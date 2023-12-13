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Кожевников объяснил, почему обмен Кузнецова станет проблемой для «Вашингтона»

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Александр Кожевников Александр Кожевников
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что обмен Евгения Кузнецова может стать невозмодным для некоторых клубов. Проблема в зарплате – в «Вашингтоне» 31-летний Кузнецов получает 7,8 млн долларов, контракт рассчитандо 2025 года.

«Возможный обмен в «Коламбус»? Это уже дело такое… Что можно сказать об этом? Агент должен согласиться. Хотя там не нужно соглашаться, всё и так сделают. Это клубные дела. У него же контракт «высокий» – здесь проблема будет. Если возьмут, значит, договорятся.

Будет перезарядка. Борется «Коламбус» за плей‑офф или не борется — сезон можно переждать. А там уже на следующий сезон, или в конце этого выдавать новый контракт. Игрок‑то высококлассный, всё умеет», — заявил Кожевников.

В новом сезоне Кузнецов набрал 11 (5+6) очков в 22 матчах.

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