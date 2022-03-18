Шикующий «Мидлсбро» 90-х: купили Жуниньо, Раванелли и Эмерсона, вышли в два финала, но вылетели из АПЛ

Денис Романцов – о клубе Стива Гибсона.

В субботу «Мидлсбро» примет в Кубке Англии «Челси». 25 лет назад они встретились в финале этого турнира. На следующий день игроки и тренеры «Мидлсбро» проехали по городу на автобусе с открытым верхом – как победители.

Правда, в том сезоне они обошлись без трофеев и стали предпоследними в премьер-лиге.

В 1986-м «Мидлсбро» спас от банкротства 28-летний болельщик

«Мидлсбро» дал английскому футболу великого тренера Брайана Клафа и капитана послевоенной сборной Джорджа Хардвика, но за первые сто лет жизни не выиграл значимых титулов и в 1986-м вылетел в третью лигу. А заодно накопил столько долгов, что директор Футбольной Лиги Грэм Келли пригрозил: не расплатитесь до 22 августа – вам конец.

Клуб выручил 28-летний болельщик Стив Гибсон. В 1981-м, одолжив у отца тысячу фунтов, он основал транспортную компанию Bulkhaul Limited, а в 1984-м вошел в правление «Мидлсбро» и через пару лет привлек к его спасению двух бизнесменов – Грэма Форди из пивоваренной компании Scottish and Newcastle и Колина Хендерсона из Imperial Chemical Industries, ставшего новым президентом клуба.

Для покрытия долгов не хватало двухсот тысяч фунтов, и в последний момент их выделил лондонский бизнесмен Генри Мошковиц, который откликнулся на объявление Гибсона в The Times. За 37 минут до дедлайна Лига отменила казнь клуба (хотя в вечерних новостях уже объявили о ликвидации, а судебные приставы опечатали стадион).

Гол Паллистера «Лидсу»

Тогда же Гибсон удержал в «Мидлсбро» 21-летнего защитника Гари Паллистера, за которого «Кристал Пэлас» предлагал 35 тысяч фунтов. Через три года он стал самым дорогим защитником Англии – за 2,3 миллиона фунтов перешел в «МЮ», где ему повторили зарплату капитана Брайана Робсона (160 тысяч в год).

В «Мидлсбро» конца 80-х лучший игрок страдал от тирании тренера

«Я с шести лет болел за «Мидлсбро» и ушел не из жадности или эгоизма, а потому что не мог больше работать с тренером Брюсом Риоком, – заявил Паллистер в автобиографии. – Впервые мы поссорились летом 1986-го.

Брюс вырос в семье военного и по-солдафонски гонял нас на тренировках, не учитывая, что мы давно не получали денег, и наше будущее было в тумане. Однажды он огрызнулся на меня и сказал, что я могу возвращаться домой, раз не работаю, как он хочет. И я просто ушел с тренировки.

Я легкомысленный парень, а Брюс упорно переделывал меня под себя, что и вело к конфликтам. Да, он хороший тренер: грамотно расставил нас, вселил веру в успех и за два года вывел из третьего дивизиона в первый (второе повышение омрачили фанаты «Челси», закидавшие нас мусором после переходного матча), но продолжал обращаться с нами как с мальчишками.

Но я уже играл в сборной и не хотел терпеть его издевательства. Потому и покинул «Мидлсбро» после нашего вылета во вторую лигу. А Брюс потерял контроль над командой и был уволен весной 1990-го. От возвращения в третью лигу клуб тогда спасла только победа (4:1) над «Ньюкаслом» в последнем туре».

Заполучив Брайана Робсона, владелец «Мидлсбро» закричал от радости

Через четыре года клубы с северо-востока Англии отдалились друг от друга: «Ньюкасл» шел третьим в АПЛ, а «Мидлсбро» застрял в болоте второй лиги и заполнял стадион «Эйрсом Парк» лишь на треть.

Это не устраивало Стива Гибсона. Финансово окрепнув, он сменил во главе клуба Колина Хендерсона и позвал человека, который улучшил бы и посещаемость, и результаты.

«Весной 1994-го тренер «Мидлсбро» Ленни Лоуренс сказал мне, что собирается в отставку, и спросил, готов ли я его заменить. Звучит странно, но так и было», – вспоминал в автобиографии капитан сборной Англии (1982-1990) Брайан Робсон.

Тогда же Робсона звали играющим тренером в «Вулверхэмптон». Предложение действовало до конца марта, когда закрывалось трансферное окно, но Брайан боролся с «МЮ» за два титула и переход в разгар сезона отверг.

А Гибсон не торопил и даже одобрил совмещение со сборной, куда Венейблс звал Робсона помощником. Также Стив пообещал пару миллионов фунтов на новых игроков (в 2,5 раза больше трансферного бюджета предыдущего сезона), чем заглушил изначальный скепсис Робсона.

В детстве тот болел за «Ньюкасл», «Мидлсбро» недолюбливал и встретился с Гибсоном из вежливости. Но азарт молодого бизнесмена, мечтавшего преобразить любимый клуб, так увлек Брайана, что уже в начале второй встречи он сказал: «Согласен».

Брайан Робсон в «МЮ»

Гибсон рассказал, что в тот момент вышел за дверь и закричал от радости.

Робсон привел в «Мидлсбро» трех человек из «МЮ» 80-х

«Мой тренерский опыт был нулевым, – признал Робсон в автобиографии, – но последние два года в «МЮ» я внимательно следил за работой Фергюсона и его помощников – особенно в те недели, когда знал о переходе в «Мидлсбро».

Я многому научился, но знал, что никогда не буду орать, как Алекс. В гневе он разбивал чашки и все, что попадалось под руку. Я не такой».

Гол играющего тренера Робсона за «Мидлсбро»

Робсон взял в «Мидлсбро» двух защитников «МЮ» 80-х – Гордона Маккуина, принявшего резервную команду, и Вива Андерсона, который отлично сплачивал игроков в Манчестере, а в предыдущем сезоне был играющим тренером «Барнсли».

«Мидлсбро» много лет находился в тени других северо-восточных клубов, но в Англии наступала эра богатого футбола, и Гибсон хотел оседлать эту волну, – говорил Вив в книге «Первый среди неравных». – Стив тратил на клуб свое состояние и строил новый большой стадион, чего не делали в Англии больше 70 лет. Робсон восторгался Гибсоном».

«Мидлсбро» заплатил за играющего тренера Андерсона 50 тысяч фунтов, а другого флангового игрока «МЮ» рубежа 80-90-х Клэйтона Блэкмора взял бесплатно.

«Из-за двух операций по удалению грыжи я полтора года не играл и зачастил с Роем Кином в паб Mulligans, – признался Блэкмор в автобиографии. – Как только я заходил, мне сразу и без лишних слов наливали пиво Rolling Rock. Молодому и постоянно игравшему Кину это не вредило, а я располнел.

Но на предсезонке привел себя в порядок и провел самый кайфовый сезон в карьере. Правда, тренировались мы в тюрьме».

Перед тренировками в тюрьме игроки «Мидлсбро» скидывались на еду

Тюрьма Кирклвингтон находилась в 15 минутах езды от старого стадиона «Мидлсбро».

«Мы переодевались на арене и ехали на поле тюрьмы или колледжа – базы у клуба не было, – уточнил Робсон. – В первый день нападающий Джон Хендри обошел всех ребят и обратился ко мне:

– О, тренер, вы ведь тоже пока игрок. С вас два фунта.

– На что?

– На чай с печеньями перед тренировкой.

Тогда я попросил директора «Мидлсбро» Кита Лэмба обеспечить игроков питанием и кулерами с водой в раздевалке, а ее темно-горчичные стены перекрасить в белый цвет.

Вскоре мы выехали в тюрьму. В пути я увидел детей, играющих в майках «Ливерпуля», «МЮ» и «Арсенала». «Наша первая задача – влюбить их в «Мидлсбро», – сказал я Виву. – Чтобы они гордились родной командой и носили нашу форму».

Когда мы добрались, начальник тюрьмы открыл нам ворота, и началась разминка. Заключенные из-за забора кричали мне: «Эй, начальник!»

И я привыкал к этому».

Из-за травм и дисквалификаций за «Мидлсбро» играл и Робсон, и его помощник

Весенняя привычка «Мидлсбро» пропускать по 3-4 мяча Робсона не устроила, и летом 1994-го он купил в защиту Нила Кокса из «Астон Виллы» и Найджела Пирсона из «Шеффилд Уэнсдей», а в ворота – Алана Миллера из «Арсенала».

С таким усилением «Мидлсбро» ворвался в группу лидеров второй лиги. Чтобы закрепиться на первом месте и избежать переходных матчей, Гибсон посреди сезона увеличил трансферный бюджет ради форварда «Суиндона» Яна-Оге Фьортофта.

Голы Фьортофта за «Мидлсбро»

Тот забил несколько важных мячей, и «Мидлсбро» вернулся в Премьер-лигу. Причем из-за обилия травм и дисквалификаций играл не только Робсон, но и его ассистент Андерсон, который на поле особо не собирался.

Тренировками же руководил Джон Пикеринг, оставшийся от прошлого штаба. Полузащитник Блэкмор жаловался, что Пикеринг симпатизировал ветеранам в ущерб новичкам и устраивал полуторачасовые тренировки накануне матчей.

«В январе 1994-го я так вымотался, что радовался, когда меня не выпустили на кубковую игру в Суонси, – признался Блэкмор. – Со временем Робсон выяснил, что 65% наших травм получено на тренировках. Неудивительно, что после первых месяцев в АПЛ мы посыпались».

Успехи «Мидлсбро» взбодрили депрессивный город

В первом сезоне после возвращения в Премьер-лигу «Мидлсбро» финишировал 12-м, хотя в октябре 1995-го делил третье место с «Арсеналом». «В 80-е жители Мидлсбро настрадались из-за финансового кризиса, – сообщил Вив Андерсон. – Успехи клуба наконец-то вернули им хорошее настроение».

Лихому старту предшествовали покупка новичка английской сборной Ника Бармби и открытие стадиона «Риверсайд», построенного всего за 32 недели.

«Перед дебютным матчем – против «Челси» Гуллита – я хотел организовать все как в «МЮ»: сбор на стадионе, обед со спонсорами и чтение газет или просмотр ТВ, – вспоминал Робсон в автобиографии. – Но на кухне сработала пожарная сигнализация, включились огнетушители, и еда испортилась.

Я увез игроков в ресторан, а спонсорам вернули деньги за сорванный обед. Прелюдия – хуже не придумаешь. Но мы победили 2:0».

Оба мяча в ворота Дмитрия Харина «Мидлсбро» забил с пасов Бармби, купленного в «Тоттенхэме» за рекордные для Гибсона 5,3 миллиона фунтов (Робсон звал и Канчельскиса, но тот выбрал «Эвертон»). Куда дешевле – в 600 тысяч – обошелся Гари Уолш, основной вратарь «МЮ» второй половины 1987-го.

«Посреди сезона, в матче на Бермудских островах, нападающий соперника так сильно ударил его по голове, что сломал ногу, а Уолш выбыл до конца сезона, – вспоминал Фергюсон. – Понадобились годы, чтобы Гари полностью восстановился.

Мы отправили его в аренду, но он вернулся с травмой лодыжки. Она стала хронической, и помогла только костная трансплантация. К тому времени в воротах «МЮ» царил Шмейхель, и я отпустил Гари в «Мидлсбро».

Осенью 1995-го Уолш отыграл на ноль четыре матча подряд, но в ноябре команду сразил кризис. Он совпал с приездом игрока, которого в следующем сезоне признают лучшим в АПЛ.

В 1994-м Жуниньо сыграл за вечер два матча

Бразилец Жуниньо удивил Робсона летом 1995-го, когда в матче Англия – Бразилия сравнял счет со штрафного, устроил гол Роналдо и при росте 168 см не растерялся в борьбе с мощными защитниками Купером и Скейлзом.

Оказалось, Жуниньо всегда такой дерзкий: в победном матче с «Миланом» за Межконтинентальный Кубок-1993 обвел Десайи и влетел в Папена, а через год – 16 ноября 1994-го – сыграл за вечер в двух матчах.

Из-за наложения турниров «Сан-Паулу» в 20:00 принял перуанский «Спортинг» в Кубке Конмебол, а в 22:00 – «Гремио» в чемпионате. Тренер Теле Сантана выставил разные составы, но оба раза выпустил на замену Жуниньо.

Тот рассказал: «Сразу после первого матча Теле давал установку на второй. А я принял душ, переоделся и вернулся».

