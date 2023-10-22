«То, как его тащили с поля, было дико забавно». Опоссум прервал матч студенческой лиги и стал звездой дня
Болельщики откровенно скучали на матче студенческой лиги США по американскому футболу между командами из Техаса, но ситуацию спас выбежавший на поле опоссум.
Команды Техасского христианского университета (TCU) и Техасского технического университета (Texas Tech) встречались уже в 63-й раз в истории – первая четверть закончилась со счетом 7:7.
На старте второй на поле появился дикий опоссум.
«В Лаббоке появляются грызуны необычного размера (на самом деле опоссумы сумчатые, а не грызуны). Вот прямо сейчас. У нас опоссум на 15-ярдовой линии», – заметил один из комментаторов матча.
Дерзкого опоссума быстро поймали и утащили с поля, хотя зверек явно был против – цеплялся когтями за покрытие и угрожающе открывал пасть.
«Похоже, он явно недоволен тем, что его выпроваживают со стадиона», – отметил комментатор.
Опоссум стал звездой матча, а видео с ним быстро завирусилось. Болельщики в соцсетях восхищались упорством зверька и хвалили за то, что он сделал игру интереснее: «Он заплатил за билет, как и все остальные!», «Его появление было намного интереснее, чем сам матч», «То, как его тащили с поля, было дико забавно. Он просто хотел попасть в команду!»
Сам матч завершился победой Texas Tech со счетом 35:28. Но опоссум итог игры не увидел – его выгнали со стадиона слишком рано.
Фото: Gettyimages.ru/Josh Hedges
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