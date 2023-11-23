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Что нового у лыж без России? Все боятся саботажа со фтором, фотофиниш будут скрывать

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Лыжи Лыжи

24 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам – второй год подряд без российских спортсменов.

Что ждать от сезона?

Новый кодекс поведения и правила по фотофинишу

Перед сезоном Международная федерация лыжных видов (FIS) немного изменила правила.

Ввели кодекс поведения для лыжников – он состоит из 10 пунктов, которые по задумке должны обеспечить безопасность спортсменов на трассе.

Есть, например, пункт об обгоне: «Лыжник, идущий впереди, не обязан уступать дорогу обгоняющему лыжнику. Однако, когда это возможно, более медленный лыжник должен позволить более быстрому совершить обгон и сместиться вправо».

Или о размахивании палками: «Лыжник должен держать палки как можно ближе к телу, когда он находятся рядом с другими лыжниками». Помните, как Юлия Ступак злилась на Фриду Карлссон, когда та сильно размахивала палками в спринте на одном из этапов Кубка мира?

Прописаны еще и пункты об уважении к другим, соблюдении разметки, правилам по выбору лыжни, контролю скорости, сходу с трассы и прочему.

Еще одно нововведение касается фотофиниша – теперь кадры доступны только судьям, хотя раньше их показывали в трансляции. Пояснений не было: выкатив новые правила, FIS прокомментировала пару других моментов, но не этот. Можно только предполагать, что руководство лыж опасается лишних обсуждений вокруг тонкой темы.

В смешанной эстафете новый порядок старта – начинают гонку мужчины, второй этап бегут женщины, третий – мужчины, четвертый – женщины. В этом сезоне смешанная эстафета запланирована только на январский этап в Гомсе (Швейцария).

Изменения коснулись и системы призовых в командных гонках (эстафетах и командных спринтах) – теперь деньги заработают не топ-6, а топ-10.

В этом сезоне не будет чемпионата мира, так что главным стартом намечен «Тур де Ски» (30 декабря – 7 января). Еще нас ждут два этапа в Северной Америке в феврале – в Кэнморе (Канада) и Миннеаполисе (США). Завершится сезон в марте в шведском Фалуне.

Весь календарь нового сезона можно посмотреть здесь.

Запрет на фтор: у Норвегии уже проблемы, а лыжники боятся саботажа

Но главное нововведение – запрет на фторосодержащие мази. Эпопея с баном фтора тянется уже 4 года, его введению постоянно что-то мешало. Особенно много проблем возникало с прибором для проверки лыж – он просто не работал. Перед новым сезоном прибор наконец-то довели до ума, но насколько он будет точным – загадка.

Сборные уже жалуются на то, что прибор слишком дорогой, но покупать его надо, чтобы не доводить до дисквалификаций.

«Одно устройство стоит 30 тысяч евро. Согласно расчетам, нам нужно минимум 4, а это 120 тысяч евро», – сокрушается исполнительный директор Федерации лыжного спорта Финляндии Исмо Хямяляйнен.

В сборной Норвегии прибор тоже купили, но в скандал все равно вляпались: горнолыжница Рагнихль Мувинкель снята с первой же предсезонной гонки из-за большого содержания фтора на лыжах. Позже оказалось, что мазь попала на лыжи Мувинкель из-за плохо очищенного оборудования.

А лыжники Поль Гульберг и Сандер Лиллебудал оштрафованы на 250 швейцарских франков за то, что опоздали со сдачей лыж на проверку на турнире в Бейтостолене.

Запрет на фтор в лыжах ждали 4 года, а как только ввели – Норвегия влипла. Что случилось?

Помимо опасений из-за точности работы прибора у спортсменов теперь еще одна фобия: возможность саботажа.

«Достаточно кому-то из зрителей подумать, что лыжник бежит слишком быстро и бросить на трассу фтор (или нечто со фтором). И в такой ситуации защитить себя невозможно. И это будет кошмар», – говорит менеджер сборной Швеции по лыжам Андерс Бистрем.

Неприятностей из-за нового запрета, похоже, не избежать – сезон получится непредсказуемым.

Клэбо воевал с Федерацией, норвежцев косят болезни

Многие лидеры столкнулись с проблемами перед стартом сезона.

Йоханнес Клэбо летом ушел из сборной Норвегии на самоподготовку, но на этом его конфликт с федерацией не закончился. Из-за разногласий по спонсорам Йоханнес долго отказывался подписывать соглашение, без которого не имел права выступать на Кубке мира.

Споры длились все межсезонье, но в итоге федерация сдалась и согласилась на требования спортсмена. Клэбо, правда, соглашение еще не подписал, но это уже формальность – он вошел в состав на этап в Руке.

Клэбо устроил бунт в сборной и был близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?

Но сборная Норвегии выступит в Финляндии не полным составом – команду подкосил коронавирус. Клэбо заразился ковидом в начале ноября, из-за чего досрочно завершил высотный сбор в Ливиньо и пропустил турнир в Бейтостолене, но к Руке намерен восстановиться.

Шюр Рете, Ховард Сулос Таугбель и Дидрик Тенсет пропустили турнир в Муонио тоже из-за коронавируса – Рете теперь и в Руку не поедет.

В женской сборной Норвегии потери еще серьезней: на старте мы не увидим обладательницу Кубка мира прошлого сезона Тириль Венг, а также двукратную олимпийскую чемпионку Игвильд Флюгстад Остберг и Хелене Фоссесхольм.

Венг заразилась коронавирусом и до сих пор не пришла в себя, Остберг на Кубок мира не пускают врачи – она все еще борется с расстройством пищевого поведения.

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А Фоссесхольм просто выгорела: «Осень оказалась не такой, как я ожидала. Мне придется сделать небольшой шаг назад. Для меня всегда было важным получать удовольствие от тренировок, но этой осенью было не так. Я не готова ни физически, ни морально. 

Сейчас дела уже лучше, но мне нужно расставить все по порядку. В этом году меня не будет в Бейтостолене, и скорее всего, до Рождества я буду выступать мало. Но надеюсь, что буду готова после Нового года». 

У Хайди Венг диагностировали доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – она постоянно испытывала сильную головную боль и не могла полноценно тренироваться. Но сейчас ситуация улучшилась: Хайди готова выступить в Руке.

А что у остальных?

Лидер сборной Финляндии Ииво Нисканен летом, как и Клэбо, ушел на самоподготовку, а недавно с запасом выиграл классическую разделку на турнире в Муонио. Итальянец Федерико Пеллегрино тоже в порядке – говорит, что его карьера продлится долго из-за противостояния с Клэбо, и намерен выступить на Олимпиаде-2026.

Шведы Калле Харлварссон и Вильям Поромаа тоже в строю. 34-летний Калле даже уверен, что скоро подтянется к норвежцам, ведь лыжники у них возрастные: «Я думаю, что скоро мы увидим перемены. У Норвегии довольно возрастная команда. Клэбо относится к числу самых молодых, но он тоже уже не юноша. Большинство из них старше 30. Так что у них осталось не так уж много лет доминирования. Думаю, мы подтянемся».

Вернулся даже китайский спринтер Ван Цян, который феерил в олимпийский сезон – забегал на подиум Кубка мира и был пятым в квалификации на Олимпиаде, но получил дисквалификацию в четвертьфинале. Правда, неизвестно, надолго ли – у китайца трудности с продлением визы.

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Американка Джесси Диггинс летом поймала рецидив расстройства пищевого поведения – спустя 12 лет ремиссии. Но на старте Кубка мира все же намерена выступить.

35-летняя Кертту Нисканен тоже поедет в Руке, как и немка Катарина Хенниг, которая выиграла «разделку» классикой в Муонио (Нисканен была пятой).

Шведки Фрида Карлссон, Майя Далквист и Линн Сван вернулись в сборную с самоподготовки. Все готовы к началу сезона, как и Йонна Сундлинг и Эбба Андерссон. Впрочем, недавно на турнире в Йелливаре все они неожиданно проиграли 26-летней партнерше по команде Моа Илар – она в Руку тоже поедет.

Рейтинги падают, но Россию возвращать не хотят

В октябре FIS в очередной раз продлила отстранение российских лыжников – этот сезон наша команда точно пропускает.

И это серьезно сказывается на Кубке мира: в прошлом сезоне аудитория лыжных гонок упала более чем на четверть, показав худший результат с 2017-го. Причем мужские соревнования просели куда сильнее женских – 39% против 20%. Это при том, что в олимпийский год Россия была главным рынком для FIS в лыжных гонках.

Йоханнес Клэбо выиграл 20 гонок на Кубке мира в прошлом сезоне, но его популярность внутри страны только упала – спад в рейтинге с третьего на седьмое место.

Даже чемпион мира Эмиль Иверсен признает – без России конкуренция не та: «Очевидно, что им наверняка сложно мотивировать себя. Думаю, это [отстранение] очень негативно на них скажется. Нужно, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.

Разумеется, не только ради лыжного спорта, хотя это крайне негативно действует и на него, и на российские лыжи в частности. В последние годы они были почти единственными нашими соперниками, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте. Будем надеяться, что скоро воцарится мир и они смогут вернуться».

Как и Петтер Нортуг: «Я выступал в лыжных гонках при более высоком уровне конкуренции, а Кубок мира был интересным. Спортсмены, способные побеждать, представляли разные страны. Если мы не вернем интерес к лыжным гонкам в Центральной Европе, то в будущем это станет очень сложно.

Достаточно посмотреть на результаты и увидеть, что норвежцы оккупировали все призовые места – во всяком случае, в мужских дисциплинах. Это убивает интерес к лыжному спорту».

Но в ближайшее время вряд ли что-то изменится, те же шведские лыжники единогласно выступают против возвращения России.

«Это трагичная ситуация для отдельных спортсменов, но не думаю, что сейчас нужно допускать россиян. Я могу сказать лишь то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт вместе с российскими спортсменами», – заявила Линн Сван. 

«Для многих это решение стало бы ударом ниже пояса», – добавил Вильям Поромаа. 

Так что для россиян пока остаются Кубок России и Спартакиада. Александр Терентьев не унывает и считает, что наши соревнования даже интереснее: «Конечно, неприятно, что не допускают, но мы живем дальше и стараемся сделать наши соревнования еще лучше, чем у них.

Я считаю, что наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования, там одни и те же выигрывают между собой. У нас тут соперничество похлеще, чем там».

Где смотреть наши лыжи? Год назад их показывали с телефона, начало этого сезона – снова мимо ТВ

Фото: Emmi Korhonen, Xinhua/Wang Song, Daniel Karmann, IMAGO/Vesa Moilanen, IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

4 комментария

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Konstantin Safin
Можно и финишные 100м не показывать)
Ведь главное борьба на трассе, это ж основное!
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Фан Рубина
То придумают глупость со фтором, то беспричинно отстранят россиян. Сами себя закапывают.
+2
-2
0
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Lexx2
Короче, норвежцы пожелали поскорее разделаться с хунтой и погоняться!
0
0
0
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