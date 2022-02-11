Похоже, у России лучший вратарь на Олимпиаде. Но в атаке – огромные проблемы

Второй серый матч на Олимпиаде.

После первого матча на Олимпиаде тренер сборной Сергей Федоров пожаловался, что было многовато креатива – во втором матче команда это исправила: креатива действительно стало еще меньше.

Правда, во многом из-за соперника: Дания, как и обещала, была готова к матчу против фаворита, учла все наши сильные (по факту и потенциально) стороны и очень старалась их нейтрализовать. На третий день Олимпиады мы получили многогранного соперника: датчан нужно было взламывать, потому что они очень компактно сыграли в средней и в своей зоне; при этом их первое звено очень грамотно атаковало.

С одной стороны – еще один серый матч, с другой – прекрасный тест перед плей-офф. Правда, как-то не хочется думать, что бы случилось, будь у этого матча хоть какой-нибудь спортивный смысл. Если бы это правда был матч плей-офф, если бы в нем был самый настоящий нерв, смогли бы мы точно так же спокойно засушить концовку?

А пока вы думаете – хайлайты по игре.

В атаке и большинстве у России снова ничего

Если отбросить заработанные турнирные очки (это несложно: в Пекине они не значат ничего), то, наверное, это главный итог матча: мы снова почти ничего не забили. Нам есть, чем оправдаться – активность звена Карнаухова и гол в пустые ворота все же были, но если говорить объективно, игра в нападении сборной сегодня снова не удалась. В первом периоде не было даже бросков.

Видно, что тренеров самих это нервирует – сегодня они вроде бы пытались собрать второе креативное звено, переводя Ткачева к Галиеву и Грицюку, выпуская первое после пауз, но в созданные моменты, в ожидаемые голы, в какие-то хотя бы интересные комбинации эти усилия не преобразовались.

Продолжение этого разговора – игра в большинстве, которой сегодня было много; но и там ничего. Шипачев и Гусев уже догадываются, что сами должны решить все голевые проблемы сборной: они активно перемещались в большинстве и разваливали датскую компактность перед воротами – как и в первой игре, были искорки, но пока не взлетело.

В итоге тренеры развели их по разным бригадам, и лучше не стало. Проблема? Еще какая; кажется, что это по-прежнему вопросы тонких ощущений, тонуса, все это рано или поздно вернется. Лучше бы рано, потому что все матчи на ноль мы явно не отыграем (впрочем, у Ивана Федотова другое мнение).

Дания сыграла максимально неудобно – нужно было взламывать, как финнов на ЧМ-2019

У датчан был очень трезвый подход к плану на игру – меньше ресурсов, меньше класса, но есть пара-тройка игроков, способных решать в атаке и желание усложнить России жизнь.

Они сыграли максимально просто – без авантюрного высокого давления, со строгим и четким откатом, который нужно было именно взламывать, чего сборная России, блестяще подготовленная к Играм за месяц без хоккея, не смогла. Было очень похоже на ЧМ-2019 – тогда нас четко забодали финны, но их класс был все же повыше, чем у Дании сейчас.

Еще одна фишка датчан – тяжеленные хиты, которыми они бомбили наших игроков каждый раз, когда забрасывали шайбу в зону и пытались за нее зацепиться. Показательный момент – Александр Никишин на секунду опустил голову, моментально получил силовой прием и чуть не потерял шайбу в нашей зоне.

И самое забавное, что простой план датчан работал – до заброшенной шайбы, которая опять получилась трудовой, мы не взламывали чужую оборону, а бездумно долбились в нее головой. Пас? Его не было. Позиционная атака? Забудьте. Креатив? Сергей Федоров все сказал. Дело государственной важности, сами понимаете.

При этом, Дания – не самая дисциплинированная и классная команда. Игроки датчан в обороне запросто теряли наших нападающих – казалось, что если чуть-чуть подумать, подержать шайбу и поиграть в пас, то мы бы разобрали соперника намного легче.

Основа плана Жамнова на матч – чрезвычайная простота

Игра сборной производит серое впечатление? Еще как – но это только часть правды. Игра сборной еще и немного противоречива.

Да, нам хочется больше красоты и эффективности впереди, но еще нам хочется быть все более простыми и надежными. Штаб Жамнова в этом смысле как курсант летного училища в симуляторе самолета в критической ситуации: жмет буквально на все кнопки подряд и доводит все значения до максимальных. Баланс потерялся где-то на второй неделе сборов.

С одной стороны – в Пекине очень ждут магию Шипачева и Гусева, большое табло показывает, что она вот-вот прибудет, у Вадима уже почти проходят все его фирменные штучки, эту магию в Китае встречает большая делегация, у делегации в руках огромные таблички: «Ребята! Нам нужны ваши голы и передачи, и финты!».

С другой, получив +1 против датчан сборная России переходит на глубокие 1-2-2 в средней зоне и такие, как бы их назвать, примитивные выбросы. Положительный импульс вроде бы есть, но он заземляется установкой на простоту. Мы вроде бы забили, но энергию гола не использовали. Странно. Странно.

Россию тащит звено Карнаухова

Во всех, пожалуй, смыслах – у нашего третьего звена второй подряд победный гол и второй подряд единственный (если бы не гол Семенова в пустые).

Ну и что тут скажешь, парни в огне. Они в своей стихии, они дают много борьбы, много энергии – в хоккее эта энергия, как правило, преобразуется в полуслучайные, но на-самом-деле-неслучайные голы; сегодня это произошло снова и выглядело вполне логичным. Третье звено – самое гармоничное у нас по итогам двух товарищеских матчей.

Несмотря на то, что тренеры задумывали стилеобразующей связку Гусев – Шипачев, стиль пока задают Слепышев – Карнаухов – Воронков, что тоже объяснимо. После месячного перерыва ноги работают лучше, чем руки и головы – так что, надеемся, Гусев и Шипачев тоже стиля еще пораздают. Главное, чтобы их не посадили на скамейку, Сергей Федоров в Пекине показал себя верным бойцом против креатива.

Федотов снова сыграл очень уверенно – пока он один из лучших вратарей турнира

В такой душной игре, которую показывает сборная России, многое зависит от уверенности и нервов вратаря – Иван Федотов второй матч в группе не дает поводов для беспокойства и после двух игр имеет просто идеальную статистику: 0 пропущенных шайб, 100% отбитых бросков. Пока все вопросы только к полевым и игре в атаке.

Защита и меньшинство снова в порядке

Жалко, что победы не дают за игру в своей зоне – так бы у сборной России были отличные шансы на золото. У датчан сегодня 16 бросков в створ – для хоккея это мелочь, которую хорошая команда может настрелять буквально за один период.

Куда важнее другой момент – наши защитники отлично справлялись с теми самыми датскими забросами и единоборствами, поэтому Дания большую часть матча толком не могла зацепиться за шайбу. Отдельное спасибо и за меньшинство – в третьем периоде отыграли две минуты без суеты и сохранили счет.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, David W Cerny