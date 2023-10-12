Ассист Капризова помог «Миннесоте» забрать первую победу. Обыграли финалиста прошлого сезона

Одна из главных встреч третьего игрового дня регулярки НХЛ-2023/24 – «Миннесота» встречалась с «Флоридой».

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Герой вечера – Юэль Эрикссон Эк. В первом периоде он помог забить Броку Фэйберу. А во втором периоде Эрикссон Эк забил сам, поймав шайбу после отскока от клюшки защитника. Передачи записали на Кирилла Капризова и Матса Цукарелло.

В следующем матче «Миннесоту» ждет «Торонто», а «Флорида» поедет к «Виннипегу».