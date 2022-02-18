Как тренеры сборной прошли турбулентность на буллитах: бесконечный Гусев и пара прорывных решений

План сборной на полуфинал был понятным – почитать о нем подробнее можно вот тут, не забудьте поставить минус – связать остроумных шведов, забить в результате сутолоки, обильно создаваемой звеном Карнаухова, и после этого выжечь все живое на своей половине.

План сработал наполовину и позволил России только выбраться в овертайм и относительно успешно его пережить – по идее, все должно было закончиться как раз в дополнительную десятиминутку, но Володя Ткачев удачно разлил масло на рельсах перед воротами Федотова, и бросок шведа в пустые не состоялся.

Дальше были буллиты – и они, по сути, стали матчем в матче. По понятным причинам, изначальный план тренеров на них не распространялся (послематчевые броски не оставляют возможности уплотнять игру в своей зоне), и они были вынуждены, судя по всему, импровизировать – особенно когда основное время уже буллитов закончилось вничью, и матч добрался до стадии «до первого промаха».

Там тренерам пришлось принимать быстрые решения, этих решений было несколько – и они были разные; и их реально есть смысл разбирать. Одним из героев был Иван Федотов, но для того, чтобы разбирать его игру, нужна специальная компетенция и время – пока давайте поговорим о том, что на буллитах делали тренеры.

Ну, я приступаю, матч уже скачался, а вы пока подпишитесь на мой телеграм, там я регулярно разбираю эпизоды из нормальных игр.

То, что Грицюка не взяли в буллитную пятерку – это ошибка

Основная пятерка бросающих у сборной России выглядела так: Слепышев, Григоренко, Гусев, Ткачев и защитник Яковлев.

Я был уверен, что в этой пятерке будет Сеня Грицюк. Он проводит сильный турнир, он показывает себя очень легким в завершении нападающим – такие и нужны на буллитах. К тому же, у него на Олимпиаде уже был гол, забитый после обыгрыша вратаря – он так забил чехам.

И я не очень понимаю, почему Грицюка не взяли сразу.

Слепышев забил гол с игры – его место в пятерке довольно очевидно. Гусев, хотя бы в силу репутации – тоже понятно. Последним стоял Яковлев – его обсудим отдельно. Остаются Григоренко и Ткачев. У обоих репутация технарей, но у Григоренко нет ни одного удачного исполнения за весь турнир; если вы объективно берете двух игроков, Мишу и Грицюка, и рассматриваете их на буллиты без суеверных примесей («он слишком молодой, неопытный» и так далее), то Арсений в этой дуэли просто обречен на победу.

Он и должен был выходить в первой пятерке – и развитие событий показало, что его не-включение было ошибкой тренеров. Очевидно, что они поддались суевериям и просто не доверили молодому, а выбрали более опытного игрока. Хоккей наказывает за такие дешевые суеверия – и чуть не наказал наших тренеров в этот раз.

Гусев очень круто исполнил свой бросок и очень впечатлил тренеров

На самом деле, первый бросок Никиты – самый светлый для меня момент в матче. Он исполнил буллит легко и с выдумкой. Если есть возможность пересмотреть, сделайте это: Гусев схитрил, сделав еле-еле заметный ложный замах. Не замах даже (замахиваться на буллитах нельзя), а такой как бы специальный кикс, чуть ткнул шайбу вперед – вратарь при этом не мог на него не реагировать, хотя бы инстинктивно.

И поймав Юханссона на этом движении, следующим Никита бросил мимо. Успех!

Это выглядело очень матеро – и я думаю именно этот финт, исполненный в нужный момент, в сумме с репутацией Никиты, убедили штаб в том, что он – главная надежда команды на послематчевых бросках.

Россию в буллитах спас защитник

Что означает появление Егора Яковлева на буллитах? Сложно сказать. Алексей Жамнов жалуется, что его мало спрашивают про хоккей, а все больше про астрологов – но дело в том, что на Олимпиаде наш тренер очень скудно говорит про хоккей.

Вот, например, после полуфинала у него спросили – почему в 10-минутном овертайме не вышел Никита Гусев. Правда же, странно, один из лучших игроков сборной по игре с шайбой – и не выходит в овертайме. Хочется понять – почему?

Этот ответ надо распечатать и повесить в музее хоккейной славы России. Это эталон тренерского ответа, просто идеальное объяснение принятого решение, сверхпрочный набор аргументов в его пользу.

«Решили так. Чем вы не довольны? Это тренерское решение».

