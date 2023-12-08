Шарапова и Димитров, Граф и Агасси, Бадоса и Циципас: смотрим на самые красивые пары в теннисе🎾

Любители тенниса давно привыкли, что этот спорт не только зажигает новые звезды, но и создает красивые пары.

В начале декабря российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу.

Но самой обсуждаемой на сегодняшний день парой в теннисе являются, конечно же, Паула Бадоса и Стефанос Циципас. Спортсмены не скрывают своих отношений и даже ведут совместный аккаунт в социальной сети.

Еще одна яркая пара – Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Украинка и француз поженились, а в 2022 году у них родилась дочь. Этой весной Свитолина вернулась в тур спустя всего шесть месяцев после рождения ребёнка.

Самой титулованной парой являются Штеффи Граф и Андре Агасси - в одиночном разряде у него 8 «Больших шлемов», а у нее – 22. Пара сыграла свадьбу в 2001 году и воспитывает двоих детей.

Мирослава Вавринец и Роджер Федерер познакомились на корте в юном возрасте, а их отношения завязались на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м году. В 2009 году Роджер и Мирка поженились и сейчас воспитывают четверых детей.

Марию Шарапову и Григора Димитрова с уверенностью можно было назвать одной из самых красивых пар в теннисе. Их роман продлился с 2012 по 2015 год, но пара рассталась, чтобы сосредоточиться на карьере.