41 комментарий

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Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

Париж-2024 Париж-2024
Рио-2016 Рио-2016
Юсра Мардини
Олимпийская сборная беженцев
МОК МОК
Олег Матыцин Олег Матыцин
Токио-2020 Токио-2020
Томас Бах Томас Бах
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили
Александр Кожевников Александр Кожевников
Легкая атлетика Легкая атлетика

Возможно, российские спортсмены поедут на Олимпиаду-2024 в Париже не просто как нейтральные спортсмены, а практически в статусе беженцев.

По информации агентства «Весь спорт», МОК определился с форматом, который предложит нашей стороне – в ход пойдет уже опробованный принцип олимпийской сборной беженцев.

А в чем суть и почему это плохо для России? Сначала – немного контекста: что за статус беженца.

Сборную беженцев создали из-за миграционного кризиса – это идея Баха

Сборная беженцев появилась совсем недавно – глава МОК Томас Бах объявил о ее создании на генеральной ассамблее ООН в 2015-м.

К этому МОК и ООН подтолкнул миграционный кризис в Европе, который возник как раз осенью 2015-го – тогда поток беженцев в ЕС увеличился многократно. В основном в Европу ехали люди из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии – они бежали от войн и прочих конфликтов в своих государствах.

Тот миграционный кризис стал крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны – за 2015-й по разным оценкам в Европу прибыли от 1 до 1,8 млн беженцев и нелегальных мигрантов.

В МОК посчитали, что они тоже должны иметь шанс выступать на Олимпийских играх, только им нужна особая сборная (за свои страны они выступать, понятно, не могли), плюс деньги и условия для подготовки.

«У этих беженцев нет ни дома, ни команды, ни флага, ни национального гимна. Мы предложим им дом в Олимпийской деревне вместе со всеми спортсменами мира. В их честь прозвучит олимпийский гимн, а олимпийский флаг проведет их на стадион. Это будет символом надежды для всех беженцев и заставит мир лучше осознать масштабы этого кризиса. Это также сигнал международному сообществу о том, что беженцы являются нашими собратьями и приносят пользу обществу.

Эти спортсмены-беженцы покажут миру, что, несмотря на невообразимые трагедии, с которыми они столкнулись, каждый может внести вклад в жизнь общества благодаря таланту, навыкам и силе человеческого духа. Олимпийская сборная беженцев посылает отличный сигнал о том, что беженцы обогащают наше олимпийское сообщество и общество в целом.

Наблюдать за тем, как они соревнуются, – великий момент для нас, и мы надеемся, что все присоединятся к нам. Эти спортсмены приветствуются в нашем олимпийском сообществе, среди коллег-атлетов – не только соревнуются с ними, но и живут вместе под одной крышей», – рассказывал Томас Бах летом 2016-го.

Желающих было много, но денег хватило только на 10 человек – максимум для отдельного бюджета МОК

МОК изначально уточнял, что в первую в истории олимпийскую сборную беженцев войдут от 5 до 10 человек. Желающих попасть на Олимпиаду, разумеется, было намного больше, но всем им предстоял строгий отбор.

Членов команды выбирали по нескольким критериям: спортивные достижения и потенциал, личная ситуация (почему уехал из родной страны и в каких условиях живет теперь), наличие официального и одобренного ООН статуса беженца.

Причина ограничений по численности проста: на подготовку, сопровождение и экипировку нужно много денег, на всех просто не хватит. МОК создал специальный фонд на 2 млн долларов, который планировалось потратить на тренировки беженцев.

Затем комитет попросил НОКи всех стран собрать данные о таких атлетах и оценить, какие из них сейчас или в ближайшем будущем могут соответствовать олимпийским стандартам. Таких набралось 43 человека. Но в итоговый список попали только 10 (спортсмены из Южного Судана, Эфиопии, ДР Конго и Сирии) – максимум, на который рассчитывали в МОК.

В частности, в сборной оказалась 17-летняя сирийская пловчиха Юсра Мардини, которая приплыла из Турции в Грецию на надувной лодке с мотором. Причем в какой-то момент мотор сломался, а спортсменка доплыла до берега самостоятельно.

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Атлеты представляли всего три вида: легкую атлетику, плавание и дзюдо.

Каждый член сборной получил специальные олимпийские стипендии. Вместе с командой на Олимпиаду-2016 в Рио поехали несколько тренеров и членов персонала, которых отдельно назначил МОК.

«Приоритет для МОК в том, чтобы сосредоточиться в первую очередь на спортсменах, которые больше всего нуждаются в помощи, и поставить их в равное положение со своими конкурентами из более развитых регионов мира», – объясняла правила отбора пресс-атташе МОК Эммануэль Моро.

Все расходы на участие спортсменов в Играх (подготовка, перелеты, проживание) закрыли из фонда олимпийской солидарности, экипировку тоже предоставил МОК.

На самом деле, это не что-то новое в олимпийском спорте – фонд солидарности существует давно, деньги из него регулярно тратятся на помощь спортсменам из небольших НОКов, которым не хватает средств на тренировки и поездки на соревнования.

Попасть в сборную беженцев было важно не только в плане участия на Олимпиаде – МОК продолжал поддержку таких спортсменов и после Игр, а еще помогал с оформлением нового гражданства.

Медалей беженцы не взяли, но идея всем понравилась 

Первая сборная беженцев выступила на летней Олимпиаде-2016 в Рио. Делегация вышла первой на представлении команд на церемонии открытия – бегунья Роуз Локонен пронесла флаг МОК, под которым соревновались беженцы.

Условия на Олимпиаде для беженцев были почти такие же, в каких сейчас соревнуются российские спортсмены (в тех видах, где наших все же вернули – вроде дзюдо) – олимпийский гимн, олимпийский флаг, нейтральная светлая форма. На Олимпиаде они ничем не отличались от нейтральных атлетов – разница только в том, как они попали на Игры.

Особых результатов у той сборной в Рио-2016 не было – к медалям никто не подобрался.

Тем не менее, эксперимент посчитали успешным: СМИ хвалили МОК за то, что 10 спортсменам дали шанс воплотить мечту, которого иначе бы у них не было.

Сборная беженцев вернулась на Олимпиаде-2020 в Токио – за 5 лет (Игры прошли в 2021-м) программу расширили, так что в Японию отправились уже 29 спортсменов из 12 видов. К нациям беженцев добавились Конго (не путать с Демократической Республикой Конго), Судан, Эритрея, Венесуэла, Иран, Афганистан, Камерун и Ирак.

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На церемонии открытия сборная беженцев прошла второй – сразу за командой Греции, которая традиционно выходит на парад раньше всех. Медалей беженцы опять же не взяли, но показали несколько сильных результатов – например, тхэквондистка Кимия Ализаде стала 5-й в весе до 57 кг.

Рио-2016 и Токио-2020 – пока единственные Олимпиады, на которых выступала сборная беженцев. Зимние Игры команда обошла стороной – ее не было ни в Пхенчхане-2018, ни в Пекине-2022.

Объяснение довольно простое: практически все беженцы приехали из стран, где зимние виды не развиты. Скорее всего, МОК не нашел желающих поехать в Корею и Китай, а если бы такие люди и были, то вряд ли бы они соответствовали «высоким олимпийским стандартам».

А вот в Париже-2024 сборная беженцев выступит точно – Томас Бах уже подтвердил. Планируется, что такая команда появится и на юношеской Олимпиаде-2026 в Дакаре.

А в чем проблема с Россией?

Олимпийская сборная беженцев – успешный и достойный проект, но сборной России такие условия вряд ли подойдут.

Важный момент – речь НЕ идет о том, чтобы отправить российских спортсменов на Олимпиаду в статусе беженцев. Наши спортсмены будут выступать в виде нейтральных атлетов, суть только в том, что принцип формирования сборной будет похож на тот, который применял МОК в 2016 и 2020 годах, когда собирал команду беженцев. 

Если бы российских спортсменов допустили до Олимпиады в Париже просто в нейтральном статусе, как некоторые выступают сейчас, было бы намного проще. Да, все равно не избежать предварительного отбора (например, на турниры не пускают людей из ЦСКА), олимпийского флага и гимна, пропуска командных видов, возможно, и подписания особых деклараций.

Но этот вариант уже опробован и отчасти работает – наши дзюдоисты и тхэквондисты приехали с медалями (даже с золотом) с недавних чемпионатов мира.

