«То, как его тащили с поля, было дико забавно». Опоссум прервал матч студенческой лиги и стал звездой дня

Болельщики откровенно скучали на матче студенческой лиги США по американскому футболу между командами из Техаса, но ситуацию спас выбежавший на поле опоссум.

Команды Техасского христианского университета (TCU) и Техасского технического университета (Texas Tech) встречались уже в 63-й раз в истории – первая четверть закончилась со счетом 7:7.

На старте второй на поле появился дикий опоссум.

«В Лаббоке появляются грызуны необычного размера (на самом деле опоссумы сумчатые, а не грызуны). Вот прямо сейчас. У нас опоссум на 15-ярдовой линии», – заметил один из комментаторов матча.

Дерзкого опоссума быстро поймали и утащили с поля, хотя зверек явно был против – цеплялся когтями за покрытие и угрожающе открывал пасть.

«Похоже, он явно недоволен тем, что его выпроваживают со стадиона», – отметил комментатор.

Опоссум стал звездой матча, а видео с ним быстро завирусилось. Болельщики в соцсетях восхищались упорством зверька и хвалили за то, что он сделал игру интереснее: «Он заплатил за билет, как и все остальные!», «Его появление было намного интереснее, чем сам матч», «То, как его тащили с поля, было дико забавно. Он просто хотел попасть в команду!»

Сам матч завершился победой Texas Tech со счетом 35:28. Но опоссум итог игры не увидел – его выгнали со стадиона слишком рано.

Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges