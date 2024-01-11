Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе дошла очередь до девушек – короткую программу выиграла бельгийка Луна Хендрикс.

А действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова только третья, но с чистым прокатом.

Как так вышло?

● Хендрикс выступала перед Губановой – на тот момент лидировала еще одна бельгийка Нина Пинзарроне.

Луна на старте прыгнула тройной флип и двойной аксель, а каскад из тройных лутца и тулупа оставила на вторую половину – причем лутц недокрутила в четверть (тулуп, возможно, тоже).

По классике – заигрывала с судьями:

И эффектно закончила программу:

Оценки вывели быстро – 74,66 балла и первое место по итогам короткой. Луна сама такого не ожидала – скорчила смешную гримасу от удивления:

«Почему была удивлена оценками после проката? Если честно, ждала меньшую оценку – судила по прошлым турнирам. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни.

Каскад получился не очень уверенным, но я делаю его во второй половине, так что тут всегда риск. В любом случае, я рада, что смогла его приземлить», – рассказала Луна корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Хотя это, кстати, не новый личный рекорд и даже не лучшие для нее баллы в сезоне – на Skate America было 75,92.

● Губанова каталась предпоследней – все сделала чисто (тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц), правда, во второй половине прыгнула не каскад, а сольный лутц.

Оценки удивили – 68,98 балла, на 5,7 меньше, чем у Хендрикс, и только третье место, даже Пинзарроне выше.

Губанова только смиренно покачала головой.

● Но чем она проиграла Луне? У Хендрикс все вращения и дорожка шагов четверного уровня, у Анастасии – дорожка и одно вращение третьего, да и GOE пониже. Мощный отрыв бельгийке принесли компоненты – только здесь она обошла Губанову на 3,34 балла.

Интересно, что судья Хедвига Фиалкова из Словакии поставила почти одинаковые оценки за компоненты Луне и Анастасии, а вот остальные намного больше восхитились бельгийкой. Разброс вообще хороший – Фиалкова поставила Луне 7,25/7,75/7,50, а, например, Эдит Шиллер из Германии – 9,25/9,50/9,50.

● Губанова все равно не расстроилась: «Довольна собой сегодня на 100%. Мне удалось насладиться катанием, а на чемпионате Европы это не просто. Приятно понимать, что я сделала все, что могла сегодня, и сожалений нет. Я была очень спокойна перед прокатом, не чувствую никакого давления, что я победила в прошлом году. Новый день – новый старт.

Мне в этой программе нравится все – и музыка, и костюм. Выхожу на лед и чувствую, что сегодня самая красивая – а для девушки это же очень важно, хаха. Мне близок такой образ, я и в жизни немного кокетка, поэтому на льду в таком образе чувствую себя уверенно».

Ждем произвольную – пока у Луны хороший задел и мощное оружие в виде оценки за компоненты.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Женщины

Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27