Похоже, The Athletic справедливо называет Шестеркина лучшим. У нашего вратаря уникальный рекорд

Перед стартом регулярки НХЛ-2023/24 The Athletic назвал Игоря Шестеркина и Илью Сорокина «возможно, лучшими вратарями лиги». Похоже, контраргументов все меньше.

В пятницу Шестеркин установил уникальный рекорд, в который с первого прочтения верится с трудом: победа над «Баффало Сейбрз» (5:1) стала его 159-й в карьере в НХЛ. В истории «Рейнджерс» до этой отметки быстрее Игоря никто не добирался.

Также НХЛ отмечает, что Шестеркин стал седьмым голкипером, кому удалось одержать 100 побед в регулярных чемпионатах менее чем за 160 встреч. Ранее это достижение установили Билл Дюрнан (139 матчей), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фрозе (155), Крис Осгуд (158) и Тайни Томпсон (158).