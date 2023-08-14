Stream of Consciousness
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«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

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Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Василиса Кагановская Василиса Кагановская
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Анжелика Крылова Анжелика Крылова
Фигурное катание Фигурное катание

Валерий Ангелопол сразу после распада пары с Василисой Кагановской пообещал не давать комментариев, потому что «как мужик обязан оставить сор в избе».

Поэтому сегодня с объяснениями выступила его мама: досталось там и Кагановской, и тренеру Анжелике Крыловой.

Сам же Ангелопол обожает вести соцсети – там очень много его ярких цитат. Вот только некоторые из них:

• Как бы много не говорили обо мне вокруг, всегда протаптывал свою тернистую и тяжело расчищаемую тропу, следуй за мной, но оставайся собой!

• Они любят факты, но ищут их в слухах.

• А мне нравится, что меня не всегда воспринимают, зато всегда слышат.

• Выпрашивать внимание — как проявлять свою слабость, не занимайтесь этим.

• Самый страшный человек — это человек, которому уже нечего терять, или человек, который настолько потерян, что не боится потерять все.

Человек, который слаб – не может ничего, кроме того, как лаять на сильных, показывая себя с глупой стороны, заведомо понимая, что лай закончится, как только тот, на кого он лает, обратит на него внимание, а этого, увы, никогда не случится. Старания напрасны.

А как вам правила жизни Валерия?

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф

105 комментариев

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Слончик
Даже жестким пацанам нужны мягкие чехлы.
+178
-4
+174
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Lana Kazakova
Пхахахаха! Какой кринж! Откуда он вообще брал эти цитаты? Мне казалось, что паблики с пацанскими цитатами остались в 2007 году.
+138
-5
+133
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"Это не у меня нет девушки, это ни у одной девушки нет меня"
"Делай как надо, как не надо не делай"
"Волк не тигр и не лев, но зато в цирке не выступает"
🤣🤣🤣
+135
-5
+130
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Хорошее Настроение
Мальчик из богатой семьи, за которого мама заступается а так себя вдет будто "прохавал эту жизнь с самого низа". Ему всю жизнь все обеспечивают, к тренеру через Дядю пропихивают, партнершу по его прихоти меняют, а он в философа на минималках играет. И вед на полном серьезе похоже считал себя "мужиком" после того как пытался продать себя партнерше.
+97
-2
+95
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Федя-гол
ауф
+92
-5
+87
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Ритт
Давно обратила внимание на его цитатник в Телеграмме. И часто писала об этом, что парень очень инфантильный и недалекий умом. И писала, что пара эта переоцененная, что они еще покажут своим поклонникам, какие на самом деле, особенно Валерий. Ну вот, пожалуйста!
Рада, что они распались. Фальш чувствовалась в них давно уже. Хотя Василиса мне была и симпатична, но он...
Карьеру себе закопал по дурости своей! На них и ставки федерации были на будущее, там и разбанили бы нас к 2030 году. И поклонники у них были, при чем в таком раннем возрасте для танцоров. На руках ведь носили. Что уж там такое произошло, что Валере невтерпеж стало кататься с Василисой?! Не думаю, что он настолько влюбился в Полину, что через две недели отношений, решил положить на 5 лет в паре с Василисой и прекрасные перспективы. Хотя...
Валера, ты дурень!!! Немного даже жалко его. Стебут теперь все и издеваются. Но, кто ж в этом виноват?
+91
-8
+83
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Anita Levchenko
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть😎😅
+81
0
+81
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Revery
"На случай, если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен" - Валерочка, возьми в копилочку! Пригодится!
Я думала, что аттеншнвхоры остались где-то далеко, в 2007м, вместе с имиджбордами. А не, их дело цветет и пахнет))
+58
-1
+57
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Revery
Ответ Ритт
Давно обратила внимание на его цитатник в Телеграмме. И часто писала об этом, что парень очень инфантильный и недалекий умом. И писала, что пара эта переоцененная, что они еще покажут своим поклонникам, какие на самом деле, особенно Валерий. Ну вот, пожалуйста! Рада, что они распались. Фальш чувствовалась в них давно уже. Хотя Василиса мне была и симпатична, но он... Карьеру себе закопал по дурости своей! На них и ставки федерации были на будущее, там и разбанили бы нас к 2030 году. И поклонники у них были, при чем в таком раннем возрасте для танцоров. На руках ведь носили. Что уж там такое произошло, что Валере невтерпеж стало кататься с Василисой?! Не думаю, что он настолько влюбился в Полину, что через две недели отношений, решил положить на 5 лет в паре с Василисой и прекрасные перспективы. Хотя... Валера, ты дурень!!! Немного даже жалко его. Стебут теперь все и издеваются. Но, кто ж в этом виноват?
Мальчик получил именно то, чего добивался - славу и внимание. Зачем жалеть, надо радоваться, человек шёл-шёл к своей мечте и дошёл. Уверена, скоро прочитаем цитату про то, что чёрный пиар - тоже пиар.
+44
-2
+42
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PerfectSvendsen
Ностальгически вернулась в 2007. Спасибо, Валера
+43
-2
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Karina kolesnikova
Он это на полном серьезе? Никакой надежды, что сарказм?
+37
-1
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muddy.hedgehog
Стетхему на пенсию пора – достойная смена выросла
+31
0
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Anita Levchenko
Ответ Слончик
Даже жестким пацанам нужны мягкие чехлы.
🤣👍
+26
0
+26
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Биркарт фон Грелленорт
Не тот волк кто волк, а тот волк кто волк
АУФ!
+25
0
+25
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толян666
Чел просто делает ctrlC+ctrlV из замшелых пабликов конца 2000х.
А вы тут тратите время на обсуждение этого тела и его жизненных принципов))))
+22
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Юра Плисецкий
Ладно парень, ему 19 лет, и он фигурист. Они все отстают в развитии в силу работы на катке с утра до вечера.

А Пилясову сколько лет? Чтобы постить подростковые цитаты, и за это получать зарплату.
+29
-8
+21
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Комиссар Жабер
Уже тогда было понятно, что кринжовый и инфантильный парень
+22
-1
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Kareglazaya
Ответ U-hoho
Объясните мне, как любовь к другой девушке мешает кататься в танцах с этой? Не первый раз такое происходит. Тупо времени, что ли, не хватает - а тут все под боком? Не понимаю. Любишь? Ну люби - работа-то здесь при чем?
Похоже, его зацепило, что Кагановская отшила. Всё, что было дальше - Усова, контракт - это лишь попытки обратить внимание Кагановской и напакостить ей.
+22
-1
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толян666
Ответ Anita Levchenko
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть😎😅
однозначно это флэшка
+22
-1
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Младший лейтенант
Божы, ищо и цитаты-то не свои. Какой позор.
+20
0
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Иван Иванов
пацан к успеху шел...
+21
-1
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Himmelge
То, что Валера неадекват, было ясно давно. Но теперь хоть понятно, в кого он.
+21
-2
+19
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U-hoho
Ответ Ритт
Давно обратила внимание на его цитатник в Телеграмме. И часто писала об этом, что парень очень инфантильный и недалекий умом. И писала, что пара эта переоцененная, что они еще покажут своим поклонникам, какие на самом деле, особенно Валерий. Ну вот, пожалуйста! Рада, что они распались. Фальш чувствовалась в них давно уже. Хотя Василиса мне была и симпатична, но он... Карьеру себе закопал по дурости своей! На них и ставки федерации были на будущее, там и разбанили бы нас к 2030 году. И поклонники у них были, при чем в таком раннем возрасте для танцоров. На руках ведь носили. Что уж там такое произошло, что Валере невтерпеж стало кататься с Василисой?! Не думаю, что он настолько влюбился в Полину, что через две недели отношений, решил положить на 5 лет в паре с Василисой и прекрасные перспективы. Хотя... Валера, ты дурень!!! Немного даже жалко его. Стебут теперь все и издеваются. Но, кто ж в этом виноват?
Объясните мне, как любовь к другой девушке мешает кататься в танцах с этой? Не первый раз такое происходит.
Тупо времени, что ли, не хватает - а тут все под боком?
Не понимаю.
Любишь? Ну люби - работа-то здесь при чем?
+19
-1
+18
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Arina Gerasimova
Пацан симпатяга, по жизни бродяга. Походка блатная, жизнь воровская, бродяга по жизни, вор по нужде. Кайфарик по масти, романтик в душе…
+21
-3
+18
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Manukello
ути-пути
+20
-2
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