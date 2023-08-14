105 комментариев

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
Валерий Ангелопол сразу после распада пары с Василисой Кагановской пообещал не давать комментариев, потому что «как мужик обязан оставить сор в избе».
Поэтому сегодня с объяснениями выступила его мама: досталось там и Кагановской, и тренеру Анжелике Крыловой.
Сам же Ангелопол обожает вести соцсети – там очень много его ярких цитат. Вот только некоторые из них:
• Как бы много не говорили обо мне вокруг, всегда протаптывал свою тернистую и тяжело расчищаемую тропу, следуй за мной, но оставайся собой!
• Они любят факты, но ищут их в слухах.
• А мне нравится, что меня не всегда воспринимают, зато всегда слышат.
• Выпрашивать внимание — как проявлять свою слабость, не занимайтесь этим.
• Самый страшный человек — это человек, которому уже нечего терять, или человек, который настолько потерян, что не боится потерять все.
Человек, который слаб – не может ничего, кроме того, как лаять на сильных, показывая себя с глупой стороны, заведомо понимая, что лай закончится, как только тот, на кого он лает, обратит на него внимание, а этого, увы, никогда не случится. Старания напрасны.
А как вам правила жизни Валерия?
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф
"Делай как надо, как не надо не делай"
"Волк не тигр и не лев, но зато в цирке не выступает"
🤣🤣🤣
Рада, что они распались. Фальш чувствовалась в них давно уже. Хотя Василиса мне была и симпатична, но он...
Карьеру себе закопал по дурости своей! На них и ставки федерации были на будущее, там и разбанили бы нас к 2030 году. И поклонники у них были, при чем в таком раннем возрасте для танцоров. На руках ведь носили. Что уж там такое произошло, что Валере невтерпеж стало кататься с Василисой?! Не думаю, что он настолько влюбился в Полину, что через две недели отношений, решил положить на 5 лет в паре с Василисой и прекрасные перспективы. Хотя...
Валера, ты дурень!!! Немного даже жалко его. Стебут теперь все и издеваются. Но, кто ж в этом виноват?
Я думала, что аттеншнвхоры остались где-то далеко, в 2007м, вместе с имиджбордами. А не, их дело цветет и пахнет))
АУФ!
А вы тут тратите время на обсуждение этого тела и его жизненных принципов))))
А Пилясову сколько лет? Чтобы постить подростковые цитаты, и за это получать зарплату.
Тупо времени, что ли, не хватает - а тут все под боком?
Не понимаю.
Любишь? Ну люби - работа-то здесь при чем?