Тайгер Вудс и Джастин Тимберлейк открыли спорт-бар в Нью-Йорке и не намерены на этом останавливаться

Тайгер Вудс и Джастин Тимберлейк запустили новый элитный спортивный бар в Нью-Йорке в прошлом месяце. Но суперзвезды снова готовы объединиться для запуска второй площадки – в Шотландии.

Легенда гольфа Тайгер и икона мира музыки Джастин объединились, чтобы воплотить в жизнь T-Squared Social: первое заведение на Манхэттене распахнуло свои двери 20 сентября. Название отдает дань уважения букве «Т» в имени Вудса и фамилии Тимберлейка. Речь идет о заведении высокого класса, которое должно превзойти обычный спорт-бар.

Детище 15-кратного чемпиона мейджора Вудса и Тимберлейка может похвастаться симуляторами гольфа, позволяющими посетителям сыграть на культовых полях со всего мира. Есть также боулинг и дартс. Разумеется, в наличии шикарный бар и, казалось бы, бесконечное количеством телевизионных экранов.

Теперь Вудс и Тимберлейк открывают вторую площадку и приезжают в Шотландию. Открытие заведения планируется уже в следующем году в городе Сент-Эндрюс.