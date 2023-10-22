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«То, как его тащили с поля, было дико забавно». Опоссум прервал матч студенческой лиги и стал звездой дня

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Американский футбол Американский футбол

Болельщики откровенно скучали на матче студенческой лиги США по американскому футболу между командами из Техаса, но ситуацию спас выбежавший на поле опоссум.

Команды Техасского христианского университета (TCU) и Техасского технического университета (Texas Tech) встречались уже в 63-й раз в истории – первая четверть закончилась со счетом 7:7.

На старте второй на поле появился дикий опоссум.

«В Лаббоке появляются грызуны необычного размера (на самом деле опоссумы сумчатые, а не грызуны). Вот прямо сейчас. У нас опоссум на 15-ярдовой линии», – заметил один из комментаторов матча.

Дерзкого опоссума быстро поймали и утащили с поля, хотя зверек явно был против – цеплялся когтями за покрытие и угрожающе открывал пасть.

«Похоже, он явно недоволен тем, что его выпроваживают со стадиона», – отметил комментатор.

Опоссум стал звездой матча, а видео с ним быстро завирусилось. Болельщики в соцсетях восхищались упорством зверька и хвалили за то, что он сделал игру интереснее: «Он заплатил за билет, как и все остальные!», «Его появление было намного интереснее, чем сам матч», «То, как его тащили с поля, было дико забавно. Он просто хотел попасть в команду!»

Сам матч завершился победой Texas Tech со счетом 35:28. Но опоссум итог игры не увидел – его выгнали со стадиона слишком рано.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges

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