Игрок НБА во время матча ударил соперника в пах. Как лига за это штрафует?

Защитник «Рокетс» Диллон Брукс оштрафован на 25 тысяч долларов за контакт с паховой областью центрового «Индианы» Даниэля Тайса. Об этом сообщил Джо Дюмарс, вице-президент НБА.

Инцидент произошел через 5 минут после старта выставочного матча «Хьюстона» и «Индианы» (122:103). Брукс получил неспортивный фол второй степени и был удален с площадки.

Этим летом игрок подписал 4-летнее соглашение с «Хьюстоном» на 86 млн долларов.