В игре со «Спортингом» Жуниньо возник при 0:1, заработал штрафной, забил с него и отдал два голевых паса – 3:1. В матче с «Гремио» вышел после того, как «Сан-Паулу» пропустил от будущего хавбека ЦСКА Леонидаса, и снова переломил игру – после его прорыва по правому флангу Аилтон забил победный мяч.

Через полгода Жуниньо устроил шоу на «Уэмбли», и Робсон задумался о трансфере. Его не пугало клише о несовместимости бразильских игроков и английского футбола. «Мидлсбро» вносил свежую струю в привычный мир АПЛ, и такой нетипичный, боевитый бразилец казался Брайану идеальным союзником.

«Я знал, что он справится, – утверждал Робсон в автобиографии. – В Бразилии против него играли даже жестче, чем в Англии, но за счет низкого центра тяжести он здорово балансировал, начинал атаки из глубины и классно обращался с мячом на скорости. Правда, на наш запрос о трансфере бразильцы ответили, что шансов нет».

С приходом Жуниньо «Мидлсбро» почти перестал побеждать

Робсон и директор «Мидлсбро» Кит Лэмб все равно прилетели в Бразилию и без предупреждения нагрянули в офис «Сан-Паулу». После пяти дней переговоров ударили по рукам – Жуниньо продали за 4,75 миллиона фунтов.

Его презентацию на «Риверсайде» посетило 6 тысяч человек. На пресс-конференции Жуниньо похвастался знаниями об успехах Робсона в «МЮ» и отмахнулся от вопроса о скорых холодах в Мидлсбро («Думаю, не все так страшно») – а потом играл зимой в перчатках и с обмотанными газетами ступнями.

Привезя родителей и мешок фасоли, Жуниньо быстро адаптировался к Англии (тем более в Мидлсбро большая бразильская диаспора), но не к игре нового клуба. С ним на поле «Боро» выиграл лишь 4 матча сезона-95/96 из 21 – и это после 6 побед в 10 первых турах.

Ник Бармби признал: «Мы с Жуниньо похожие игроки и не уживались на поле. С его приходом нарушился баланс в атаке, и это отразилось на результатах».

«Жуниньо часто опускался за мячом в середину поля и не подходил для роли оттянутого форварда в схеме 4-4-1-1 так, как Кантона или Бергкамп, – отметил тактический аналитик Майкл Кокс. – Робсон менял схему, чтобы совместить бразильца с Бармби, но это било по обороне. И тот, и другой лучше взаимодействовали с Крейгом Хигнеттом, чем друг с другом».

После провального второго круга-95/96 Брайан продал Бармби «Эвертону», а для Жуниньо подобрал более подходящих помощников. Первым из них Робсон видел Джанлуку Виалли.

Раванелли купили из-за шутки второго тренера

«Мы прилетели в Турин и обсудили с боссами «Юве» не только Виалли, но и перспективу совместных бизнес-проектов, – вспоминал помощник Робсона Андерсон в автобиографии, – Потом мы поздравили их с победой в Лиге чемпионов, и я дерзко поинтересовался: «А за сколько продадите Раванелли?»

Они не посмеялись над моим нелепым вопросом, а обменялись взглядами и ответили: «10 миллионов фунтов». Мы не поверили ушам. Один из лучших нападающих мира продается?! Я ведь в шутку спросил.

Думаю, Фабрицио был в шоке, узнав, что его продают».

К 27 годам Раванелли понятия не имел о «Мидлсбро» и тем более не хотел о нем слышать после 48 мячей за два сезона в лучшем клубе Европы.

«Зато он знал меня как игрока, и это нам помогло, – хвастался Робсон в мемуарах. – Когда «Челси» перехватил Виалли, мы сосредоточились на Раванелли и сбили цену до 7 миллионов фунтов. Потом я показал Фабрицио фотографии заполненного «Риверсайда» и проект нашей будущей базы. Это его впечатлило».

Но Раванелли все равно упорствовал и требовал зарплату не меньше, чем у Виалли в «Челси». И Гибсон пошел на это, дав 42 тысячи фунтов в неделю. При средней зарплате в клубе – 2 тысячи.

Британские игроки «Мидлсбро» завидовали зарплатам иностранцев

По словам Вива Андерсона, Раванелли стал чуть ли не самым высокооплачиваемым игроком Европы:

«Это сейчас все рвутся в Англию, а в 1996-м такого не было – АПЛ находилась в зачаточном состоянии. Но мы проложили тропу для зарубежных звезд. Например, после новости о трансфере Раванелли переход в «Мидлсбро» одобрил бразильский полузащитник Эмерсон».

Гол Эмерсона «Херефорду» в Кубке Лиги-96/97

Его Майкл Кокс назвал одним из первых глубинных плеймейкеров, который раздавал немыслимые для АПЛ 90-х диагональные передачи. В «Мидлсбро» он приехал от другого Робсона – Бобби, с чьим «Порту» пошумел в Лиге чемпионов и стал лучшим игроком португальского чемпионата-95/96.

Эмерсон поразил новых партнеров на первой же тренировке. «У меня отвисла челюсть, – признался 17-летний форвард Энди Кэмпбелл. – Он с легкостью вытворял с мячом трюки, которых я никогда не видел, и словно перенес команду в другое измерение».

«Британские игроки завидовали зарплатам новичков, – признал Робсон в автобиографии. – Просили прибавки, и некоторым я шел навстречу. А меня все равно обвиняли в том, что лишаю англичан работы в угоду иностранцам.

Гол Эмерсона «Хаддерсфилду» в Кубке Лиги-96/97

Но «Мидлсбро» нуждался в усилении, а лучшие игроки Англии к нам не рвались. Они хотели в клубы с традициями – «МЮ», «Ливерпуль» или «Арсенал». Поэтому в поиске сильных футболистов я обратился за рубеж».

Раванелли назвал нового партнера игроком для Серии В

Сила нового «Мидлсбро» заставила Гибсона уже в первом туре прыгать от восторга в директорской ложе. «Ливерпуль» трижды вел в счете, но Раванелли сделал хет-трик, и 30 тысяч на «Риверсайде» радовались ничьей как победе.

Первый месяц нового сезона испортило только поражение 0:1 от «Челси», но его затмили разгромы «Вест Хэма» (4:1), «Ковентри» (4:0) и «Херефорда» в Кубке Лиги (7:0). «Мидлсбро» атаковал так лихо, что забили даже опорник Робби Масто и резервист Фил Стамп, а у Жуниньо в паре сентябрьских матчей набралось больше голов (3), чем за весь прошлый сезон (2).

В четырех играх на старте осени «Мидлсбро» забил 17 мячей (12 из них – Раванелли, Жуниньо и Эмерсон), но 21 сентября уступил «Арсеналу» 0:2. Для гостей матч стал последним в довенгеровской эпохе, а для «Мидлсбро» – первым в 12-матчевой серии без побед в чемпионате.

Эксперт Sky Энди Грей объяснял спад неповоротливостью трех центральных защитников (играли по схеме 3-4-2-1), а полузащитник Блэкмор – 90-минутными тренировками накануне матчей. Робсон сократил их на треть лишь под влиянием публикаций о нововведениях Венгера в «Арсенале».

Но «Мидлсбро» уже увяз в зоне вылета. В те три месяца без побед в АПЛ утешали только роскошные голы Эмерсона да приход молодого датского форварда Миккеля Бека.

Гол Бека «Ньюкаслу»

Ради него Робсон перешел на схему 4-2-3-1. В ней Жуниньо максимально раскрепостился, а Бек забил в победных матчах с «Ньюкаслом» и «Хаддерсфилдом» в Кубке лиги, что не спасло его от слов Раванелли: «Это игрок для Серии В».

«Фабрицио сказал это мне на ломанном английском, – вспоминал другой форвард «Мидлсбро» Фьортофт в интервью FourFourTwo, – Правда, он не заметил, что Бек рядом и все слышит»

В разгар кризиса Эмерсон сбежал в Бразилию

«Раванелли подавлял Бека, называл безнадежным, – сообщил Робсон в автобиографии. – Фабрицио великолепно работал и забил в том сезоне 31 мяч, но в команде его не любили.

Он большой нытик. Когда начался спад, жаловался на все подряд – даже на условия тренировок, хотя знал, что мы строим лучшую в стране базу. Это сводило меня с ума. Еще и на поле он становился все более эгоистичным».

«На собрании перед ноябрьской игрой с «Астон Виллой» (0:1) Раванелли громко заговорил по-итальянски о желании покинуть «Мидлсбро», – рассказал Фьортофт. – Робсон спросил его через переводчика Джанни: «Рав, все окей?» – «Да, все в порядке», – ответил Джанни.

В реальности проблемы множились. Жуниньо в Бирмингеме повредил лодыжку и выбыл на месяц, а Эмерсон в третий раз исчез. После первой пропажи тренер Андерсон обнаружил его курящим в туалете, а после второй выяснилось, что Эмерсон в Бразилии – не то из-за болезни тети, не то из-за тоски жены по родине.

Игроки «Мидлсбро» даже заготовили майки с надписью «Где Эммо?», но он вдруг появился на трибунах, а потом снова пропал. Робсон заподозрил, что его однофамилец Бобби переманивает Эмерсона в «Барсу», но в середине декабря 1996-го беглец вернулся – с условием, что «Мидлсбро» подпишет его двоюродного брата Фабио.

За самовольный перенос матча «Мидлсбро» лишился трех очков

Без Эмерсона команда Робсона добыла лишь два очка в пяти матчах АПЛ – причем обходилась в них еще и без капитана Пирсона, который повредил шею и выбыл на четыре месяца. Беда с составом достигла пика 20 декабря.

Накануне матча с «Блэкберном» из-за травм и гриппа «Мидлсбро» лишился 23 игроков. В тренировке участвовало 17 человек (среди них – 3 вратаря и 5 дублеров).

Гол Жуниньо «Шеффилду»

«Никогда с таким не сталкивался, – заявил в автобиографии Вив Андерсон. – Вирус повалил нас как кегли в боулинге. Заболели и мы с Робсоном, и многие сотрудники клуба».

Клубный врач сомневался, будут ли оставшиеся игроки здоровы в день матча, и директор «Мидлсбро» Кит Лэмб позвонил в АПЛ с просьбой о переносе. Ее боссов – Рика Перри и Майка Фостера – не оказалось в офисе, а подошедший к телефону сотрудник сказал, что для переноса достаточно предоставить медицинские подтверждения.

Ламб заявил прессе о переносе, но вскоре узнал, что клубу грозит штраф.

«У нас почти не осталось защитников, – сообщил Робсон в мемуарах. – «Блэкберн» отверг перенос, но выставить тех ребят, что у меня остались, было бы неуважением к болельщикам. Я подозревал, что нас накажут, но если б знал, что вычтут три очка, выпустил бы юниоров и прачку».

«На тренировке перед матчем мы играли 8 на 8, – признал Клейтон Блэкмор. – Участвовали все лидеры – Раванелли, Эмерсон и Жуниньо. Если честно, состав вполне набирался».

Через неделю «Мидлсбро» обыграл «Эвертон» (4:2), но вычет трех очков обесценил долгожданную победу и откинул команду на последнее место. «Шансов на спасение почти нет, – пожаловался Раванелли в интервью Gazzetta dello Sport. – При этом после Рождества команде дали аж три выходных, хотя многие игроки тут слишком любят выпить».

1 января 1997-го Робсон из-за проблем с составом вернулся на поле – за полторы недели до 40-летия. «Мидлсбро» проиграл «Арсеналу» 0:2, а Бергкамп с Райтом так вымотали Брайана, что он хромал три недели.

Защиту «Мидлсбро» усилил фанат кикбоксинга из «Интера»

«Робсон показал, какой самоотверженности ждет от ребят, – отметил Блэкмор в автобиографии. – Он хотел, чтобы игроки, уступавшие в классе трем звездам, прыгали выше головы. Думаю, команда это усвоила».

«Мидлсбро» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии и «Ливерпуль» из Кубка лиги, а оборону отладил покупкой словенского латераля Владимира Киндера, вратаря «Брэдфорда» Марка Шварцера и центрального защитника «Интера» Джанлуки Фесты, который после матчей занимался кикбоксингом и мигом очаровал фанатов бесстрашной игрой.

Блэкмор вспоминал, что Феста подавал британцам отличный пример на тренировках, а в матче с «Ман Сити» вырубил правым хуком Стива Ломаса – причем втайне от судьи.

Когда поправился Пирсон и они с Фестой заиграли вместе, «Мидлсбро» добыл 5 побед подряд. Первая из них – 2:0 над «Стокпортом» – вывела в финал Кубка лиги. Во время послематчевого интервью для ITV Робсон и Пирсона залили шампанским.

Дела-то налаживались. В чемпионате «Мидлсбро» поднялся на 17-е место и стал бы 14-м, если б лучший адвокат страны Джордж Карман, получавший от Гибсона 10 тысяч фунтов в день, добился отмены 3-очкового штрафа.

Но наказание оставили в силе. Выйдя с 5-часового слушания, грустный Робсон получил приз лучшему тренеру марта.

Линекер назвал матч матч «Мидлсбро» с командой третьей лиги лучшим полуфиналом в истории Кубка Англии

Лучшим игроком месяца стал Жуниньо – его голы обеспечили победы в АПЛ над «Челси», «Блэкберном» и «Лестером», соперником по финалу Кубка лиги. На «Уэмбли» его тренер Мартин О’Нил приклеил к Жуниньо шведского защитника Комарка и добился нулевой ничьей в основное время.

На пятой минуте овертайма Раванелли наконец забил, но тот «Мидлсбро» плохо играл на удержание, поэтому атаковал и дальше. За три минуты до конца Шварцер пропустил от Хески, что означало не серию пенальти, а переигровку через полторы недели (уже на стадионе «Хиллсборо»).

Через три дня Шварцер сломал ногу в матче чемпионата с «Вест Хэмом» (0:0). Без него и удаленного до перерыва Киндера «Мидлсбро» проигрывал 0:2 «Честерфилду» за полчаса до конца основного времени полуфинала Кубка Англии, проходившего на «Олд Траффорд».

Но игру все же перевели в овертайм голы Раванелли и Хигнетта, который забил лучшему другу и партнеру по молодежке «Ливерпуля» Билли Мерсеру. В первом дополнительном тайме «Мидлсбро» повел после гола Фесты, но пропустил на предпоследней минуте и получил еще одну переигровку, снова на «Хиллсборо».

Гари Линекер назвал те 3:3 с командой третьей лиги лучшим полуфиналом в истории Кубка Англии, но Робсону было не до комплиментов. Он дважды в неделю играл одним составом и между 120-минутными кубковыми битвами боролся за выживание в АПЛ.

Фергюсон назвал Жуниньо лучшим игроком АПЛ

«Мы столкнулись с адским графиком, не хватало еще 4-5 игроков, – признал Робсон в автобиографии. – Через три дня после 3:3 на «Олд Траффорд» мы уступили в переигровке финала Кубка лиги из-за гола Клариджа на 100-й минуте. Очень расстроились, но спустя неделю вернулись на «Хиллсборо» и разгромили «Честерфилд» (3:0), обеспечив себе еще один финал».

В чемпионате «Мидлсборо» проиграл «Сандерленду» с «Тоттенхэмом» (по 0:1) и вернулся на последнее место. Перед финалом Кубка Англии предстояло 4 матча АПЛ за 8 дней – между предпоследним и последним туром вклинилась перенесенная игра с «Блэкберном».

Серия началась с победы над «Астон Виллой» (3:2). Матч возродил надежду на спасение и стал последним домашним в сезоне, поэтому после финального свистка болельщики еще час оставались на трибунах и благодарили игроков за сумасшедшие эмоции.

А дальше – снова 3:3 на «Олд Траффорд», но уже с «МЮ». «Почему Жуниньо не признали лучшим игроком сезона? – удивлялся Фергюсон после матча. – Против нас он сыграл великолепно. По мне, это лучший футболист АПЛ-96/97».

Фергюсон говорил о наградах по версии журналистов и игроков – они достались Дзоле и Ширеру. Но с 1995-го в Англии вручался и третий приз MVP – экспертами главного спонсора АПЛ. И они-то выбрали Жуниньо.

Раванелли считал, что будь Робсон сильнее как тренер – «Мидлсбро» боролся бы за чемпионство

После двух голов «Астон Вилле» Раванелли повредил колено в Манчестере, и Робсон заменил его бывшим художником-декоратором Крисом Фристоуном, игравшим до «Мидлсбро» за любительский «Арнолд Таун».

