Sportsdaily
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Шарапова и Димитров, Граф и Агасси, Бадоса и Циципас: смотрим на самые красивые пары в теннисе🎾

Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Григор Димитров Григор Димитров
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Андре Агасси Андре Агасси
Роджер Федерер Роджер Федерер
Гаэль Монфис Гаэль Монфис
Элина Свитолина Элина Свитолина
Паула Бадоса Паула Бадоса
Мария Шарапова Мария Шарапова
Штеффи Граф Штеффи Граф
Теннис Теннис

Любители тенниса давно привыкли, что этот спорт не только зажигает новые звезды, но и создает красивые пары.

В начале декабря российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу.

Но самой обсуждаемой на сегодняшний день парой в теннисе являются, конечно же, Паула Бадоса и Стефанос Циципас. Спортсмены не скрывают своих отношений и даже ведут совместный аккаунт в социальной сети.

Еще одна яркая пара – Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Украинка и француз поженились, а в 2022 году у них родилась дочь. Этой весной Свитолина вернулась в тур спустя всего шесть месяцев после рождения ребёнка.

Самой титулованной парой являются Штеффи Граф и Андре Агасси - в одиночном разряде у него 8 «Больших шлемов», а у нее – 22. Пара сыграла свадьбу в 2001 году и воспитывает двоих детей.

Мирослава Вавринец и Роджер Федерер познакомились на корте в юном возрасте, а их отношения завязались на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м году. В 2009 году Роджер и Мирка поженились и сейчас воспитывают четверых детей.

Марию Шарапову и Григора Димитрова с уверенностью можно было назвать одной из самых красивых пар в теннисе. Их роман продлился с 2012 по 2015 год, но пара рассталась, чтобы сосредоточиться на карьере.

 

 

2 комментария
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Граф и Агасси. Остальные не считаются.
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Надо же, Димитров чуть чуть выше Маши! На корте Димитров выглядит мелковато среди мужиков, а Шарапова была просто гигантом у девок. Оптические игры.
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