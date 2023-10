Спортмагазин во Франции разрешил покупателям красть товары, если убегут от охранника. Нюанс – это топ-спринтер

Французский спортивный магазин Distance устроил забавную акцию – разрешил посетителям забирать товары просто так, но только в том случае, если они смогут убежать от охранника.

Подвох в том, что охранником работал один из лучших французских спринтеров Микаэль-Меба Зезе.

Акция прошла под слоганом Rob It to Get It (чтобы что-то получить – нужно это украсть). На разных товарах в магазине наклеили ярлыки со слоганом – красть можно было только их. Впрочем, выбор оказался неплохим.

Зезе очень быстро бегает (личный рекорд на 100-метровке – 9,99 секунды), а еще ему, как и магазину, требовалось привлечь внимание: спринтер собирает деньги на участие в Олимпиаде-2024 в Париже и ищет спонсоров.

Сама идея напомнила Зезе, как он в детстве играл с друзьями в догонялки. Концепт продумали еще в мае, но бегун был очень занят на турнирах, так что окно у него появилось только осенью.

Магазин специально не рекламировал акцию заранее, опасаясь, что одновременно придет толпа и начнется хаос. Вместо этого владельцы магазина в день Х выставили у входа большой знак, на котором объяснялись правила акции. А менеджеры в магазине поясняли всем желающим нюансы.

Покупателям сообщили, что им нужно убежать от охранника – тогда можно оставить вещь себе. Но вот о том, что охранник – один лучших спринтеров Франции, не сказали. В лицо Зезе вряд ли многие знают, так что в глазах посетителей он был обычным охранником с бейджиком security.

Первая попытка кражи состоялась через полчаса после открытия – «покупатель» схватил пару кроссовок, но Микаэль его быстро поймал. Желающих присвоить бесплатные вещи становилось все больше – до такой степени, что Зезе к часу дня прилично устал. Но работать ему предстояло до самого закрытия.

Одной из посетительниц магазина оказалась Сико – опытная бегунья-марафонец, к тому же в этот день на ней были хорошие беговые кроссовки. Сико прихватила поясную сумку, но уже в дверях ее настиг Зезе.

К вечеру «покупатели» начали учиться на ошибках предшественников и продумывать схемы. Например, кто-то пытался отвлечь Микаэля селфи в то время, как его товарищ брал шляпу с прилавка и убегал – но спринтер и тут оказался быстрее.

Иные посетители ждали, пока Зезе будет занят, гоняясь за кем-то другим, потом хватали трофей и бежали в другую сторону. Один из таких маневров удался – пока Микаэль ловил беглеца с розовой футболкой, другой воришка удрал, присвоив серые кроссовки.

Перед закрытием магазина повезло женщине, которая украла пару белых кроссовок – в конец уставший за день Микаэль упустил ее на пешеходном переходе.

Всего за день посетители 76 раз пробовали стащить вещи – 74 раза Зезе ловил убегавших, но двоим все же удалось уйти с добычей.

После утомительной смены Микаэль пошел на массаж и принял ванну со льдом.

«Это был очень, очень, очень длинный день», – сказал он.

А уже на следующее утро пошел тренироваться – отбор на Олимпиаду впереди.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey/Getty Images for European Athletics