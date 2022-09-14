Скандалы из-за превышений бюджета в «Ф-1» были неизбежны. Инфляция, цены на топливо, скачки курсов валют – выстрелило все

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Лимит бюджетов считался радикальным прорывом, который позволил бы сохранить маленькие команды и оздоровить экономику «Ф-1». Так почему же так много команд пытаются его обойти или хотя бы поднять? Как оказалось, дело не только в стоимости деталей и авариях…

С лимитом бюджетов ясно одно – в какой-то момент его начали бы «проверять на прочность». Для этого были внутренние факторы: лимит увеличили с введением дополнительных спринтерских гонок и расширением календаря. Если обратиться к внешним факторам и тому, что весь мир – «большая деревня» и все влияют друг на друга, то становится очевидно влияние происходящего в мире на каждый аспект «Формулы-1». Коронавирус это доказал. «Ф-1» «остановилась» весной 2020-го и до сих пор пытается справиться с последствиями пандемии и ее влиянием на перемещения, цепочки поставок и логистику. В итоге в нынешнем году потолок бюджета составлял 140 миллионов долларов, включая разработку машины, производство и управление командой. Но и он был под угрозой, учитывая всю непредсказуемость происходящих в мире событий.

Стоимость нефти упала до 12 долларов за баррель в апреле 2020-го, а в марте 2022-го подскочила до 120 долларов – рост в десять раз. «Формула-1» и ее лимит бюджетов не были готовы. Можно подумать, что события в Украине не влияют на чемпионат, но в спорте задействованы не меньше 12000 человек. Экономики городов, где находятся команды, зависят от них: спросите баристу, кассира или парикмахера в Уокинге, Милтон-Кейнсе или Брэкли. Потолок трат, который подготавливали в более спокойные времена, не был на такое рассчитан.

Лимит в 145 миллионов в 2021-м оказался вполне достаточным и не вызвал споров, в то время как сокращение до 140 млн в 2022-м и до 135 млн в 2023-м грозило стать точкой обсуждений и тыканий друг в друга. Команды всегда ищут пути, как обойти технический и спортивный регламенты, и всегда поднимают вой, если кого-то подозревают в нарушениях. Лимит бюджетов не исключение. Любая серьезная авария или большое обновление машины может вызвать подозрение в чрезмерных тратах. Существует специальная администрация, контролирующая расходы команд. Команды же должны следить за тем, чтобы вовремя подать всю отчетность: промежуточный отчет до 30 июня и окончательный до 31 марта. Когда в «Уильямсе» допустили просрочку в марте этого года, то получили штраф в 25 тысяч долларов – результат процедурных нарушений.

Типы нарушений описаны в деталях вместе с возможными санкциями, и все руководители команд с ними знакомы. «Минимальный спортивный штраф» может предполагать снятие очков или пропуск гонщиками гонки, а «максимальные штрафы» включают исключение из чемпионата. Таким образом, ни одной из команд не стоит испытывать судьбу, и им имеет смысл внимательно следить за каждым вложенным долларом. Так почему некоторые из них все же ошибаются и выходят за границы?

Сам лимит постоянен и не меняется, а вот траты команд в течение года могут заметно варьироваться. Затраты на энергетику очень высоки, особенно после начала перехода к «зеленым» источникам энергии. В первые три месяца 2022-го стоимость киловатта для промышленности Великобритании выросла на 66% по сравнению с прошлым годом. Некоторым командам даже приходилось выключать аэродинамические трубы – в «Макларене» говорили, что поставили развитие машины «на паузу».

Затраты на транспортировку тоже выросли, в мае Кристиан Хорнер говорил об этом в интервью: «Стоимость логистики выросла в четыре раза. Это не то, что мы можем контролировать». И правда, контроль – главное слово здесь. Командам, которые обычно тратят больше, нужно быть внимательными, их бюджет должен быть предсказуемым. И да, транспорт стал дороже, стоимость авиационного топлива выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигла пика в мае и июне. В Великобритании, где сосредоточены базы 7 из 10 команд, инфляция в производстве весьма высока. К июню затраты (включая материалы и топливо) год к году выросли на 24% – самый высокий показатель с 1985-го. В Италии, доме «Феррари» и «Альфа Таури», все еще хуже: там инфляция составляла 34,6%. В Швейцарии, где находится база «Альфа Ромео», около 6,9% благодаря тому, что 60% электроэнергии в стране получают из 650 гидроэлектростанций.

Здесь много данных для анализа, но отчасти понятно, почему Хорнер говорил, что «семь команд, возможно, пропустят четыре последние гонки сезона, чтобы уложиться в бюджет. Дело не только в больших командах, но и в командах середины пелотона, им сложно справляться с инфляцией. Затраты на электричество, обеспечение производства – все растет экспоненциально. И «Формула-1» - не исключение». Да, многие на это ответят: «Ну он должен был так сказать, разве нет?» И все же в этот момент потолок трат стал проблемой для команд. Особенно больших, которые привыкли тратить, таких как «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл» и «Макларен».

