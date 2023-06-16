41 комментарий

Возможно, российские спортсмены поедут на Олимпиаду-2024 в Париже не просто как нейтральные спортсмены, а практически в статусе беженцев.

По информации агентства «Весь спорт», МОК определился с форматом, который предложит нашей стороне – в ход пойдет уже опробованный принцип олимпийской сборной беженцев.

А в чем суть и почему это плохо для России? Сначала – немного контекста: что за статус беженца.

Сборную беженцев создали из-за миграционного кризиса – это идея Баха

Сборная беженцев появилась совсем недавно – глава МОК Томас Бах объявил о ее создании на генеральной ассамблее ООН в 2015-м.

К этому МОК и ООН подтолкнул миграционный кризис в Европе, который возник как раз осенью 2015-го – тогда поток беженцев в ЕС увеличился многократно. В основном в Европу ехали люди из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии – они бежали от войн и прочих конфликтов в своих государствах.

Тот миграционный кризис стал крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны – за 2015-й по разным оценкам в Европу прибыли от 1 до 1,8 млн беженцев и нелегальных мигрантов.

В МОК посчитали, что они тоже должны иметь шанс выступать на Олимпийских играх, только им нужна особая сборная (за свои страны они выступать, понятно, не могли), плюс деньги и условия для подготовки.

«У этих беженцев нет ни дома, ни команды, ни флага, ни национального гимна. Мы предложим им дом в Олимпийской деревне вместе со всеми спортсменами мира. В их честь прозвучит олимпийский гимн, а олимпийский флаг проведет их на стадион. Это будет символом надежды для всех беженцев и заставит мир лучше осознать масштабы этого кризиса. Это также сигнал международному сообществу о том, что беженцы являются нашими собратьями и приносят пользу обществу.

Эти спортсмены-беженцы покажут миру, что, несмотря на невообразимые трагедии, с которыми они столкнулись, каждый может внести вклад в жизнь общества благодаря таланту, навыкам и силе человеческого духа. Олимпийская сборная беженцев посылает отличный сигнал о том, что беженцы обогащают наше олимпийское сообщество и общество в целом.

Наблюдать за тем, как они соревнуются, – великий момент для нас, и мы надеемся, что все присоединятся к нам. Эти спортсмены приветствуются в нашем олимпийском сообществе, среди коллег-атлетов – не только соревнуются с ними, но и живут вместе под одной крышей», – рассказывал Томас Бах летом 2016-го.

Желающих было много, но денег хватило только на 10 человек – максимум для отдельного бюджета МОК

МОК изначально уточнял, что в первую в истории олимпийскую сборную беженцев войдут от 5 до 10 человек. Желающих попасть на Олимпиаду, разумеется, было намного больше, но всем им предстоял строгий отбор.

Членов команды выбирали по нескольким критериям: спортивные достижения и потенциал, личная ситуация (почему уехал из родной страны и в каких условиях живет теперь), наличие официального и одобренного ООН статуса беженца.

Причина ограничений по численности проста: на подготовку, сопровождение и экипировку нужно много денег, на всех просто не хватит. МОК создал специальный фонд на 2 млн долларов, который планировалось потратить на тренировки беженцев.

Затем комитет попросил НОКи всех стран собрать данные о таких атлетах и оценить, какие из них сейчас или в ближайшем будущем могут соответствовать олимпийским стандартам. Таких набралось 43 человека. Но в итоговый список попали только 10 (спортсмены из Южного Судана, Эфиопии, ДР Конго и Сирии) – максимум, на который рассчитывали в МОК.

В частности, в сборной оказалась 17-летняя сирийская пловчиха Юсра Мардини, которая приплыла из Турции в Грецию на надувной лодке с мотором. Причем в какой-то момент мотор сломался, а спортсменка доплыла до берега самостоятельно.

Атлеты представляли всего три вида: легкую атлетику, плавание и дзюдо.

Каждый член сборной получил специальные олимпийские стипендии. Вместе с командой на Олимпиаду-2016 в Рио поехали несколько тренеров и членов персонала, которых отдельно назначил МОК.

«Приоритет для МОК в том, чтобы сосредоточиться в первую очередь на спортсменах, которые больше всего нуждаются в помощи, и поставить их в равное положение со своими конкурентами из более развитых регионов мира», – объясняла правила отбора пресс-атташе МОК Эммануэль Моро.

Все расходы на участие спортсменов в Играх (подготовка, перелеты, проживание) закрыли из фонда олимпийской солидарности, экипировку тоже предоставил МОК.

На самом деле, это не что-то новое в олимпийском спорте – фонд солидарности существует давно, деньги из него регулярно тратятся на помощь спортсменам из небольших НОКов, которым не хватает средств на тренировки и поездки на соревнования.

Попасть в сборную беженцев было важно не только в плане участия на Олимпиаде – МОК продолжал поддержку таких спортсменов и после Игр, а еще помогал с оформлением нового гражданства.

Медалей беженцы не взяли, но идея всем понравилась

Первая сборная беженцев выступила на летней Олимпиаде-2016 в Рио. Делегация вышла первой на представлении команд на церемонии открытия – бегунья Роуз Локонен пронесла флаг МОК, под которым соревновались беженцы.

Условия на Олимпиаде для беженцев были почти такие же, в каких сейчас соревнуются российские спортсмены (в тех видах, где наших все же вернули – вроде дзюдо) – олимпийский гимн, олимпийский флаг, нейтральная светлая форма. На Олимпиаде они ничем не отличались от нейтральных атлетов – разница только в том, как они попали на Игры.

Особых результатов у той сборной в Рио-2016 не было – к медалям никто не подобрался.

Тем не менее, эксперимент посчитали успешным: СМИ хвалили МОК за то, что 10 спортсменам дали шанс воплотить мечту, которого иначе бы у них не было.

Сборная беженцев вернулась на Олимпиаде-2020 в Токио – за 5 лет (Игры прошли в 2021-м) программу расширили, так что в Японию отправились уже 29 спортсменов из 12 видов. К нациям беженцев добавились Конго (не путать с Демократической Республикой Конго), Судан, Эритрея, Венесуэла, Иран, Афганистан, Камерун и Ирак.

На церемонии открытия сборная беженцев прошла второй – сразу за командой Греции, которая традиционно выходит на парад раньше всех. Медалей беженцы опять же не взяли, но показали несколько сильных результатов – например, тхэквондистка Кимия Ализаде стала 5-й в весе до 57 кг.

Рио-2016 и Токио-2020 – пока единственные Олимпиады, на которых выступала сборная беженцев. Зимние Игры команда обошла стороной – ее не было ни в Пхенчхане-2018, ни в Пекине-2022.

Объяснение довольно простое: практически все беженцы приехали из стран, где зимние виды не развиты. Скорее всего, МОК не нашел желающих поехать в Корею и Китай, а если бы такие люди и были, то вряд ли бы они соответствовали «высоким олимпийским стандартам».

А вот в Париже-2024 сборная беженцев выступит точно – Томас Бах уже подтвердил. Планируется, что такая команда появится и на юношеской Олимпиаде-2026 в Дакаре.

А в чем проблема с Россией?

Олимпийская сборная беженцев – успешный и достойный проект, но сборной России такие условия вряд ли подойдут.

Важный момент – речь НЕ идет о том, чтобы отправить российских спортсменов на Олимпиаду в статусе беженцев . Наши спортсмены будут выступать в виде нейтральных атлетов, суть только в том, что принцип формирования сборной будет похож на тот, который применял МОК в 2016 и 2020 годах, когда собирал команду беженцев.

Если бы российских спортсменов допустили до Олимпиады в Париже просто в нейтральном статусе, как некоторые выступают сейчас, было бы намного проще. Да, все равно не избежать предварительного отбора (например, на турниры не пускают людей из ЦСКА), олимпийского флага и гимна, пропуска командных видов, возможно, и подписания особых деклараций.

Но этот вариант уже опробован и отчасти работает – наши дзюдоисты и тхэквондисты приехали с медалями (даже с золотом) с недавних чемпионатов мира.

Принцип команды беженцев – схема куда хуже. Вот принципы, по которым МОК планирует пускать наших на Игры в Париже (по информации агентства «Весь спорт») :

• российские спортсмены в Париже будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты»;

• заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и федераций;

• проверка заявок пойдет и на выполнение квалификационных нормативов, и на соответствие критериям МОК;

• после того, как МОК утвердит заявку участника, он должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую (финансовую, организационную) поддержку от российских спортивных организаций;

• МОК готов финансировать только участие спортсмена в Олимпийских играх, то есть оплатить проезд, проживание, питание. Решением бытовых вопросов спортсменов на Играх займутся сотрудники, утвержденные МОК. Вопрос присутствия на Играх личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) пока не проработан;

• МОК разработает экипировку для нейтральных атлетов.

Самая большая проблема – в финансировании. МОК хочет, чтобы российские спортсмены отказались от помощи государства (ведь они поедут на Игры не от страны, а в индивидуальном порядке) и даже готов взять расходы на себя – но в этом как раз и загвоздка.

Давайте по пунктам:

1) Неизвестно, когда именно будут одобрять заявки спортсменов. Это может случиться задолго до Игр – получается, в оставшееся время атлеты должны готовиться без поддержки от сборной и государства, вряд ли МОК в этом поможет. Где взять деньги (а расходов много – сборы, тренеры, фармподготовка и прочее)?

Опять же – а где тренироваться? Не будет ли подготовка на государственных объектах считаться поддержкой от страны?

Для беженцев созданы специальные тренировочные центры (один такой есть в Кении, к примеру), но что делать спортсменам из России?

2) Сборная России – традиционно одна из самых крупных по численности команд на Олимпиаде. Даже если убрать все командные виды и учесть, что некоторые спортсмены не пройдут проверку от МОК, то все равно останется немало – десятки атлетов.

Способен ли МОК финансировать столько людей? Скорее всего – нет, а значит наших спортсменов ждет не только стандартный отбор, но еще и чисто практический. Как у беженцев – выберут тех, у кого больше всего шансов на медали, да и то всем места не хватит.

3) А остается ведь еще вопрос с тренерами и персоналом – это отдельные финансовые и организационные вопросы. Да и денег на экипировку придется потратить много, и захочет ли МОК сильно тратиться на спортсменов из России?

В Токио-2020 за сборную России выступали 336 спортсменов. Всего 20-30 российских спортсменов в нейтральном статусе в Париже – вполне реальный вариант при таких раскладах. Но цифра может быть и меньше – пока все выглядит так, что на Олимпиаду-2024 вообще поедут только теннисисты.

Понятно, что МОК хочет, чтобы статус россиян был по-настоящему нейтральным – насколько это вообще возможно. Но теперь комитет наверняка столкнется с критикой, причем далеко не только со стороны России – в глазах остального мира это будет смотреться так, что МОК не просто пускает российских спортсменов на Олимпиаду, но еще и тратит собственные деньги ради их участия.

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В России на возможные планы МОК уже отреагировали – министр спорта Олег Матыцин пока осторожен: «Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека.

Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться».

А вот глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили эмоций не сдержал: «У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет».

Как и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников: «МОК, конечно, чудит. С какой стати наши спортсмены беженцы, откуда они бежали, из своей страны? Это политические вещи и нам надо отказываться от участия в таком статусе. Это бред, видно, что ребята в МОК не те витамины принимают. Они все в МОК скурвились, начиная с Баха. У них нет ни стыда, ни совести. Такой вариант участия для нас точно не допустим. Они – ублюдки в МОК вместе с Бахом. Других слов у меня просто нет».

Пока вопросов слишком много. МОК может обсудить эту тему на заседании исполкома, которое пройдет с 20 по 22 июня – возможно, тогда все и станет понятно.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Полегенько; Gettyimages.ru/Julian Finney, Yeon-Je Jung, Matthias Hangst, David Ramos, Clive Rose, Dan Kitwood