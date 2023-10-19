Stream of Consciousness
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Спортмагазин во Франции разрешил покупателям красть товары, если убегут от охранника. Нюанс – это топ-спринтер

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Париж-2024 Париж-2024
Микаэль-Меба Зезе
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Французский спортивный магазин Distance устроил забавную акцию – разрешил посетителям забирать товары просто так, но только в том случае, если они смогут убежать от охранника.

Подвох в том, что охранником работал один из лучших французских спринтеров Микаэль-Меба Зезе.

Акция прошла под слоганом Rob It to Get It (чтобы что-то получить – нужно это украсть). На разных товарах в магазине наклеили ярлыки со слоганом – красть можно было только их. Впрочем, выбор оказался неплохим.

Зезе очень быстро бегает (личный рекорд на 100-метровке – 9,99 секунды), а еще ему, как и магазину, требовалось привлечь внимание: спринтер собирает деньги на участие в Олимпиаде-2024 в Париже и ищет спонсоров.

Сама идея напомнила Зезе, как он в детстве играл с друзьями в догонялки. Концепт продумали еще в мае, но бегун был очень занят на турнирах, так что окно у него появилось только осенью.

Магазин специально не рекламировал акцию заранее, опасаясь, что одновременно придет толпа и начнется хаос. Вместо этого владельцы магазина в день Х выставили у входа большой знак, на котором объяснялись правила акции. А менеджеры в магазине поясняли всем желающим нюансы.

Покупателям сообщили, что им нужно убежать от охранника – тогда можно оставить вещь себе. Но вот о том, что охранник – один лучших спринтеров Франции, не сказали. В лицо Зезе вряд ли многие знают, так что в глазах посетителей он был обычным охранником с бейджиком security.

Первая попытка кражи состоялась через полчаса после открытия – «покупатель» схватил пару кроссовок, но Микаэль его быстро поймал. Желающих присвоить бесплатные вещи становилось все больше – до такой степени, что Зезе к часу дня прилично устал. Но работать ему предстояло до самого закрытия.

Одной из посетительниц магазина оказалась Сико – опытная бегунья-марафонец, к тому же в этот день на ней были хорошие беговые кроссовки. Сико прихватила поясную сумку, но уже в дверях ее настиг Зезе.

К вечеру «покупатели» начали учиться на ошибках предшественников и продумывать схемы. Например, кто-то пытался отвлечь Микаэля селфи в то время, как его товарищ брал шляпу с прилавка и убегал – но спринтер и тут оказался быстрее.

Иные посетители ждали, пока Зезе будет занят, гоняясь за кем-то другим, потом хватали трофей и бежали в другую сторону. Один из таких маневров удался – пока Микаэль ловил беглеца с розовой футболкой, другой воришка удрал, присвоив серые кроссовки.

Перед закрытием магазина повезло женщине, которая украла пару белых кроссовок – в конец уставший за день Микаэль упустил ее на пешеходном переходе.

Всего за день посетители 76 раз пробовали стащить вещи – 74 раза Зезе ловил убегавших, но двоим все же удалось уйти с добычей.

После утомительной смены Микаэль пошел на массаж и принял ванну со льдом.

«Это был очень, очень, очень длинный день», – сказал он.

А уже на следующее утро пошел тренироваться – отбор на Олимпиаду впереди.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey/Getty Images for European Athletics

36 комментариев

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Beloded2007
Хорошо, что не профессиональный стрелок
+100
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+100
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Trash Talking
Изи. Идете группой из 5-10 человек и одновременно крадете разрешенные товары. Награбленное продаете и деньги поровну делите :)
+22
-3
+19
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kisliy33
нормальная пиар-акция, как для спортсмена, так и для магаза. вполне веселая, и это все понимают кроме душнил из комментов на спортс.ру
+18
-1
+17
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Макс237
Всё постановка конечно, но сама концепция нравится. Ну и ролик получился очень забавным.
+23
-7
+16
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Trash Talking
Ответ Beloded2007
Хорошо, что не профессиональный стрелок
Таковой бродит в США в торговом центре
+20
-4
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Денис Т.
Ответ Glukinho
дурость какая-то, а если кто-то голову сломает, убегая?
Большая дурость в том, что в принципе не осуждается воровство, а как бы просто ставится вопрос состязательности между вором и продавцом. Учитывая специфическую ситуацию с мигрантами в Франции, это очень неудачная инициатива.
+18
-5
+13
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alkidamant
Что говорить - крутой аттракцион
+9
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+9
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Бене Гессерит
Ответ Николай Козлов
Можно ли было украсть кассу?
Попробуй читать перед комментированием
+7
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Сергей Кайзер
Ответ Orthodx
Хорошо, под машину никто не попал. Люди там прямо из дверей магазина на проезжую часть выбегали.
Там скоростной лимит 30 км/ч, водители всё видят очень хорошо.
+5
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Скаут Селуса
Да ладно, вот если бы охранником был какой нибудь стрелок, который собирал деньги на ОИ, это да. "Можно красть, но есть один нюанс- это Магнум Десерт Игл".
+3
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Serega Izhutkin
маркетинг на уровне)
+2
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Олег Кузнецов
Ответ Beloded2007
Хорошо, что не профессиональный стрелок
Гениально).
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Alon Raven
Ответ Скаут Селуса
Да ладно, вот если бы охранником был какой нибудь стрелок, который собирал деньги на ОИ, это да. "Можно красть, но есть один нюанс- это Магнум Десерт Игл".
Такое правило действует во всех магазинах США.
+1
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Сергей Петлин
Ответ Trash Talking
Изи. Идете группой из 5-10 человек и одновременно крадете разрешенные товары. Награбленное продаете и деньги поровну делите :)
Поэтому такого никогда не сделают в России) Магазин в этот же день обанкротится
+1
0
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Цзю Константина
интересно придумали, черти)))даешь так в Бутово))))
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tverd1
Лайф хак. Красть надо когда охранник отбежал по работе)))
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Черный Дворник
Спасибо , забавно)))))
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Glukinho
Ответ Денис Т.
Большая дурость в том, что в принципе не осуждается воровство, а как бы просто ставится вопрос состязательности между вором и продавцом. Учитывая специфическую ситуацию с мигрантами в Франции, это очень неудачная инициатива.
согласен
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Alon Raven
Ответ Glukinho
дурость какая-то, а если кто-то голову сломает, убегая?
А типа просто бегая себе ничего не сломаешь!
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Денис Давыдов
Ответ Glukinho
дурость какая-то, а если кто-то голову сломает, убегая?
явная же постанова, в реальносьт такое никто не позволит.
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Айвенго
Ответ Beloded2007
Хорошо, что не профессиональный стрелок
Это пять!!!!
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гилберт
Ответ Beloded2007
Хорошо, что не профессиональный стрелок
Хорошо что не Чарльз Бронсон.
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Скаут Селуса
Ответ Alon Raven
Такое правило действует во всех магазинах США.
Ага, то-то смотрю видео как негры магазины выносят и правило это не сильно воплощается в реале.
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Alon Raven
Ответ Trash Talking
Изи. Идете группой из 5-10 человек и одновременно крадете разрешенные товары. Награбленное продаете и деньги поровну делите :)
Магазин не большой + вход ещё меньше.
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Айвенго
Два прокола за день, один с женщиной. Трудно ему будет отобраться на Олимпиаду с такой головой.
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