Втайне от клубного доктора Фабрицио улетел на лечение в Италию. Без него «Мидлсбро» сыграл с «Блэкберном» и «Лестером» вничью – и вылетел с предпоследнего места, став 6-м по забитым мячам.

От спасительного 17-го места команда Робсона отстала на 2 очка, а из-за одного только матча с «Блэкберном» потеряла 5 (3 вычли за самовольный перенос + 2 из-за ничьей). Если бы в декабре 1996-го все же сыграли с «Блэкберном» и выставили здоровых футболистов, то даже поражение с разницей в 7 мячей не привело бы к вылету.

«Победитель премьер-лиги «МЮ» набирал в среднем 1,97 очка за игру, а мы с Фестой и Пирсоном – 2, – подсчитал болельщик «Мидлсбро» Тим Флайт в книге о любимом клубе. – Когда играл еще и Шварцер, мы вообще не теряли очков. А если бы эти трое провели вместе не несколько матчей, а весь сезон?»

В той же книге приведены слова Раванелли: «Робсон – жесткий игрок, но слишком мягкий тренер. Я искренне думаю: будь он посильнее – мы боролись бы за чемпионство».

В день финала Кубка Англии Раванелли подрался с защитником «Мидлсбро»

Перед финалом Кубка с «Челси» Фабрицио вернулся в команду и на фотосессии в день игры подрался с защитником Нилом Коксом, который предположил в интервью Daily Star, что в старте выйдет Бек, а не Раванелли.

Разборка продолжилась в автобусе, где настроение игрокам не улучшил даже комик Стэн Бордман. Робсон обратился к нему по примеру тренера «Шеффилд Уэнсдей» Рона Аткинсона, который нанимал Стэна перед финалом Кубка лиги-1991.

В раздевалке взбодрить уставших друг от друга игроков попытался третий тренер Джон Пикеринг: «Если не отдадитесь по полной, будете жалеть об этом всю жизнь». Капитан Пирсон добавил: «Нам не очень повезло в чемпионате, но это может быть наш день».

Не помогло. На 43-й секунде «Мидлсбро» пропустил – шок вратаря Бена Робертса усилило то, что за воротами сидели его родители.

«Челси» победил 2:0 и выиграл потом Кубок Кубков, вышел в Лигу чемпионов и заинтересовал Романа Абрамовича, – писал Тим Флайт в книге о «Мидлсбро». – А с вылетом нашей команды умерла мечта, родившаяся летом 1996-го, когда приезд Раванелли на северо-восток Англии показал всем: невозможное возможно».

Жуниньо ушел ради сборной, но вернулся и выиграл с «Мидлсбро» титул

На автобусном параде, венчавшем миражный сезон, Фабрицио побещал болельщикам остаться, но не добился повышения недельной зарплаты до 50 тысяч фунтов и уехал в «Марсель».

А Жуниньо ради сборной махнул в «Атлетико», но сломал ногу и пропустил чемпионат мира. «Мидлсбро» продал его за 12 миллионов фунтов (с тех пор лишь за четырех игроков получили больше – один из них племянник Стива Гибсона Бен, купленный «Бернли» в 2018-м).

Бразильца заменил Пол Мерсон – и сезон во второй лиге не помешал ему попасть в сборную на ЧМ-1998. Перед этим он вернул «Мидлсбро» в АПЛ и достиг финала Кубка Лиги-97/98, где Робсон выпустил только что подписанного Гаскойна и снова проиграл «Челси».

Из-за травмы Жуниньо уже не играл так волшебно, как в сезоне-96/97, но в 2002-м все же стал чемпионом мира и вернулся в город, где его обожали. Через два года он помог новому «Мидлсбро» – с Зенденом, Мендьетой и Боатенгом – выиграть Кубок лиги-2004.

В финал Кубка УЕФА-2006 «Мидлсбро» вышел без Жуниньо, но в следующем году болельщики именно его признали лучшим игроком в истории клуба.

Клуба, который до сих пор принадлежит Стиву Гибсону и все еще любит удивлять в кубковых турнирах.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster/Allsport, Dan Smith, Michael Steele/ALLSPORT, Graham Chadwick/ALLSPORT, Steve Morton/Allsport UK, Shaun Botterill/ALLSPORT, Mike Cooper/ALLSPORT, Ben Radford /Allsport, Mark Thompson /Allsport, Clive Brunskill /Allsport