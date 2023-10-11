💸 🙅 «Это я богат, а не вы». Шакил О'Нил рассказал, почему не делится своим 400-миллионным состоянием с детьми. У него есть одно правило

Легенда НБА Шакил О'Нил признался, что его дети не понимают, почему он не поделится с ними своим состоянием в 400 миллионов долларов.

«Мои дети стали старше. Они немного расстроены из-за меня, они не понимают, что это я богат, а не они.

Я говорю им: «Получите теперь бакалавра или магистра, затем принесите мне вашу идею, представьте ее, и тогда я инвестирую в вас. Я ничего не дам просто так».

Есть одно правило: образование. Мне все равно, играешь ли ты в баскетбол. Меня ничего из этого не волнует.

У меня шестеро детей. Мне хотелось бы, чтобы кто-то стал врачом, кто-то фармацевтом, кто-то адвокатом, а кто-то организовал хедж-фонд. Одному я передам свой бизнес. Я говорю им, что ничего не бывает просто так. Все нужно заслужить и заработать», - заявил Шакил в 2021 году.

Недавно экс-звезда НБА добавил: «Эти знаменитости сходят с ума, и я не хочу быть таким же. Сегодня я ненавижу свою известность. Я покончил с этим.

Я не хочу быть в этой категории. Знаменитости - сумасшедшие, они действительно психи. Не называйте меня так больше. Эти люди не в своем уме от того, как они относятся к остальным, что они делают и говорят. Это не про меня. Я не хочу, чтобы на меня так смотрели.

Я пришел из ниоткуда. Если я чего-то добился, то это не делает меня лучше и умнее остальных. Деньги не решают ничего. Я никогда не был таким и никогда таким не буду».