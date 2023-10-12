KSI плюнул в отца Тайсона и Томми Фьюри: в эти выходные KSI и Томми встретятся на ринге📹

Отец Тайсона и Томми Фьюри Джон посетил тренировку сына, который в эти выходные встретится на ринге с рэпером Деджи Олатунджи , известным как KSI, в рамках турнира Misfits Boxing.

Во время тренировки Томми Джон вступил в перепалку с соперником сына, бросив в KSI бутылкой. Рэпер не замедлил с ответом и плюнул в обидчика.

Напомним, что KSI последний раз выходил на ринг против Джо Фурнье в мае этого года. Сначала победа осталась за KSI, но затем бой был признан несостоявшимся из-за случайного удара локтем. А Фьюри в феврале этого года поборол известного блогера Джейка Пола.