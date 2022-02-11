Как дела у Бьорндалена и Домрачевой, тренирующих китайцев? Удивились ленивой команде, дали лучший результат за много лет

Китай подготовился к домашней Олимпиаде-2022 еще и кадрово: заранее пригласил бывших топ-спортсменов для работы со сборными.

Шорт-трекистов тренирует 6-кратный олимпийский чемпион Виктор Ан (и уже взял с командой золото), лыжников – олимпийский чемпион Никита Крюков, а за биатлонистов взялись Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

У них 12 золотых медалей Игр на двоих, но до Китая они никого не тренировали, да и вообще приняли команду, едва закончив карьеру.

Что же из этого получилось?

Китай присматривался именно к Уле – еще спортсменом звал на детские проекты, а потом устроил в сборную вместе с Домрачевой



Впервые Китай намекнул на желание подписать норвежских тренеров по биатлону и лыжным гонкам еще в 2017-м. Хозяева Игр-2022 посчитали, что за счет этого подтянут уровень спортсменов, безнадежно далеких от топа.

На самом деле об уровне и хоть каком-то фундаменте тогда говорить не приходилось – все биатлонисты в олимпийский сезон-2017/18 набрали лишь 3 очка в Кубке мира. Это Цзялинь Танг на первом этапе финишировала 38-й в преследовании.

Понятно, что за один олимпийский цикл вытянуть команду со дна к медалям не получится. Но сделать так, чтобы за нее на домашней Олимпиаде было хотя бы не стыдно – почему нет? В Китае так и рассудили.

Для начала позвали норвежского специалиста Хокуна Йохансена. Он утверждал, что по физическим возможностям китайцы не слабее тех же норвежцев, а успехам мешают лишь нулевые навыки и знания о лыжах.

А потом и сам Бьорндален поучаствовал в акции Bring kids to the snow («Приведите детей к снегу»), посвященной развитию лыжных видов в Китае. Она затевалась, чтобы привлечь местных на лыжи; основная цель – увеличить количество занимающихся до 300 млн.

Уле выступал там не совсем как тренер – скорее, как главный мотиватор и лицо с обложки для детей. К тому же у него тогда не было возможности уделять акции много времени – норвежец еще выступал и как раз готовился к Олимпиаде-2018.

Но уже в сентябре 2019-го Бьорндален и его супруга Дарья Домрачева возглавили сборные Китая по биатлону – Уле мужскую, а Дарья женскую.

Бьорндален тогда подчеркнул – дело не в деньгах, его действительно заинтересовал проект.

«Это точно были не деньги. Скорее — вызов. Они хотят быть на вершине через 2,5 года. Они хотят выиграть медали. Это не просто желание – это цель. Звучит весьма амбициозно, но если все пойдет так, как мы надеемся, то добиться этого вполне реально. Если бы эта цель не была реалистичной, мы бы не взялись за работу.

В женской команде 4 потрясающих спортсменки. Они очень решительны, усердно работают и многое делают хорошо. У них есть талант. Это те, кому мы доверяем. Мужская команда немного отстает, но они также много трудятся».

Уле быстро влюбился в новую роль: «Когда ехал с дневной тренировки, думал, что у меня работа мечты. И это первый раз, когда у меня есть настоящая работа. Все, что было вокруг – было работой, но сам спорт выглядел танцем на розах по сравнению с трудовой жизнью.

Это большая ответственность, многое нужно организовать. Больше всего мне нравится выстраивать стратегию, а не просто думать о следующем дне. И самое крутое – работать один на один со спортсменами. Это лучшая вещь в моей работе».

Но, несмотря на свежие ощущения, трудности появились сразу.

Хаос с сервисом и инвентарем, никакой самостоятельности и мотивированности у спорстменов – Бьорндален напоролся на проблемы сразу

Выяснилось, что у китайцев нет ничего для полноценной работы: ни лыж, ни палок, ни сервис-бригады. Тренировать в таких условиях бесполезно – даже потенциально топовый спортсмен без инвентаря и сервисеров ничего не добьется. Решать проблему пришлось, разумеется, Бьорндалену – он привез норвежских сервисменов и договорился со спонсором-производителем лыж.

Причем самой Норвегии это тоже помогло – на полученные от китайцев деньги они расширили свой же штат сервисменов, к тому же получили возможность порой «занимать» сервисменов Китая на соревнованиях.

Итак, вопрос с сервисом и инвентарем решили. Но оставались и другие трудности – например, в том, что китайские спортсмены не знают английского (норвежского и русского, конечно, тоже), а Уле Эйнар и Дарья не знают китайского. Диалог строили через переводчика, а иногда и вовсе жестами.

С именами китайцев тоже оказалось непросто – Бьорндален и Домрачева не могли их запомнить, так что дали подопечным временные английские имена.

Третья проблема крылась в менталитете, и Уле Эйнар быстро это почувствовал.

«Культурные различия во многих сферах имеют место. Что касается тренировок, то китайцы не настолько самостоятельны, как норвежцы. Вся подготовка должна планироваться, и тренер должен присутствовать на тренировке.

Это положительный момент, если говорить о контроле за тренировочными сессиями, но в то же время не упрощает дело.

В биатлоне травма должна быть достаточно серьезной, чтобы вы не могли тренироваться. Но в Китае совсем по-другому. Если вы получили небольшой ушиб после падения на лыжероллерах, то вам следует отдохнуть. В прошлом году нашей девушке предписали оставаться в постели 4 недели. И при этом вообще не двигаться», – признавался Бьорндален.

«Больше всего озадачило отсутствие внутренней мотивации. Тренерам приходится прилагать усилия, чтобы спортсмен захотел добиться результата. Это не касается самых молодых, они пришли в команду с горящими глазами.

Для себя мы отметили, что амбиции порой ограничиваются лидирующим положением в сборной. Если ты обошел партнеров – значит, всего достиг, уровень требований к себе снижается. Пытаемся донести, что суть спорта — ставить цели, которые кажутся недостижимыми, только тогда что-то получится.

Одни эту информацию переварили и используют, до других еще не дошло», – рассказывала Домрачева.

А еще олимпийских чемпионов удивляло, что китайцы относятся к биатлону исключительно как к работе – никакого удовольствия от гонок они не получают. Впрочем, со временем их мировоззрение стало меняться.

Ну и климат тоже мешал – сложно готовиться, когда за окном минус 40 градусов: Бьорндален регулярно отменял (или в лучшем случае – перепридумывал) тренировки.

Лучший биатлонист сборной не бегал 4 года – Бьорндален уговорил его вернуться и довел до топ-20 в гонках

В первые же сезоны под руководством Бьорндалена и Домрачевой китайцы начали собирать очки на Кубке мира. В лидеры сборной выбился Фанмин Чэн – он однажды заехал в топ-20 и несколько раз попадал в тридцатку.

Хотя с ним Уле и Дарья серьезно намучались. Чэн дебютитровал на Кубке мира в 2014-м, побегал немного без результатов, а потом исчез на 4 года – не увидел перспектив и завязал с биатлоном.

Но в 2019-м, когда Бьорндален просматривал данные бывших и действующих китайских биатлонистов, Чэн привлек внимание – его показатели выделялись на фоне остальных. Уле поинтересовался у руководства, где сейчас Чэн и почему не соревнуется? Ему ответили: держись от этого спортсмена подальше.

Но Бьорндален не сдался – приехал домой к Чэну (поездка заняла 4 часа) и убедил его вернуться на лыжню. Правда, когда Уле впервые увидел подопечного на трассе, то ужаснулся – китаец вообще не умел стоять на лыжах. Его технику сложно было описать, но Уле все равно заметил потенциал.

С Чэном трудно иметь дело – он постоянно злится и выходит из себя, когда к нему обращаются на английском. Но Бьорндален добился своего – в марте 2020-го колоритный Чэн финишировал 16-м в масс-старте на Кубке мира (выше всех наших) и вообще замелькал в трансляциях.

В этом сезоне (в январе 2022-го) Фанмин Чэн выдал лучший результат в карьере – финишировал 12-м в спринте Оберхофа.

Из-за пандемии сборная отсидела 5 месяцев на карантине и пропустила сезон

Работу сломала пандемия.

Сначала команда долго не могла вернуться домой из-за риска заразиться. А когда все-таки вернулась, то попала в жесткий карантин – всю сборную (вместе с командами из других видов) заперли на базе. Бьорндалена и Домрачеву тоже.

В итоге китайские биатлонисты полностью пропустили прошлый сезон, а изоляция продлилась больше пяти месяцев.

«Хоть и находимся мы довольно продолжительное время в одном месте и в достаточно ограниченных условиях, сами удивляемся, насколько человек может адаптироваться. Мы общаемся с тренерами из других команд, переводим многие наболевшие моменты в шутки, поддерживаем друг друга, смеёмся над ситуацией, в которой находимся.

Проще всего начать раздражаться по тому или иному поводу, но сами подумайте, какой в этом смысл? Никому от этого не станет легче, да и общую ситуацию это не изменит.

У спортсменов нашей команды достаточно качеств, над которыми нужно работать, где можно прогрессировать, – на этом мы и акцентируем внимание. Да, тяжело, но мы не жалуемся. В конце концов, мы находимся в Китае всей семьей, от этого уже намного проще. Многие специалисты приехали в Китай, оставив своих близких дома, так что им гораздо сложнее», – рассказывала Домрачева.

Карантин истек, но в Европу команда прилетела только за две недели до старта сезона, после многомесячной подготовки в Китае. Если и искать плюсы, то команда Бьорндалена, по крайней мере, тотально изучила олимпийскую трассу – даже посоревновалась там в тестовом режиме.

Норвегия и правозащитники не одобряют работу Бьорндалена в Китае. До сих пор непонятно, останется ли он в должности

Текущий сезон для сборной Китая, пожалуй, лучший за последние несколько лет – в женской команде сразу 4 спортсменки набирали очки на Кубке мира, а у мужчин постепенно прибавляет Фанмин Чэн.

И хоть медали для китайцев до сих пор кажутся фантастикой, прогресс очевиден. Бьорндален считает, что ему не хватило одного года, чтобы довести команду до лучших кондиций.

Сотрудничество Китая с Бьорндаленом и Домрачевой позиционировалось как долгосрочное, но определенности с будущим пока нет. Известно только на родине Уле поняли далеко не все.

• «Власти Китая будут использовать Олимпиаду, чтобы развлечь население, которому есть за что их критиковать. Бьорндалену следует понимать, что его станут использовать для прикрытия того факта, что Китай направо и налево нарушает права человека», – уверял глава норвежского представительства Amnesty International Йон Педер Эгенес пару лет назад.

• «Когда принимаешь активное участие в отмывании репутации через спорт тоталитарным государством, нужно осознавать, что за выбор делаешь. Если вы соглашаетесь на работу тренером сборной Китая, то становитесь частью политического проекта, направленного на то, чтобы представить китайские власти в позитивном свете», – добавлял он же прошлым летом.

Бьорндален лишь парировал, что не ощущает политической игры, сфокусирован на тренировках и не ведет диалог с руководством КНР.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen, Kalle Parkkinen, Bettina Strenske, Friso Gentsch, Sven Hoppe; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein