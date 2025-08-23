Никита Филатов высказался о нынешнем поколении молодых хоккеистов.

«Могу сказать, что сейчас, когда окунулся в это все, в это поколение ребят высокого уровня, разница, конечно, между тем, в каких реалиях росли мы, талантливые ребята 90-го года, 91-го, 89-го, 88-го это, конечно, небо и земля.

Они считают калории. Мы считали три пива или шесть. И все было по-другому абсолютно. Но это здорово, что к этому все приходит. И ребята действительно по большей части большие профессионалы. Это сказывается в мелочах: питание, сон, грамотное отношение к тренировкам.

И, естественно, в таком случае просто гораздо больше шансов. Вероятность увеличивается, что у тебя как-то все сложится», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ и Фонбет Чемпионата КХЛ, а ныне агент Никита Филатов .