Играющий в Чемпионшипе «Ковентри» представил выездную форму на сезон-2023/24: это красно-синяя футболка в клетку, за которой тянется ламповая история из английского футбола 90-х.

Комплект вдохновлен дизайном формы, в которой «Ковентри» играл на выезде в сезоне-1996/97. И так уж вышло, что в том классическом комплекте один матч отыграл даже «Челси».

«Челси» приехал к «Ковентри» без гостевой формы. Пришлось играть в футболках соперника и родных синих шортах

Прозвище «Ковентри» – небесно-голубые. Оно должно было намекнуть лондонцам, что вместо синей формы на апрельский выезд в Ковентри нужно прихватить с собой гостевой комплект.

Но «Челси» этим не озаботился, поэтому судья отложил начало матча на 15 минут, когда обнаружил, что обе команды готовятся сыграть в похожих цветах.

В сжатые сроки не нашлось ничего лучше, чем одолжить выездную форму у соперника. «Челси» стал немного похож на сине-гранатовую «Барселону», но сочетание получилось странным: родные шорты от Umbro с красно-синей клеткой «Ковентри» от Le Coq Sportif.

В этом слегка комичном наряде перед зрителями предстали Джанфранко Дзола, Марк Хьюз, Роберто Ди Маттео, Франк Лебеф и Джанлука Виалли.

Такой звездный состав тогда собрал Руд Гуллит, который в том сезоне принесет «Челси» первый за 26 лет трофей – Кубок Англии. В чемпионате лондонцы финишируют шестыми, тогда как «Ковентри» спасет от вылета только одно очко. Поражение в Ковентри планы лондонцев не входило, но именно это и случилось: они первыми открыли счет, а затем пропустили три гола за девять минут.

Комплекты «Ковентри» принесли удачу хозяевам.

Гуллит перед матчем требовал голубую форму, но получил отказ. Игроки после поражения бросали футболки от злости

В 2020-м бывший защитник «Ковентри» Ричард Шоу вспоминал в подкасте о той игре. По его словам, перед матчем «Челси» даже предпринял попытку забрать у них домашние цвета:

«Руд [Гуллит] вошел в дверь с требованием, чтобы мы дали им голубую форму. Мы играли дома, но он предлагал сменить цвета нам! Видимо Руд думал, что его имени достаточно, чтобы мы согласились. Получилось небольшое противостояние до игры.

В конце концов, им предоставили, вероятно, нашу худшую выездную форму за всю историю. Они играли в синих шортах и неподходящих футболках в клетку. После нашей победы некоторые парни из «Челси» снимали футболки и бросали их на пол перед тем, как зайти в подтрибунку. Они привезли не тот комплект и обвинили в этом нас!»

На фото ниже Шоу борется за мяч с Дзолой в том самом матче.

«Челси» еще не знал роскоши, которая вскоре придет вместе с эпохой Абрамовича. Но поведение лондонцев Шоу не нравилось уже тогда:

«На «Хайфилд-Роуд» (стадион «Ковентри» – снесен в 2006-м) мы обычно оставляли дверь в раздевалку открытой, чтобы наблюдать за прибытием команды гостей. Это давало нам представление об их мышлении. «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона всегда надевал рубашки и галстуки, и мы понимали: «Они настроены серьезно».

Когда приезжал «Челси», мы видели Пьерлуиджи Казираги (он перешел в лондонскую команду годом позже – в 1998-м) в больших солнцезащитных очках, и думали: «Сейчас мы тебя снесем».

Мне всегда казалось, что от «Челси» исходит что-то высокомерное. Через пару лет они обыграли нас 6:1, у нас был удален вратарь. Кен Бейтс (владелец «Челси») вошел в раздевалку с ящиком шампанского и сказал: «Невезучие парни, вы удержали счет на шести. Молодцы!»

Карлтон Палмер (игрок «Ковентри») бросил этот ящик в него. «Челси» всегда был таким».

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK