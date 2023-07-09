25 комментариев

Стилистические разногласия
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«Похоже на нацистский символ». В Италии возмущены новой эмблемой «Специи»

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Очередная смена логотипа не зашла болельщикам. Пока «Атлетико» проводит референдум, неудачный ребрендинг провела «Специя».

В прошлом сезоне клуб с побережья Лигурийского моря вылетел из Серии А. В межсезонье «Специя» решила перезагрузиться, но после запуска нового лого реакция в соцсетях одна: эмблема вызывает у многих стойкие ассоциации с нацистской символикой.

«Специя» утверждает, что новая эмблема чтит традиции клуба. Болельщики уже запустили петицию против ребрендинга

«Якорь из прошлого, плывущий к будущему» – так «Специя» озаглавила заявление о смене логотипа.

В дополнительном обращении клуб постарался раскрыть эту мысль: «Новая визуальная идентичность отражает ценности клуба в неразрывной связи с городом и регионом. Этот логотип – важная веха для укрепления идентичности, основанная на уважении к традициям и ценностям, которые всегда сопровождали клуб. Но с прицелом на будущее».

Орел – давний символ «Специи», команду называют «орлята». Под ним разместили пересекающиеся буквы S и C, которые отсылают к названию Spezia Calcio. Дизайнеры обыграли морскую тему, близкую городу Специя: фигуры букв сверху выполнены в стиле носа лодок (символ новых горизонтов и прогресса), а снизу они формируют якорь (уважение к традициям).

Болельщиков смущают несколько деталей. Во-первых, явная доминация черного: на предыдущем лого и на домашней форме основной цвет белый, а черный только дополняет. Во-вторых, из аббревиатуры пропала буква А (Associazione) – само по себе еще ладно, но без нее как раз и получилось, что пересечения S и C рождают не самые приятные ассоциации.

Вот как выглядело предыдущее лого.

К тому же, считают болельщики, орла можно было стилизовать иначе.

«Достаточно зайти в гугл и написать «лого с орлом», чтобы найти две тысячи готовых шаблонов и за пять минут сделать эмблему, которая следует вашей идее», – написал один из пользователей.

Сразу после релиза клубные соцсети завалили комментарии с критикой. Многие пишут о первой ассоциации: «Похоже на нацистскую символику». Кто-то просто шутит: «Тогда в следующем сезоне на стадионе будет только 88 болельщиков».

Недавно в Италии запретили 88-й номер (был у Пашалича) – ради искоренения антисемитизма

Пользователи соцсетей уже предложили «Специи» новую форму (с отсылкой к униформе Вермахта) и вспомнили лого «Баварии» 40-х (со свастикой). Но некоторым не до шуток: «В таком городе, как наш, награжденном медалью «За воинскую доблесть», мы не заслужили этого возвращения к печальной эпохе».

La Gazzetta dello Sport пишет, что возмущение даже шире чисто болельщицкой среды: «Политики и профсоюзы, спортсмены и артисты, но прежде всего тысячи людей – болельщиков и неравнодушных граждан. Все (и не только из Специи) против этого логотипа. По их мнению, ссылка на неонацистскую и фашистскую символику слишком однозначна. Особенно им не понравился стилизованный орел, вписанный в аббревиатуру».

Болельщики уже создали петицию на Change.org с призывом отказаться от новой эмблемы. Последим, прислушается ли к этим голосам «Специя».

Видели свастику на лого «Баварии»? Клуб называли еврейским, и это злило нацистов – они даже навязали свою тактику 

25 комментариев

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Slavanya
Удивительно что эмблема вызывает такие эмоции. Объясню свою мысль. Aeronautica militare существует уже много лет и отсылает к итальянской авиации (печально известной) и ноль внимания! Возможно аудитория Бренда одежды и фк отличаются взглядами но это уже сильно другой вопрос
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Vladislav Khromov
«Специи» новую форму (времен Вермахта)
Что такое "времена Верхмата"? Специя полным составом служила в Германии?
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Фантом
Больше всего это напоминает анекдот "откуда у вас такие картинки, доктор?".
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Pol Belov
Ответ Vladislav Khromov
«Специи» новую форму (времен Вермахта) Что такое "времена Верхмата"? Специя полным составом служила в Германии?
я просто поражен, кто тебя плюсовал?? ты хоть сам понял чего сказал или хотел сказать?... если болельщики ради шутки предложили еще и новую форму (с отсылкой к униформе Вермахта), то при чем тут, где Специя должна была служить? а герб, похожий на свастику, это что, Специя должна была жить в Германии, что ли? прямо в 1939 году?...
... меня удивляет результаты некоторых заплюсованных постов на спортсе - такое ощущение, что здесь кто-то что-то накручивает не стесняясь и не скрываясь...
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kun.daniel
Вообще, те итальянские болельщики, кого я знаю, не то чтобы сильно возражали против 88ых номеров и интересно стилизованных орлов. Как не возражают против иных, более противоречащих современным тенденциям, приходящим из англоязычных стран. Я знаю итальянцев нефутбольных, кому это не нравится, но вот футбольные и околофутбольные господа и дамы имеют более... традиционные итальянские взгляды. Часто читаю тут статьи из серии "болельщики против того-то и за прогрессивность/инклюзивность/репрезентацию". Пожалуй, за исключением Германии (и то не всей) и Лондона, Ливерппуля и пары южных английских городов, эти болелы, как правило, просто крикливое и токсичное меньшинство, либо шампанские социалисты.
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Рустик Исхаков
По-хорошему, свастика прослеживается. Да и орла можно было оригинальнее разместить.
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R Air
Ответ Максим Черкашин
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"Зер гуд, Вольдемар, зер гуд!"
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Slavanya
Удивительно что эмблема вызывает такие эмоции. Объясню свою мысль. Aeronautica militare существует уже много лет и отсылает к итальянской авиации (печально известной) и ноль внимания! Возможно аудитория Бренда одежды и фк отличаются взглядами но это уже сильно другой вопрос
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Иван Петров
Ответ 9_volk
то есть специя похожа, а лацио, палермо и бенфика, например, нет? свобода слова, снижение уровня образования и сетевая культура вкупе породили слишком много параноиков.
Долго пытался найти на картинке и свастику и две буквы S, но у меня не получилось.
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Russian Horse
Ну вообще похожа, за такую эмблему, недавно, вон, Пашу техника приняли
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Cearvm
Натянутое сравнение. Мне показалось, что эмблема похожа на Валенсию. Но вообще непонятно, для чего решили менять и так достаточно минималистичную эмблему.
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хавбек+
похоже дизайнер фанат Звездного Десанта
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amra73
Не то чтобы прям похоже, но аналогия чувствуется. А вот старый лого менять было ни к чему, имхо
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Чёрный тюльпан
Это уже не Специя, а какие-то Агенты "Щ.И.Т."
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waleri
Лацио, Специя... Следующий
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Ocelot
вообще не похоже на лого усача или это может мне воображения не хватает хз... вообще лого выглядит круто но если действительно у большинства вызывает подобные ассоциации то 100% забанят
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Alex-1917
Ответ Slavanya
Удивительно что эмблема вызывает такие эмоции. Объясню свою мысль. Aeronautica militare существует уже много лет и отсылает к итальянской авиации (печально известной) и ноль внимания! Возможно аудитория Бренда одежды и фк отличаются взглядами но это уже сильно другой вопрос
чем печально известна итальянская авиация?
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Slavanya
Ответ Alex-1917
чем печально известна итальянская авиация?
Ну хотя бы тем что первыми в истории применили ядерное оружие?
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achrustalev
Вообще не похоже. Кое-кому, видимо, нужны очки.
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Максим Черкашин
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