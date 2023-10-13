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Похоже, The Athletic справедливо называет Шестеркина лучшим. У нашего вратаря уникальный рекорд

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Перед стартом регулярки НХЛ-2023/24 The Athletic назвал Игоря Шестеркина и Илью Сорокина «возможно, лучшими вратарями лиги». Похоже, контраргументов все меньше.

В пятницу Шестеркин установил уникальный рекорд, в который с первого прочтения верится с трудом: победа над «Баффало Сейбрз» (5:1) стала его 159-й в карьере в НХЛ. В истории «Рейнджерс» до этой отметки быстрее Игоря никто не добирался.

Также НХЛ отмечает, что Шестеркин стал седьмым голкипером, кому удалось одержать 100 побед в регулярных чемпионатах менее чем за 160 встреч. Ранее это достижение установили Билл Дюрнан (139 матчей), Мишель Ларок (148), Фрэнк Бримсек (150), Боб Фрозе (155), Крис Осгуд (158) и Тайни Томпсон (158).

Шестеркин станет лучшим игроком года в НХЛ? Какие шансы у русского вратаря - РИА Новости Спорт, 13.05.2022

5 комментариев

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e1ther - e1ther
Ответ Пинающий Достоинства
159? Не понял?
чего не понятного?)одержал 159 побед,в сотой игре)))))))
+5
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+5
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Пинающий Достоинства
159? Не понял?
0
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Пинающий Достоинства
Ответ e1ther - e1ther
чего не понятного?)одержал 159 побед,в сотой игре)))))))
Там написано буквально - не так! Прочтите
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e1ther - e1ther
Ответ Пинающий Достоинства
Там написано буквально - не так! Прочтите
да я два раза перечитал)перенервничал автор,бывает)
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Pink Floyd1276
Ответ Пинающий Достоинства
159? Не понял?
100 побед в регулярных чемпионатах, 59 в нерегулярных, то есть в КХЛ.
0
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