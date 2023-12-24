Новогодний мерч-2024: пиксельный олень «Барсы», щелкунчик «Милана» и столько классных жилетов!
От редакции: новогодняя традиция – подборки новогодних товаров от доброго друга Sports.ru Аси Шалимовой. Обязательно подписывайтесь на ее телеграм-канал с яркими примерами из мира спортивного маркетинга, чтобы следить постоянно.
Предыдущие выпуски: 2022-й, 2021-й, 2020-й, 2019-й, 2018-й, 2017-й. А есть еще и локальная версия!
Настало время создать себе новогоднее настроение и виртуально пройтись по магазинам спортивных клубов. Что необычного и красивого можно сложить под елку в этом году? В основном свитеры, но не только. В любом случае полюбуемся на орнаменты, тем более в этом выпуске обзора много новичков!
Традиционно раздает стиль «Ювентус», свитеры для взрослых и толстовки для детей.
Милый пиксельный олень у «Барселоны».
И новогодние труселя.
Орнамент с щелкунчиком у «Милана».
«Копенгаген» раздает уют: ugly-жилет и бумажные салфетки.
Шапка от «Наполи».
Детский комбинезон у «Интера», а еще игрушка.
У «ПСЖ» интересный свитер сразу с шарфом и детская толстовка.
У «Марселя» подарочная упаковка для ювелирных украшений в виде банки.
У «Лиона» мэшап-свитер и отличный адвент-календарь в виде мяча.
Милейшие свитеры у «Юргордена».
У «Мальме» тоже красота.
У ПСВ – с Philips.
У «Аякса» – кружки, свитер и даже постельное белье с опцией персонализации.
Очень ugly у «Санкт-Галлена».
Невероятно радуют «Янг Бойз». И теплая шапка, и вязаные шорты, и даже юбка. Вау!
Альпийские мотивы у «Зальцбурга».
Классические олени бегут по спине на свитере «Штурма».
Колпак Санты у «Селтика».
У «Арсенала» – золотая упаковочная бумага, свитер с венком и жилет.
У «Ман Сити» свитер с детским маскотом.
Поло у «Юнайтед».
У «Ливерпуля» – взрослые худи и детские пижамы.
Хит сезона – жилет – и у «Тоттенхэма».
Одежда для собак и носки у «Вулверхэмптона».
Яркий свитер у «Вест Хэма».
«Бавария» как всегда с креативом подходит к украшению дома: наклейки на окна, елочные игрушки.
У «Боруссии» плед и украшения для стульев.
Моднейшие свитеры на молнии у «Формулы».
Адвент-календарь у «Ред Булла».
А у «Рэксхэма» простенькие украшения, но уже давно солдаут.
А что из этого вы хотели бы себе или были бы рады получить в подарок?
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Топовое фото: fcbarcelona.com; acmilan.com
Просто замечательно !
А так из всех вариантов самый топовый - свитер Арсенала)