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Принцип команды беженцев – схема куда хуже. Вот принципы, по которым МОК планирует пускать наших на Игры в Париже (по информации агентства «Весь спорт»):

• российские спортсмены в Париже будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

• заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и федераций;

• проверка заявок пойдет и на выполнение квалификационных нормативов, и на соответствие критериям МОК;

• после того, как МОК утвердит заявку участника, он должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую (финансовую, организационную) поддержку от российских спортивных организаций;

• МОК готов финансировать только участие спортсмена в Олимпийских играх, то есть оплатить проезд, проживание, питание. Решением бытовых вопросов спортсменов на Играх займутся сотрудники, утвержденные МОК. Вопрос присутствия на Играх личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) пока не проработан;

• МОК разработает экипировку для нейтральных атлетов. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Самая большая проблема – в финансировании. МОК хочет, чтобы российские спортсмены отказались от помощи государства (ведь они поедут на Игры не от страны, а в индивидуальном порядке) и даже готов взять расходы на себя – но в этом как раз и загвоздка.

Давайте по пунктам:

1) Неизвестно, когда именно будут одобрять заявки спортсменов. Это может случиться задолго до Игр – получается, в оставшееся время атлеты должны готовиться без поддержки от сборной и государства, вряд ли МОК в этом поможет. Где взять деньги (а расходов много – сборы, тренеры, фармподготовка и прочее)?

Опять же – а где тренироваться? Не будет ли подготовка на государственных объектах считаться поддержкой от страны?

Для беженцев созданы специальные тренировочные центры (один такой есть в Кении, к примеру), но что делать спортсменам из России?

2) Сборная России – традиционно одна из самых крупных по численности команд на Олимпиаде. Даже если убрать все командные виды и учесть, что некоторые спортсмены не пройдут проверку от МОК, то все равно останется немало – десятки атлетов.

Способен ли МОК финансировать столько людей? Скорее всего – нет, а значит наших спортсменов ждет не только стандартный отбор, но еще и чисто практический. Как у беженцев – выберут тех, у кого больше всего шансов на медали, да и то всем места не хватит.

3) А остается ведь еще вопрос с тренерами и персоналом – это отдельные финансовые и организационные вопросы. Да и денег на экипировку придется потратить много, и захочет ли МОК сильно тратиться на спортсменов из России?

В Токио-2020 за сборную России выступали 336 спортсменов. Всего 20-30 российских спортсменов в нейтральном статусе в Париже – вполне реальный вариант при таких раскладах. Но цифра может быть и меньше – пока все выглядит так, что на Олимпиаду-2024 вообще поедут только теннисисты.

Понятно, что МОК хочет, чтобы статус россиян был по-настоящему нейтральным – насколько это вообще возможно. Но теперь комитет наверняка столкнется с критикой, причем далеко не только со стороны России – в глазах остального мира это будет смотреться так, что МОК не просто пускает российских спортсменов на Олимпиаду, но еще и тратит собственные деньги ради их участия.

***

В России на возможные планы МОК уже отреагировали – министр спорта Олег Матыцин пока осторожен: «Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека.

Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться».

А вот глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили эмоций не сдержал: «У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет».

Как и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников: «МОК, конечно, чудит. С какой стати наши спортсмены беженцы, откуда они бежали, из своей страны? Это политические вещи и нам надо отказываться от участия в таком статусе. Это бред, видно, что ребята в МОК не те витамины принимают. Они все в МОК скурвились, начиная с Баха. У них нет ни стыда, ни совести. Такой вариант участия для нас точно не допустим. Они – ублюдки в МОК вместе с Бахом. Других слов у меня просто нет».

Пока вопросов слишком много. МОК может обсудить эту тему на заседании исполкома, которое пройдет с 20 по 22 июня – возможно, тогда все и станет понятно.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Полегенько; Gettyimages.ru/Julian Finney, Yeon-Je Jung, Matthias Hangst, David Ramos, Clive Rose, Dan Kitwood

