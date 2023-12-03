Анна Бокий – жена Александра Радулова. Сделала его отцом в третий раз и помогает держаться в топе лучших бомбардиров даже в 37

Недавно Алекс Гальченюк красиво охарактеризовал Александра Радулова: «Он похож на атомную станцию на льду. По паспорту 37 лет, но ему будто 27». В это сложно поверить, но в прошлом сезоне 37-летний Радулов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса», набрав 76 очков в 86 матчах. В регулярке-2023/24 у Радулова уже 26 очков в 32 матчах.

В личной жизни Радулова тоже очень бурно (а когда так не было?). Первого сына Александр получил в 2015 году от первого брака с Дарьи Дмитриевой. Второй родился в 2020-м – от Анны Бокий. В 2022-м Радулов женился на Бокий, а 30 ноября 2023-го пара объявила о рождении второго сына (третьего для Александра).

Детство жены Радулова было тяжелым: ее отец Глеб Бокий был бизнесменом, его убили в 1994-м. Поэтому воспитанием девочки занималась мама. Анна хорошо училась и даже поступила на бюджет в МГИМО. После окончания ВУЗа девушка стала профессиональной моделью.

После ушла в бизнес: вместе с подругой запустила сервис аренды брендовых вещей, а затем открыла магазин одежды собственного производства.

Александр познакомился с Анной в соцсетях. Хоккеист лайкнул фото, написал в директ, а через несколько месяцев Анна переехала в Даллас.