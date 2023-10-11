Sportsdaily
Блог

💸 🙅 «Это я богат, а не вы». Шакил О'Нил рассказал, почему не делится своим 400-миллионным состоянием с детьми. У него есть одно правило

Клубы Клубы
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Легенда НБА Шакил О'Нил признался, что его дети не понимают, почему он не поделится с ними своим состоянием в 400 миллионов долларов.

«Мои дети стали старше. Они немного расстроены из-за меня, они не понимают, что это я богат, а не они.

Я говорю им: «Получите теперь бакалавра или магистра, затем принесите мне вашу идею, представьте ее, и тогда я инвестирую в вас. Я ничего не дам просто так».

Есть одно правило: образование. Мне все равно, играешь ли ты в баскетбол. Меня ничего из этого не волнует.

У меня шестеро детей. Мне хотелось бы, чтобы кто-то стал врачом, кто-то фармацевтом, кто-то адвокатом, а кто-то организовал хедж-фонд. Одному я передам свой бизнес. Я говорю им, что ничего не бывает просто так. Все нужно заслужить и заработать», - заявил Шакил в 2021 году.

Недавно экс-звезда НБА добавил: «Эти знаменитости сходят с ума, и я не хочу быть таким же. Сегодня я ненавижу свою известность. Я покончил с этим.

Я не хочу быть в этой категории. Знаменитости - сумасшедшие, они действительно психи. Не называйте меня так больше. Эти люди не в своем уме от того, как они относятся к остальным, что они делают и говорят. Это не про меня. Я не хочу, чтобы на меня так смотрели.

Я пришел из ниоткуда. Если я чего-то добился, то это не делает меня лучше и умнее остальных. Деньги не решают ничего. Я никогда не был таким и никогда таким не буду».

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Неплохой подход, для воспитания детей )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimetrio81
Он вообще классный "малый". Нравится, как он про плоскую землю отшутился
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бродяга-симпатяга
Шак ты какой то нереально чумовой дядька. Неистово жму руку)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Нистратов
Ответ elan_
Из-за забора кооператива "дно озера" раздался громкий смех..
Только ли оттуда? Или вы там где-то рядышком лежали?
Наверное, сын текущего президента США сам всего добился, да?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Мельдоний
Ну, и в чем он не прав - все совершенно верно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Гончаров
Ответ Валерий Нистратов
Только ли оттуда? Или вы там где-то рядышком лежали? Наверное, сын текущего президента США сам всего добился, да?
Президент США воровал вместе со своим сыном, скоро будет суд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий