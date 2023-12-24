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Новогодний мерч-2024: пиксельный олень «Барсы», щелкунчик «Милана» и столько классных жилетов!

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От редакции: новогодняя традиция – подборки новогодних товаров от доброго друга Sports.ru Аси Шалимовой. Обязательно подписывайтесь на ее телеграм-канал с яркими примерами из мира спортивного маркетинга, чтобы следить постоянно.

Предыдущие выпуски: 2022-й2021-й2020-й2019-й2018-й2017-й. А есть еще и локальная версия!

Настало время создать себе новогоднее настроение и виртуально пройтись по магазинам спортивных клубов. Что необычного и красивого можно сложить под елку в этом году? В основном свитеры, но не только. В любом случае полюбуемся на орнаменты, тем более в этом выпуске обзора много новичков!

Традиционно раздает стиль «Ювентус», свитеры для взрослых и толстовки для детей.

Милый пиксельный олень у «Барселоны».

И новогодние труселя.

Орнамент с щелкунчиком у «Милана».

«Копенгаген» раздает уют: ugly-жилет и бумажные салфетки.

Шапка от «Наполи».

Детский комбинезон у «Интера», а еще игрушка.

У «ПСЖ» интересный свитер сразу с шарфом и детская толстовка.

У «Марселя» подарочная упаковка для ювелирных украшений в виде банки.

У «Лиона» мэшап-свитер и отличный адвент-календарь в виде мяча.

Милейшие свитеры у «Юргордена».

У «Мальме» тоже красота.

У ПСВ – с Philips.

У «Аякса» – кружки, свитер и даже постельное белье с опцией персонализации.

Очень ugly у «Санкт-Галлена».

Невероятно радуют «Янг Бойз». И теплая шапка, и вязаные шорты, и даже юбка. Вау!

Альпийские мотивы у «Зальцбурга».

Классические олени бегут по спине на свитере «Штурма».

Колпак Санты у «Селтика».

У «Арсенала» – золотая упаковочная бумага, свитер с венком и жилет.

У «Ман Сити» свитер с детским маскотом.

Поло у «Юнайтед».

У «Ливерпуля» – взрослые худи и детские пижамы.

Хит сезона – жилет – и у «Тоттенхэма».

Одежда для собак и носки у «Вулверхэмптона».

Яркий свитер у «Вест Хэма».

«Бавария» как всегда с креативом подходит к украшению дома: наклейки на окна, елочные игрушки.

У «Боруссии» плед и украшения для стульев.

Моднейшие свитеры на молнии у «Формулы».

Адвент-календарь у «Ред Булла».

А у «Рэксхэма» простенькие украшения, но уже давно солдаут.

А что из этого вы хотели бы себе или были бы рады получить в подарок?

Телеграм-канал Аси Шалимовой – подписка дает +50 к новогоднему настроению!

✨ Магия Рождества на стадионе «Униона». Та самая традиция!

Топовое фото: fcbarcelona.com; acmilan.com

6 комментариев
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Если быть не в курсе (а в случае фк Копенгаген это вполне возможно), то жилет с надписью "FCK" выглядит довольно провакационно)
+7
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Большое спасибо за работу !
Просто замечательно !
+2
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Посмотрите на такой же мерч у Краснодара!!!
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Бчк можно ещё туалетную бумагу с эмблемой клуба продавать) нормально бабок поднимут)
А так из всех вариантов самый топовый - свитер Арсенала)
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Клёвая отсылка на О2 у Арсенала, если я правильно считал
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