной говорит о том, что каждый матч в Пекине – дело государственной важности. Наши эксперты и легенды говорят, что серость хоккея сборной – не проблема, что главное – результат.
Роман Ротенберг четыре года после Пхенчхана-2018 говорил, что сборная готовится к Олимпиаде. Алексей Жамнов еще в октябре-2021 говорил, что ему доверили это важное задание, и он берет на себя полную ответственность. Владислав Третьяк в начале февраля сказал, что сборная обязана защитить титул.
Это не мои и не ваши слова. Это не мы с вами придумали эту риторику. Я, если вы помните, после КПК просто хотел, чтобы сборная сохранила эту свежесть и чистоту в игре – этого не было. Игру уничтожили – очевидно ради результата.
Если бы сборная играла хотя бы примерно как на КПК (где против нас были почти эти же составы) – я бы вообще не смотрел на эти результаты.
Вы сами говорили про результат. Результата – нет. Дело государственной важности – провалено. Духовник сборной России (оказывается, есть и такая должность) – не помог.
Мы полторы недели смотрели ужасный хоккей и оправдывали его тем, что будет результат. Все. Результата – нет. Это видела вся страна. Всей стране в очередной раз пришлось стерпеть 60 минут тягомотины, а результата не было.
Все, кто его обещал, кто готовил сборную к Олимпиаде четыре года, кому было доверено это «дело государственной важности», все, для кого результат важнее игры – должны уйти. Без позора. Без каких-то публичных издевательств и оправданий. Вы все – от Владислава Третьяка до Алексея Кудашова – должны уйти. Ваша риторика, ваш подход и ваша схема подготовки сборной – не работает. Мы это видели только что, всей страной.
С этими финнами мы играли в декабре – и играли хорошо. И мы проиграли в овертайме. Прошло два месяца: мы не дотерпели даже до овертайма. Из этих двух месяцев полтора игроки сборной были в распоряжении тренеров. Вот итог: мы стали хуже. Мы играли так, что смотреть это было возможно, только оправдываясь результатом. Только говоря себе «игра забудется – результат останется».
Вы сами придумали эту риторику – и вы все должны уйти вместе с ней. И забрать ее с собой. Она больше не нужна, она исчерпала себя.
Посмотрите, что вы сделали с хоккеем: у нас в стране его просто нет. КХЛ не играет с 13 января – и заиграет только в марте. Сборная России пропустила в начале третьего периода и за весь третий период бросила только три раза. Вот к чему привели эти разговоры об интересах сборной, о деле государственной важности, о том, что к Олимпиаде нужно готовиться четыре года.
Мы терпели это все, по вашим же словам, ради результата. Результата, который вы обещали – нет. Уходите.
Игроки – герои, отдали все. Защита и вратарь (и, таким образом, Сергей Гончар) – супер. Все остальные, кто мучил нас две недели и уговаривал потерпеть ради золота – на выход. Забирайте свои паузы на Евротур, месячную подготовку и дела государственной важности.
Вы сами взяли на себя эту ответственность. Вы сами обещали победу. Сами говорили, что терпеть надо ради победы. И вы проиграли.
Все, нам нужны новые люди, с новым свежим подходом, которые для начала хотя бы не станут закрывать лучших игроков страны от хоккея на целый месяц.
- Дата проведения
- 20 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
- 0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)
- 1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)
- 2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)
Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото
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Фото: REUTERS/Brian Snyder, Jonathan Ernst, David W Cerny, Annegret Hilse; РИА Новости/Алексей Куденко, Сергей Гунеев
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