105 комментариев

Валерий Ангелопол сразу после распада пары с Василисой Кагановской пообещал не давать комментариев, потому что «как мужик обязан оставить сор в избе».

Поэтому сегодня с объяснениями выступила его мама: досталось там и Кагановской, и тренеру Анжелике Крыловой.

Сам же Ангелопол обожает вести соцсети – там очень много его ярких цитат. Вот только некоторые из них:

• Как бы много не говорили обо мне вокруг, всегда протаптывал свою тернистую и тяжело расчищаемую тропу, следуй за мной, но оставайся собой!

• Они любят факты, но ищут их в слухах.

• А мне нравится, что меня не всегда воспринимают, зато всегда слышат.

• Выпрашивать внимание — как проявлять свою слабость, не занимайтесь этим.

• Самый страшный человек — это человек, которому уже нечего терять, или человек, который настолько потерян, что не боится потерять все.

Человек, который слаб – не может ничего, кроме того, как лаять на сильных, показывая себя с глупой стороны, заведомо понимая, что лай закончится, как только тот, на кого он лает, обратит на него внимание, а этого, увы, никогда не случится. Старания напрасны.

А как вам правила жизни Валерия?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф