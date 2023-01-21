«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала амбассадором ФК «Динамо» – почти не пропускает матчи и ездит с командой на сборы.

«Евгения Медведева – наша болельщица и амбассадор клуба. У нее есть своя очень большая аудитория. Этой аудитории интересна Евгения, а самой Евгении интересен наш клуб. Подобными историями мы стараемся расширять количество фанатов, в том числе за счет наших статусных болельщиц и болельщиков.

Мы рады видеть Женю на сборах, ей это очень интересно, как и нашим футболистам. Я очень надеюсь, что и болельщикам «Динамо» это тоже интересно», – рассказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Почему фигуристка выбрала именно этот клуб?

• Впервые Медведева побывала на матче «Динамо» в мае 2022-го – сходила на финал Кубка России, где команда играла против «Спартака». Причем тогда Женя не была амбассадором, а болела за «Динамо» только из-за цвета формы.

«Честно говоря, я не знаток футбола и впервые нахожусь на таком крупном футбольном матче. Знаю, что у «Спартака» очень много фанатов, но сегодня я, наверное, поболею за «Динамо». Могу привести аргумент – в командных соревнованиях, которые проходили два года подряд, у моей команды был синий цвет. Поэтому… «Динамо», синий цвет – все сошлось ».

Командные соревнования, о которых вспомнила Медведева, – Кубок Первого канала по фигурному катанию. Впервые он прошел в 2021-м, тогда соревновались команды Медведевой («Время первых» в синей форме) и олимпийской чемпионки Алины Загитовой («Красная машина» в красной форме).

Команда Медведевой проиграла, а фигуристки схлестнулись на пресс-конференции после турнира. Вы же не забыли?

• В следующий раз Женя появилась на товарищеском матче «Динамо» и «Амкала» 25 июня (тогда на игре еще присутствовал певец Филипп Киркоров, а гол за бело-голубых забил хоккеист Александр Овечкин).

Медведева даже записала видеообращение к футболистам: «Очень рада находиться сегодня здесь на матче «Динамо». Блин, так интересно на самом деле. Так что давайте ребята – крепитесь, показывайте результат, потому что мы за вас очень болеем».

• 13 сентября Медведева пришла в студию FCDM Live перед матчем с «Ахматом» – рассказала о своих ритуалах перед соревнованиями.

«Приятно находиться здесь, в такой вот VIP-ложе. Я в принципе рада, что получилось сюда выбраться. Новый опыт приобщения к футболу для меня сегодня.

Единственный мой ритуал – это очень классная и энергичная музыка в наушниках во всю громкость, чтобы не слышать, что происходит вокруг, не видеть никого, я особо не разговариваю ни с кем, даже с тренерами.

Копила энергию, чтобы выплеснуть в нужный момент. Но у меня выступление на 4 минуты, а тут два часа нужно будет бегать, поэтому посоветовать ребятам ничего не могу. Да они и сами все прекрасно знают, как лучше выходить на матч».

Тогда же Женя призналась, что считает себя болельщицей «Динамо».

– Что тебя привело на «Динамо»? Можно ли тебя назвать болельщицей этого клуба?

– Да, меня можно назвать болельщицей «Динамо». Так исторически сложилось, что я выбрала этот футбольный клуб и не пожалела ни разу . Что меня привело сюда? Само «Динамо». В своей жизни я посетила не так много футбольных матчей. Это мой третий.

– Кто любимый футболист в команде?

– Я пока всех не выучила, так что пожалуйста не нагнетайте.

• С тех пор появления Медведевой на матчах «Динамо» стали регулярными: 17 сентября на игре с «Зенитом», 18 октября с «Ростовом», 29 октября с «Химками». 13 ноября Женя даже нанесла символический удар перед матчем с ЦСКА, а потом в перерыве награждала женский клуб «Динамо» серебряными медалями Молодежной лиги.

– Вы награждали ЖФК «Динамо» в перерыве дерби с ЦСКА. Когда-нибудь сами смотрели женский футбол?

– Разочек смотрела, было дело. Но чаще все же на мужском бываю.

– Вам самой хотелось бы поиграть в футбол?

– В большой, на самом деле, нет. Слишком большая арена для меня. Я все-таки привыкла к хоккейным коробкам. Мне на них комфортнее.

– Как вам опыт нанесения символического удара на футбольном матче?

– Мне понравилось, прикольно. Я была удивлена, что на поле так сильно пахнет землей. Было здорово.

• В декабре Медведева вместе с полузащитником клуба Арсеном Захаряном презентовала новогодний мерч «Динамо».

«Фотографии, которые заряжают новогодним настроением. Недавно снялась для анонса новогодней коллекции футбольного клуба «Динамо» на ГУМ-катке. Спасибо ФК «Динамо» за приглашение, а Арсену Захаряну за совместный фотосет! Получилось максимально атмосферно», – писала Медведева.

А еще опять объяснила, почему выбрала именно этот клуб: «Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду .

Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у «Динамо» получится занять высокое место в РПЛ и что в следующем сезоне и наших футболистов, и фигуристов, и других спортсменов вернут на международные соревнования».

Перед Новым годом Женя поздравила футболистов клуба и болельщиков с праздниками:

• А на днях приехала на сбор в Абу-Даби.

«Ой‑ой, а где это мы? А что это? Это зеленая трава. Это футбольный клуб «Динамо» и мы в Абу‑Даби. Видите, сколько там мячей? Это все я забила», – хвасталась она в соцсетях.

Фигуристка пробыла вместе с командой до 19 января и посетила товарищеский матч с местным клубом «Грин Херонс Дубай».

Похоже, теперь Медведева с «Динамо» надолго.

В тексте использованы цитаты Матч ТВ, Газета.ru.

Фото: «Динамо» Москва; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов