25 комментариев

Очередная смена логотипа не зашла болельщикам. Пока «Атлетико» проводит референдум, неудачный ребрендинг провела «Специя».

В прошлом сезоне клуб с побережья Лигурийского моря вылетел из Серии А. В межсезонье «Специя» решила перезагрузиться, но после запуска нового лого реакция в соцсетях одна: эмблема вызывает у многих стойкие ассоциации с нацистской символикой.

«Специя» утверждает, что новая эмблема чтит традиции клуба. Болельщики уже запустили петицию против ребрендинга

«Якорь из прошлого, плывущий к будущему» – так «Специя» озаглавила заявление о смене логотипа.

В дополнительном обращении клуб постарался раскрыть эту мысль: «Новая визуальная идентичность отражает ценности клуба в неразрывной связи с городом и регионом. Этот логотип – важная веха для укрепления идентичности, основанная на уважении к традициям и ценностям, которые всегда сопровождали клуб. Но с прицелом на будущее».

Орел – давний символ «Специи», команду называют «орлята». Под ним разместили пересекающиеся буквы S и C, которые отсылают к названию Spezia Calcio. Дизайнеры обыграли морскую тему, близкую городу Специя: фигуры букв сверху выполнены в стиле носа лодок (символ новых горизонтов и прогресса), а снизу они формируют якорь (уважение к традициям).

Болельщиков смущают несколько деталей. Во-первых, явная доминация черного: на предыдущем лого и на домашней форме основной цвет белый, а черный только дополняет. Во-вторых, из аббревиатуры пропала буква А (Associazione) – само по себе еще ладно, но без нее как раз и получилось, что пересечения S и C рождают не самые приятные ассоциации.

Вот как выглядело предыдущее лого.

К тому же, считают болельщики, орла можно было стилизовать иначе.

«Достаточно зайти в гугл и написать «лого с орлом», чтобы найти две тысячи готовых шаблонов и за пять минут сделать эмблему, которая следует вашей идее», – написал один из пользователей.

Сразу после релиза клубные соцсети завалили комментарии с критикой. Многие пишут о первой ассоциации: «Похоже на нацистскую символику». Кто-то просто шутит: «Тогда в следующем сезоне на стадионе будет только 88 болельщиков».

Пользователи соцсетей уже предложили «Специи» новую форму (с отсылкой к униформе Вермахта) и вспомнили лого «Баварии» 40-х (со свастикой). Но некоторым не до шуток: «В таком городе, как наш, награжденном медалью «За воинскую доблесть», мы не заслужили этого возвращения к печальной эпохе».

La Gazzetta dello Sport пишет, что возмущение даже шире чисто болельщицкой среды: «Политики и профсоюзы, спортсмены и артисты, но прежде всего тысячи людей – болельщиков и неравнодушных граждан. Все (и не только из Специи) против этого логотипа. По их мнению, ссылка на неонацистскую и фашистскую символику слишком однозначна. Особенно им не понравился стилизованный орел, вписанный в аббревиатуру».

Болельщики уже создали петицию на Change.org с призывом отказаться от новой эмблемы. Последим, прислушается ли к этим голосам «Специя».