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф, у которого на попечении 1700 человек, говорил о том, что повышение потолка расходов должно помочь в первую очередь сотрудникам, которые захотят повышения зарплат на фоне большой инфляции и увеличения расходов домохозяйств. Например, в Великобритании расходы средней семьи выросли на 12% в 2021 и еще на 54% к апрелю 2022 и, вероятно, вырастут еще на 40-50% зимой. Вольфф: «Повышение лимита может помочь людям немного компенсировать сумасшедшую инфляцию, от которой они страдают. Мне кажется, что худшее для спорта сейчас это упрямая позиция малых команд в отношении больших команд, которые с одной стороны считают, что мы пытаемся получить преимущество, а им самим не позволим, и с другой стороны есть мы, кто пытается поднять лимит, хотя и не хотят этого. И как руководитель команды я вам скажу, что я не хочу постоянно поднимать лимит, чтобы в итоге разрушить изначальную концепцию, но я хочу, чтобы мои люди получали достойную зарплату в тяжелые времена».

В апреле комиссия обсуждала поднятие лимита на величину инфляции, измеряемую Международным Валютным Фондом. На тот момент для потребителей цифра составляла 7,4% для Великобритании, 5,3% для Италии и 2,3% для Швейцарии. Через два месяца цифры выросли до 9,4%, 8,5% и 3,4% соответственно. Изначально «Альфа Ромео», «Альпин», «Хаас» и «Уильямс» голосовали против. Их бюджеты были меньше изначально, и их мало беспокоила возможная инфляция, они были готовы к этому. Отмар Сафнауэр из «Альпин» говорил, что бюджет его команды был сразу сверстан с учетом возможной инфляции, и у них не было намерений помогать большим командам. Человек, который долгие годы управлялся с крохотным бюджетом «Форс-Индии» точно знает, о чем говорит.

Еще одним фактором увеличения затрат стал курс валют. Финансовый директор одной из команд назвал всю ситуацию «темное искусство ежедневного управления бюджетом на фоне беспрецедентной пандемии, непредсказуемых военных действий и лимита расходов, который на бумаге выглядит хорошо, но ставит трудные задачи». Если коротко, команды получают призовые деньги в долларах, и в долларах же считается лимит бюджета. Однако, в Великобритании команды тратят и покупают все в фунтах, «Альфа Ромео» - в швейцарских франках, а итальянские команды – в евро. У ФИА изначальное отношение валют было 0,78 фунтов за 1 доллар в декабре 2021-ГО. К июлю оно уже было 0,83 (как кажется, небольшое изменение), но на фоне 140 миллионов долларов прирост уже составил 7 миллионов фунтов. Для команд в Италии все было еще жестче, так как евро очень сильно просел по отношению к доллару. В декабре за один доллар давали 0,88 евро, а в июле валюты и вовсе сравнялись. Все это не облегчает планирование бюджета и создает еще большее неравенство среди команд.

Большая инфляция, военные действия в Украине, глобальный энергетический кризис и изменения курсов валют – все это привело к тому, что комиссия решила увеличить лимит на 3,1%, что дало дополнительные 4,9 млн долларов. Еще 3% добавят к лимиту следующего года. ФИА, «Формула-1» и команды нашли решение. Только в «Альпин» продолжили сопротивляться, считая, что любое увеличение потолка расходов помогает большим командам, учитывая их возможность по полной задействовать свою инфраструктуру. Никто не был особенно счастлив, что можно считать отличным компромиссом. Малые команды вообще не хотели поднимать лимит, а большие хотели большего увеличения. Маттиа Бинотто сказал, что соглашение подоспело вовремя и позволило резко снизить уровень тревоги: «По времени мы были на грани: некоторые команды уже почти были за пределами лимита, и решение было необходимо. Спасибо малым командам, они отнеслись с пониманием, диалог был конструктивным. Конечно, как руководитель большой команды я ищу лучшее решение, но этот компромисс даст нам возможность выдохнуть».

Пока справились. Что будет дальше, во многом зависит от факторов, над которыми «Формула-1» не властна. Зима в Европе будет непростой, энергетический кризис не пройден, и «Ф-1» остается пассажиром поезда с неизвестным пунктом назначения. То, что произойдет дальше, будет зависеть от политики многих стран и договороспособности их лидеров.

Это перевод статьи Марка Галлахера из журнала GP Racing UK за октябрь 2022.

Фото: ; globallookpress.com/HOCH ZWEI; motorsportimages.com

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