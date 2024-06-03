Романтический ужин в Париже👨‍🍳: теннисисты рассказывают, что приготовили бы своим половинкам 📹

В Париже в самом разгаре турнир Большого шлема Ролан Гаррос, а это значит, что теннисисты не только борются за желанный трофей, но и активно общаются со сми и платформами в социальных сетях.

Так спортсменов в одном из самых романтических городов в мире попросили поделиться, что они приготовили бы на романтический ужин. Ожидаемо, далеко не все профессиональные теннисисты оказались профессиональными поварами.

Андрей Рублев, Маркета Вондроушова ,Себастьян Корда, выбрали поход в ресторан, не рассчитывая на свое кулинарное мастерство.

Бен Шелтон, Онс Жабер, Тейлор Фриц, Карлос Алькарас, Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф, Елена Остапенко отдали предпочтение чему-то простому – курице, салату, стейку, овощам или пасте.

А вот Янник Синнер, сын повара, готов приготовить пасту с томатами и тирамису, Паула Бадоса за рыбу с вином и десерт – Анне Калинской и Стефаносу Циципасу повезло!