Блистательно. Решили так.

Так что я думаю, что на вопрос про Егора тренеры ответят в таком же духе. Нам остается только гадать.

Судя по тому, как Яковлев бросил, и по тому, что его поставили последним – расчет был не на какое-то исполнение, а просто на то, что Егор – опытный боец с характером, который не поплывет в трудную минуту. В целом так и было – Яковлев взял Юханссона прямотой, скоростью и уверенностью.

Этим же объясняется то, что Егора не было в дополнительной серии: у него вряд ли есть в запасе еще один прием, а рассчитывать, что второй раз сработает этот же – слишком рискованно.

Два дополнительных броска Никиты Гусева – ошибка ли это?

Тренеры сборной на Олимпиаде придерживаются интуитивно понятных, напрашивающихся, простых решений – несмотря на то, что такие решения не всегда бывают верными. Хотите пример? Вот мы играли овертайм с чехами. И против Крейчи у нас выходила связка Карнаухов – Слепышев. Два хоккеиста, которые в принципе не очень хорошо контролируют шайбу и пространство. Они хорошо контролируют корпус и сильны в борьбе. Но контроль шайбы? Явно нет. В овертайме им делать нечего.

Но понятно, почему они выходили: наши тренеры логично предполагали, что Крейчи выиграет вбрасывание у любого нашего центра и заберет шайбу. Наша тройка будет играть в обороне – а Карнаухов и Слепышев как раз хороши в защите. Логично? Еще как!

Но в итоге, это напрашивающееся решение привело к тому, что мы просто вышли на овертайм с настроем играть без шайбы. И мы играли без шайбы, выпуская нападающих, которые хороши в борьбе. И мы сидели в своей зоне, а когда перехватывали шайбу, теряли ее, потому что Павел Карнаухов – не самый яркий бриллиант на небосклоне хоккейного остроумия. По сути, эта логика тренеров привела команду к тому, что она просто ждала, пока пропустит.

Точно так же было понятно, что после серии из пяти бросков наши тренеры будут ставить только на Гусева. Яковлев с одним приемом и уверенностью был слишком ненадежной ставкой. А Никита своим исполнением убедил, будто выдаст высокий процент реализации.

У Гусева был в запасе прием. Помните, я говорил про его еле заметный замах, ложное движение? Ну вот там была вилка: вместо ложного замаха Никита же мог и бросить? Вратаря должно было смутить его же ожидание еще одного ложного замаха в исполнении Гусева.

Вот таким, судя по всему, был расчет нашей звезды. Последовали два простых броска – Юханссон легко их взял. Тренеры оказались в тупике. Актуальных, недавно забивавших нападающих не осталось, а главная звезда буллитов порол один бросок за другим просто с ужасающей легкостью.

Что сделали наши тренеры?

Появление Грицюка – логичное решение, которое стало подвигом из-за того, что с ним затянули

Реплика Алексея Жамнова после матча косвенно подтверждает мою теорию о том, что Грицюка не хотели ставить из-за его молодости.

«Я как старший тренер взял эту ответственность», – сказал Алексей. Значит, это было не по плану, а значит, в плане Арсения не было. А значит, это что-то типа катастрофы – более-менее единственный нападающий сборной, который более-менее на ходу, которому турнир удается, не попал в изначальные буллитные расклады. Класс. Золото, считайте, наше.

Арсений вышел и исполнил буллит так же мощно, как и выход один-на-один в игре с чехами. Гейм, сет, матч.

Он вообще-то должен был выходить на буллиты раньше – и это было бы логичнее появления там Григоренко. Но с этим решением затянули до того момента, когда оно стало подвигом. Ну, это тоже наша классика.

***

У меня три вывода по этой серии. Во-первых, этот наш штаб все-таки тоже не свободен от стереотипического мышления, которое давно тормозит наш хоккей (ну типа о том, что молодые должны сидеть на лавке и набираться опыта). Во-вторых, тренеры вообще не верят в игроков, которых привезли в Пекин. Поправка – в нападающих. Поэтому в любой ситуации надежный и серый вариант предпочтут яркому и многообещающему.

И третий – что в самый критический момент у тренеров что-то щелкает и они каким-то образом подбирают верный ключ к ситуации. В этом, наверное, и есть наша надежда на этом турнире. Что в тяжелый момент случится какое-то чудо – и мы победим.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How; globallookpress.com/Li An/XinHua; REUTERS/Brian Snyder, David W Cerny