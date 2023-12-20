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Клуб НБА близок к крупнейшему антирекорду: проигрывают 24 матча подряд, букмекер дает коэффициенты до 100001

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Во вторник «Детройт» проиграл 25-й матч в сезоне из 27, это поражение стало 24-м подряд.

Кошмарная серия «Пистонс» – третья по продолжительности неудачная серия в истории лиги. Антирекорд в 2015 году установила «Филадельфия» – 28 поражений подряд (серия растянулась на два сезона; антирекорд по ходу одного сезона составляет 26 матчей – так страдали «Кливленд» в сезоне-10/11 и «Филадельфия» в сезоне-13/14).

Западные букмекеры начали принимать ставки на то, когда «Детройт» прервет серию поражений. За 3.20 можно поставить, что это случится в следующем матче против «Юты».

Самый невероятный вариант – поражение клуба во всех играх до конца сезона – оценивается коэффициентом 100001.

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