41 комментарий

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Александр Скворцов
Никто не ждёт нас на ОИ-2024 на нормальных условиях при нынешней ситуации.
+35
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Marcus-light
Ответ Rustem Iskindirov
шлите их на Х подальше.вообще обнаглели уже .
Спортсменов?
+10
-4
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DGONNY DGONNY
Сначала подумал что будут выступать уехавшие спортсмены после недавних событий
+8
-2
+6
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alievdauren
Ответ Rustem Iskindirov
шлите их на Х подальше.вообще обнаглели уже .
пошел на х4й
+6
-2
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Elvagor
Ну и бред.
+4
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Atsuktuvas
а все равно хочется, да ?..
+9
-6
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Rustem Iskindirov
шлите их на Х подальше.вообще обнаглели уже .
+24
-21
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alex|alex
Ответ DGONNY DGONNY
Сначала подумал что будут выступать уехавшие спортсмены после недавних событий
это была бы крутая история
+4
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Viks
Заголовок безграмотный. Пригласят НЕ Россию, а отдельных нейтральных россиян.
+16
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RussianKiwi
Пусть сами соревнуются. Ждём официальную позицию. Что то мне подсказывает что МОК будет послан по известному адресу
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Uragan Boy
пусть рабы едут на такую олимпиаду и лгбт всякие, Россия никогда в таком статусе не поедет!
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Глеб Кравченко
И где же все те люди, которые писали: "ничего не случилось, просто будут выступать в нейтральном статусе", "никто не собирается отстранять российских спортсменов от олимпиады" ?
Изначально было понятно, что нормально выступать нам не дадут.
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Pablo Diablo
Никто не спорит, что Олимпиада, а в идеале золотая олимпийская медаль, это предел мечтаний любого спортсмена. И у многих на это один шанс, или даже меньше. Но на таких условиях... стоит ли это всемирного унижения? МОК давно стал карманной собачкой Штатов, так что никто не осудит, если их послать прямо по известному адресу, чем пресмыкаться
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andplak
короче...кукольный театр..
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rastamansky
Обсуждение данной темы на этом ресурсе, уже больше напоминает рефлексию мазохиста. Ради чего писать об этом?! ведь даже из самой сути обсуждения понятно, что речь не о допуске России как страны, а о допуске отдельных граждан - отказников. Экпировка МОК, стипендии МОК и т.п. Этакий русский добровольческий корпус, только в спорте....Это все надо исключительно для красивой картинки и "правильных" спичей допущенных. Им абсолютно плевать на наших спортсменов, кроме озвучивания собственной пропаганды из их уст, ничего не надо.
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Роман Волков
Продолжают издеваться придумывая новые и всё более извращённые варианты.
Уже даже интересно до чего дойдёт фантазия у этих ЛГБТК+ извращенцев.
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molot p
по идее олимпиада это общемировая затея, независимая от мнения отдельных стран. уже давно пора забить на эту лавочку, очевидно что мок политически ангажирован.
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Uragan Boy
Ответ Pablo Diablo
Главные принципы олимпийского движения давно задвинуты. Во время Олимпиады прекращались все войны, спорт был вне политики. А сейчас это один из рычагов политического давления и полного беспредела. К чёрту их.
да ты прав, к черту их !!
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Vlad Zakirov
Ответ Александр Скворцов
Никто не ждёт нас на ОИ-2024 на нормальных условиях при нынешней ситуации.
Никто не ждет не только на ОИ, есть желание отгородиться большим забором и забыть.
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Дядя Артем
Ответ Александр Скворцов
Никто не ждёт нас на ОИ-2024 на нормальных условиях при нынешней ситуации.
Не ждут, да и не ждут
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anikitin8
Пошли они на всем известные три буквы!!!
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Rustem Iskindirov
Ответ alievdauren
пошел на х4й
закрой дырку свою свинота.
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Сергей Корень
Ответ Altim
Лицемерие в первую очередь в том, что российские чиновники всеми силами пытаются показать, что Россия никак не страдает от плохих отношений с остальным миром, при этом всеми силами хотят запрыгнуть в этот олимпийский вагон.
А кто из чиновников "готов запрыгнуть"? Фамилии можно?
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DeGrig
Ответ Skrech
пусть хотя бы так. у спортсменов должен быть шанс попасть на Олимпиаду
даже так не будет, ибо нужны средства тренироваться, нужно тренерам платить и базу где тренироваться. вобщем мок извратил всю идею
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Altim
Ответ AERN
В нашей стране найдутся лицемеры, которые будут готовы даже на такой шаг.
Лицемерие в первую очередь в том, что российские чиновники всеми силами пытаются показать, что Россия никак не страдает от плохих отношений с остальным миром, при этом всеми силами хотят запрыгнуть в этот олимпийский вагон.
+4
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